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Кризис-2022

Страны Прибалтики решили ограничить въезд для россиян

Исключения сделали лишь для отдельных категорий

Официально о решении ограничить въезд для россиян будет объявлено в ближайшие дни

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Литва, Латвия и Эстония ограничат въезд россиян на территорию Прибалтики через границы России и Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, который уточнил, что официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

— Страны Балтии достигли соглашения о значительном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы для граждан Российской Федерации, имеющих шенгенские визы ЕС. Решения будут приняты национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно, — написал Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter.

Исключения сделают лишь для водителей фур, дипломатов, а также тех, кто въезжает на территорию Прибалтики по семейным и гуманитарным причинам.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября. В МИД Финляндии уже заявили, что не будут ограничивать въезд для россиян, пока Еврокомиссия не примет такое решение.

31 августа Евросоюз решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Главам МИД стран Евросоюза не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны выступили против этой меры. Судьба визового режима с россиянами обсуждалась министрами иностранных дел ЕС на встрече в Праге.

Выдачу виз для россиян уже прекратили некоторые страны — это Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Мальта, Литва, Латвия и Эстония. Финляндия же с 1 сентября ограничила процесс получения виз для россиян — это можно сделать только в четырех городах (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск) и только по понедельникам, кроме того, принимается не более 500 заявлений в день.

Некоторые страны, включая Германию и Францию, прямо предостерегали от запрета на въезд гражданам России. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявлял, что выступает против запрета на все визы, отметив, что блоку нужно быть «более избирательным».

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