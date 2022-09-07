Страны Прибалтики решили ограничить въезд для россиян

Литва, Латвия и Эстония ограничат въезд россиян на территорию Прибалтики через границы России и Белоруссии. Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, который уточнил, что официально об этом будет объявлено в ближайшие дни.

— Страны Балтии достигли соглашения о значительном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы для граждан Российской Федерации, имеющих шенгенские визы ЕС. Решения будут приняты национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно, — написал Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter.