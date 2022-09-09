«Лондонский мост рухнул»: Британия будет прощаться с королевой Елизаветой ll 10 дней

Вечером 8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти королевы Елизаветы ll, которая правила Великобританией 70 лет. Королева мирно скончалась днем в шотландском замке Балморал. Согласно разработанному заранее секретному плану, первым о смерти Елизаветы II узнал ее личный секретарь королевы Эдвард Янг, следом — премьер-министр Лиз Трасс, которая заняла эту должность совсем недавно. Как пишут Times и Politico, по защищенной телефонной линии ей сказали ключевую фразу: «Лондонский мост рухнул», таким же образом были оповещены главы правительств Соединенного Королевства и стран, входящих в содружество. Только после этого Букингемский дворец сделал официальное заявление, а на его воротах вывесили табличку с информацией о кончине королевы.