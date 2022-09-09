«Лондонский мост рухнул»: Британия будет прощаться с королевой Елизаветой ll 10 дней
Королева скончалась в Балморале днем 8 сентября
Вечером 8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти королевы Елизаветы ll, которая правила Великобританией 70 лет. Королева мирно скончалась днем в шотландском замке Балморал. Согласно разработанному заранее секретному плану, первым о смерти Елизаветы II узнал ее личный секретарь королевы Эдвард Янг, следом — премьер-министр Лиз Трасс, которая заняла эту должность совсем недавно. Как пишут Times и Politico, по защищенной телефонной линии ей сказали ключевую фразу: «Лондонский мост рухнул», таким же образом были оповещены главы правительств Соединенного Королевства и стран, входящих в содружество. Только после этого Букингемский дворец сделал официальное заявление, а на его воротах вывесили табличку с информацией о кончине королевы.
После смерти королевы британский трон переходит ее старшему сыну принцу Чарльзу, ему сейчас 74 года. Как сообщила премьер-министр, новый британский монарх взял имя Карл III. В официальных аккаунтах королевской семьи было опубликовано его заявление в связи со смертью матери. Карл III назвал сегодняшний день «моментом величайшей печали» для него и всех членов семьи.
— Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами, содружеством и бесчисленным множеством людей по всему миру, — написал король.
В ближайшее время глава правительства проведет встречу с новым королем, после чего монарх выступит с обращением к нации.
Согласно ранее разработанному плану, гроб с телом королевы доставят в Букингемский дворец на второй день. На третий день после смерти новый король в здании Вестминстерского дворца получит текст послания с соболезнованиями, составленный депутатами британского парламента. После этого он отправится в траурное турне по Великобритании, начиная с Шотландии.
Гроб с королевой будет находиться в катафалке в Вестминстерском дворце на протяжении трех дней для прощаний.
Днем национального траура объявят десятый день после смерти королевы. В этот день состоятся государственные похороны в Вестминстерском аббатстве. Королева будет похоронена на территории Виндзорского замка, в мемориальной часовне короля Георга VI. В полдень по всей стране пройдет минута молчания.
Траур по королеве будет длиться один месяц.