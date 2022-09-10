«С человеком сводят счеты». За что на Урале заключенную из Мариуполя годами держат одну в камере

Впрочем, сейчас Елена давно уже лишена доступа к телевизору, за который боролась: в тех строгих условиях, куда ее поместили, он не положен по закону.

По словам женщины, нарушения на нее стали сыпаться одно за другим. При желании найти повод для неугодного заключенного очень легко.

— В итоге я оказалась в ШИЗО (в штрафном изоляторе. — Прим. ред.) и ПКТ (помещении камерного типа. — Прим. ред.). Там я провела около года.



Поводы для многих из взысканий, с точки зрения свободного человека, вроде бы также незначительны, но для учреждения закрытого типа это серьезное нарушение дисциплины. Так Елена стала злостным нарушителем.

