Как переехать в Израиль, справиться с ивритом и найти работу: россиянка — об опыте репатриации

В результате ты ищешь человека, который знает язык и может помочь. Хорошо, если такой имеется среди родных или знакомых. Если нет — идешь к консультанту в Министерстве репатриации. Или в центры при местных администрациях.



Возникают и другие трудности. Нужно найти и арендовать квартиру, а ты еще не знаешь, хороший ли район. Если есть дети, их нужно устроить в школу. Всё это — сильный стресс, с которым кто-то справляется, а кто-то — нет. Но важно понимать, что позже будет легче: ты выучишь этот город и район, запомнишь, куда идти и к кому обращаться в разных случаях.

Еще нужно привыкнуть, что у всех праздников здесь религиозный уклон, так как евреи живут по торе. Их отмечают по еврейскому календарю, поэтому даты плавающие. Даже у Нового года — его тут называют Рош Ха-Шана. Поскольку праздники религиозные, первое время после переезда ты просто не понимаешь, к чему они привязаны. К тому же их много. А вот привычный Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января здесь совсем не празднуется, и я очень по нему скучаю. Понятно, что можно отметить дома, но это не та атмосфера, что в России.

