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Кризис-2022

Прибалтика и Польша запретили россиянам въезд на свою территорию

Теперь в эти страны не попадут даже те, у кого был «шенген» из других стран ЕС

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Запрет начнёт действовать с 19 сентября

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С 19 сентября Эстония запрещает въезд на территорию своей страны россиянам с шенгенскими визами, выданными любой из стран ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

— Ночью с 18 на 19 сентября начнет действовать запрет на въезд в Эстонию через шенгенскую внешнюю границу для граждан России, независимо от того, какая страна выдала шенгенскую визу. Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады, — сообщил Урмас Рейнсалу.

По словам главы эстонского МИД, Литва, Латвия и Польша введут аналогичный запрет в этот же день. 7 сентября глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич объявил о том, что страны Прибалтики ограничат въезд россиян на свою территорию через границы России и Белоруссии. Исключения сделают лишь для водителей фур, дипломатов, а также тех, кто въезжает на территорию Прибалтики по семейным и гуманитарным причинам.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября. В МИД Финляндии уже заявили, что не будут ограничивать въезд для россиян, пока Еврокомиссия не примет такое решение.

31 августа Евросоюз решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Главам МИД стран Евросоюза не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны выступили против этой меры. Судьба визового режима с россиянами обсуждалась министрами иностранных дел ЕС на встрече в Праге.

Выдачу виз для россиян уже прекратили некоторые страны — это Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Мальта, Литва, Латвия и Эстония. Финляндия же с 1 сентября ограничила процесс получения виз для россиян — это можно сделать только в четырех городах (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск) и только по понедельникам, кроме того, принимается не более 500 заявлений в день.

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