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«Я не могу вести вас на битву, но я могу вручить вам свое сердце»: чем запомнилась нам Елизавета II

Собрали главные события из биографии королевы в одном видео

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Вечером 8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы ll. Королева скончалась на 97 году жизни в шотландском замке Балморал.

Елизавета II была старейшим монархом в британской истории. Она взошла на престол в 1952 году и правила Великобританией 70 лет. За это время в стране сменилось 15 премьер-министров, королева застала распад Британской империи. Елизавета II не обладала всей полнотой власти, но, несмотря на это, она являлась олицетворением британского духа.

— Я не могу вести вас на битву. Я не пишу законы и не вершу правосудие. Но я могу кое-что другое. Я могу вручить вам свое сердце и свою преданность этим старым островам, — эти слова королева произнесла в своей первой рождественской речи, которая транслировалась по телевидению.

Сегодня тысячи людей по всему миру скорбят из-за кончины Елизаветы II, в Великобритании объявлен десятидневный траур. Мы собрали главное, чем запомнилась нам королева, в этом видео.

Почитайте 28 мудрых цитат королевы Елизаветы II, которые попадают в самое сердце.

АнглияВеликобританияЕлизавета IIКоролева АнглииМонархия
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