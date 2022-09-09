«Я не могу вести вас на битву, но я могу вручить вам свое сердце»: чем запомнилась нам Елизавета II

Сегодня тысячи людей по всему миру скорбят из-за кончины Елизаветы II, в Великобритании объявлен десятидневный траур. Мы собрали главное, чем запомнилась нам королева, в этом видео.

Почитайте 28 мудрых цитат королевы Елизаветы II, которые попадают в самое сердце.