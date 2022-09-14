Россиян за полгода стало меньше на 480 тысяч. Почему в стране так сильно выросла смертность

По данным Росстата, за первое полугодие 2022 года население страны сократилось на 480 тысяч человек. «Фонтанка» проанализировала частности и нашла весьма печальные закономерности — когда и из-за чего россияне умирают чаще всего.



Официальные данные о снижении численности населения Росстат опубликовал на минувшей неделе в рамках отчета о социально-экономическом положении дел в России. В нем нет места для вольной трактовки и передергивания фактов. Нет ничего более конкретного и бесспорного, чем свидетельство о рождении или о смерти, выписанное ЗАГСом. Именно их пересчитывает статистическое ведомство, и изменить эти факты практически невозможно — приходится говорить всё как есть.

