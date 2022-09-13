На границе Армении и Азербайджана начался вооруженный конфликт. Сообщается о погибших и раненых
Минобороны Армении утверждает, что наносятся удары по гражданской инфраструктуре
Сегодня, 13 сентября, на армяно-азербайджанской границе началась интенсивная перестрелка. Минобороны двух стран передают противоречивую информацию.
Есть сообщения о погибших и раненых военных со стороны Армении. Об этом заявили в Минобороны страны, также сообщается, что Азербайджан наносит удары по гражданской инфраструктуре. В Азербайджане данные сведения опровергают.
— Распространяемая в армянских СМИ и социальных сетях информация о якобы вторжении азербайджанских войск на территорию Армении абсурдна, — передали в Минобороны страны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже обсудил обострившийся конфликт с Владимиром Путиным, а также с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в ТАСС со ссылкой на кабмин страны.