СЕЙЧАС +0°С
Пробки 1/10
usd 60.46
eur 61.31
Тема дня15-летний упал с бетонной плиты и разбился
Все новости
Все новости

На границе Армении и Азербайджана начался вооруженный конфликт. Сообщается о погибших и раненых

Минобороны Армении утверждает, что наносятся удары по гражданской инфраструктуре

280

Армения уже обсудила ситуацию с Путиным

Поделиться

Сегодня, 13 сентября, на армяно-азербайджанской границе началась интенсивная перестрелка. Минобороны двух стран передают противоречивую информацию.

Есть сообщения о погибших и раненых военных со стороны Армении. Об этом заявили в Минобороны страны, также сообщается, что Азербайджан наносит удары по гражданской инфраструктуре. В Азербайджане данные сведения опровергают.

— Распространяемая в армянских СМИ и социальных сетях информация о якобы вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдна, — передали в Минобороны страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже обсудил обострившийся конфликт с Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в ТАСС со ссылкой на кабмин страны.

АзербайджанАрменияВоенныеСтрельбаВооруженный конфликт
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2