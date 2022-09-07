Как переехать в Израиль, справиться с ивритом и найти работу: россиянка — об опыте репатриации
Ольга Александрова получила второе гражданство в 2017 году
Пермячка Ольга Александрова пять лет назад уехала в Израиль. Девушка воспользовалась программой репатриации и получила местное гражданство.
Насколько сложна эта процедура и кто может ею воспользоваться? Что было самым трудным в первое время и на какой уровень жизни можно рассчитывать в Израиле? Об этом Ольга рассказала в своей колонке.
— Почему выбрала именно репатриацию? Ответ простой — из-за любви. И это любовь не к стране, а к молодому человеку, — призналась Ольга Александрова. — Познакомилась с ним, приехав в Израиль туристкой. У нас сразу возникли взаимные чувства. Год с лишним мы общались на расстоянии, потом я переехала в Израиль по программе репатриации, и вот уже пять лет мы живем здесь вместе.
До этого я не задумывалась о репатриации. Но знала про программы для тех, у кого есть еврейские корни. В первый раз попала в Израиль по проекту «Таглит».
«Таглит» (в переводе с иврита — «открытие») — образовательный проект, который спонсируют правительство Израиля и еврейские общины. Жителей разных стран в возрасте от 18 до 32 лет, имеющих еврейские корни, приглашают в Израиль на бесплатный десятидневный тур. Участников проекта знакомят с историческими местами и достопримечательностями, а также сверстниками-израильтянами. Таким образом гости узнают современную еврейскую жизнь с разных сторон.
Мне прислали ссылку на пост про «Таглит» (мой дедушка был молдавским евреем). Я тут же списалась с организаторами. Меня попросили прислать документы, подтверждающие, что дедушка был евреем, а я — его внучка. Через некоторое время я уже летела в Израиль.
Условия репатриации
В России при синагогах работает организация «Сохнут», которая занимается подбором подходящей программы репатриации, записывает в нее. Сотрудники дают брошюры, рассказывают о городах, в которые можно переехать, и так далее.
Программа репатриации зависит от того, в какой город вы хотите переехать. Дату нужно подстроить под начало программы. У меня была самая простая программа без профильных занятий или освоения новой профессии (есть и такие): только курс языка — иврита.
Процесс репатриации регулирует израильский закон о возвращении. В нем прописано, что вернуться на родную израильскую землю могут евреи первого, второго и третьего поколения (то есть евреи, их дети и внуки). Четвертое поколение (когда прабабушка или прадедушка были евреями) может репатриироваться лишь в составе семьи и только до 18 лет. В любом случае требуются документы, подтверждающие, что ваши родственники были евреями (или у вас у самого такая национальность).
Процесс оформления длится по-разному. Визу на репатриацию выдает консул в консульствах Москвы и Санкт-Петербурга. Туда нужно привезти все имеющиеся документы, подтверждающие еврейские корни, в оригинале. Я везла свидетельства о рождении — свое и мамино, свидетельства о браке моих родителей и моих бабушки и дедушки (оригинала не было, поэтому я брала справку в загсе), военный билет дедушки, где было указано, что он еврей, а также его свидетельство о смерти.
Кроме того, можно везти фотографии: если у вас в семье есть традиция отмечать еврейские праздники, есть снимки с них, если похоронен родственник на еврейском кладбище (нужно фото его могилы). Всё это поможет консульской проверке.
В консульстве нужно будет заполнить очень большую анкету. Сейчас еще требуют справку о том, что вы не были судимы.
Настройтесь, что придется ждать: сейчас, к примеру, можно заказать очередь в консульство на весну или лето 2023 года. Зато за это время можно успеть собрать все документы.
Что получает репатриант
Первые полгода после переезда выплачивается пособие «корзина помощи». Его размер рассчитывается в зависимости от количества членов семьи, которые переехали, их возраста (дети или взрослые).
Полгода-год можно жить в центрах репатриации. Это такие большие общежития, где съем жилья гораздо дешевле обычного. Если вам необходимо проживание в таком центре, это проговаривается заранее, когда вы обсуждаете репатриацию в «Сохнуте».
Репатриантам положены бесплатные полугодовые курсы иврита: пять дней в неделю по пять часов в день. Взять такой курс вы можете в течение десяти лет с момента переезда.
Также имеется скидка по налогу на доходы: в первые три-четыре года она будет максимальной. НДС платить совсем не придется. При покупке машины или оплате налога на коммунальные услуги (уборку придомовой территории, вывоз мусора и так далее) вы тоже получите скидку — в течение двух лет.
Кроме того, с первого дня в Израиле у вас будет государственная медицинская страховка.
В Израиле есть Министерство репатриации. Оно занимается людьми, которые переехали из России, Европы, Северной и Южной Америки. Здесь могут помочь с поисками жилья или нужных курсов, переводом, назначением «корзины помощи». Поэтому, приехав в Израиль, вы сначала идете в банк, чтобы открыть счет, а потом — в Министерство репатриации, чтобы вас прикрепили к определенному консультанту. Вы с ним постоянно общаетесь, если нужна помощь. Как в любой бюрократической машине, консультанты работают по-разному. Есть замечательные, которые очень помогают своим подопечным. Есть те, кто немножко устал от своей работы.
Сложности после переезда
Сложностей много, в первую очередь — психологических. Ты переезжаешь в незнакомую страну, люди вокруг говорят на языке, который ты не знаешь. Помню, не могла записаться в очередь в больницу. Мой иврит был еще не настолько хорош, и у меня просто не получилось. Тогда я рыдала из-за того, что не справляюсь с базовыми вещами.
В результате ты ищешь человека, который знает язык и может помочь. Хорошо, если такой имеется среди родных или знакомых. Если нет — идешь к консультанту в Министерстве репатриации. Или в центры при местных администрациях.
Возникают и другие трудности. Нужно найти и арендовать квартиру, а ты еще не знаешь, хороший ли район. Если есть дети, их нужно устроить в школу. Всё это — сильный стресс, с которым кто-то справляется, а кто-то — нет. Но важно понимать, что позже будет легче: ты выучишь этот город и район, запомнишь, куда идти и к кому обращаться в разных случаях.
Еще нужно привыкнуть, что у всех праздников здесь религиозный уклон, так как евреи живут по торе. Их отмечают по еврейскому календарю, поэтому даты плавающие. Даже у Нового года — его тут называют Рош Ха-Шана. Поскольку праздники религиозные, первое время после переезда ты просто не понимаешь, к чему они привязаны. К тому же их много. А вот привычный Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января здесь совсем не празднуется, и я очень по нему скучаю. Понятно, что можно отметить дома, но это не та атмосфера, что в России.
Легко ли заговорить на незнакомом языке
Я полноценно заговорила на иврите после года в стране. Немножко учила его в России, но, когда приехала, знала только алфавит и несколько слов. По-настоящему выучила иврит уже в Израиле. Сначала — на шестимесячных курсах. Их стоимость — около восьми-девяти тысяч шекелей, то есть 160 тысяч рублей, но для репатриантов они бесплатны. Потом отучилась еще на одних курсах. Затем началась практика с израильтянами — носителями языка.
Сейчас я знаю иврит на твердую четверку: могу читать, писать и говорить. Могу решить любые вопросы в министерстве, больнице, магазине… Даже умею ругаться и кричать на иврите.
Как найти работу
Тяжело ли найти работу в Израиле? Многое зависит от характера человека и от того, насколько он готов в первое время устраиваться на работу не по специальности, просто чтобы оставаться на плаву.
Я окончила аэрокосмический факультет любимого Пермского политеха. По первой специальности — инженер по производству композиционных материалов, вторая связана с металлообработкой. Но кем только ни работала в Израиле, как и многие репатрианты! Вообще, когда в компании собираются люди, живущие в Израиле лет пять или больше, они обычно начинают обсуждать, куда поначалу устраивались: «Я была уборщицей», «А я — официанткой» — и так далее.
В России я работала в отделе контроля качества на заводе. В Израиле первые месяцев семь была официанткой в отеле. Потом еще девять месяцев работала поваром на кухне. За это время я очень подняла уровень своего иврита, потому что все работники ресторана говорили только на этом языке. Да, это было на бытовом уровне — кастрюля, чашка... Но меня постоянно что-то спрашивали, я отвечала — это самая лучшая практика. К тому же все коллеги были веселые, открытые, помогали мне, если я не знала, как сказать. В целом израильтяне понимают, что многие не знают иврит, и всегда очень терпимо к этому относятся, объясняют по несколько раз.
В 2019 году я устроилась в лабораторию контроля качества изделий для автопромышленности, а через полтора года из-за переезда в другой город поменяла место. Сейчас работаю в отделе измерений компании, которая производит одноразовые пластиковые приспособления для больничных процедур. «Начальник измерительной комнаты» — так называется моя должность. По-русски звучит некрасиво, но это работа инженера. Мне пригождается то, что мы изучали в университете. Не хватает только английского языка, от которого я всю жизнь отмахивалась.
Сколько здесь зарабатывают
В целом уровень жизни в Израиле, мне кажется, чуть выше российского. К примеру, для семьи с обычным достатком не проблема купить машину. Я здесь никогда не видела бомжей.
В Израиле есть понятие минимальной оплаты труда (как МРОТ в России. — Прим. ред.): работодатель не может платить меньше, чем указано в законе. На сегодня при полной ставке 180–183 часа в месяц работодатель обязан платить 5300 шекелей в месяц (97 тысяч рублей по текущему курсу), не меньше. Если минимум получают и муж, и жена, то в месяц они вдвоем зарабатывают около 11 тысяч. Это не так много: семья сможет снимать квартиру, оплачивать детсад ребенку и даже путешествовать раз в год (с израильским паспортом виза во многих странах не нужна). Но всё это — не на широкую ногу, без роскоши.
Примерно 50 процентов израильтян получают минимальную зарплату. Но если у тебя есть образование, ты знаешь языки и заканчивал специализированные курсы, то будешь зарабатывать больше — и 10 тысяч, и 12 тысяч шекелей (до 220 тысяч рублей). Начальник может получать 15–20 тысяч шекелей в месяц (365 тысяч рублей).
Плюс, как и в России, в столице зарплаты выше, чем на периферии. В центре, в Тель-Авиве, даже обычный доставщик пиццы или официант зарабатывает больше коллег с севера или юга.
Процентов 90 или больше здесь работают официально. Рабочий день длится восемь часов. Если ты перерабатываешь, автоматически начисляют повышенную оплату. К примеру, за девятый час работы — 125% от обычной зарплаты, десятый час — 150% и так далее. Те, кто работают сменами по 12 часов, за четыре последних часа получают больше.
Рабочая неделя начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. В пятницу до обеда еще работают магазины, детсады и школы, затем начинается шаббат, то есть суббота — священный день для евреев, когда все должны отдыхать. Если еврею приходится в субботу выходить на работу, ему начисляют 200% обычной зарплаты.
Но не будем забывать о налогах. В Израиле ступенчатая процедура налогообложения: чем больше зарплата, тем выше налог на доход.
Квартиры дороже, чем в Москве
Аренда квартиры забирает примерно 20–25% бюджета семьи. Как и в случае с зарплатами, чем ближе к центру страны (Тель-Авив, Петах-Тиква, Рамат-Ган), тем дороже аренда жилья. На севере квартира стоит от 2 до 5 тысяч шекелей в месяц (от 36 до 91 тысячи рублей) — в зависимости от района, количества комнат, типа и состояния дома. В центре Израиля ценник уже от 4,5 до 10 тысяч шекелей (от 82 до 182 тысяч рублей).
Что же касается покупки — в Израиле очень дорогая жилплощадь. Причем цены растут, как будто их кто-то поливает специальным составом. Страна маленькая, земли мало. Дома строятся, но жилье дорогое. В среднем квартиру в Израиле можно купить за сумму от одного миллиона шекелей — это почти 20 миллионов рублей. Есть вероятность найти что-то дешевле, но обычный ценник — это 1 миллион и выше. А в центре Тель-Авива есть квартиры, которые продают за 26 миллионов шекелей (475 миллионов рублей). Это дороже, чем в Москве.
Цены неподъемные, поэтому люди берут ипотеку на двадцать-тридцать лет. Она дается по 2,5–4% годовых. Обязательно нужно оформить страхование жизни и квартиры. Если что-то случается с мужем или женой, страховка покрывает ипотеку.
Плюсы и минусы жизни в Израиле
Я сравниваю с Пермью, Уралом. Поэтому для меня главный плюс — это климат. Да, в Израиле зимой холодно в квартирах, так как нет центрального отопления, только кондиционеры. Но зато остальные восемь-девять месяцев в году тепло и дома, и на улице.
Второй плюс — море. Его я тоже очень люблю. И пусть мы живем не в приморском городе, но стараемся ездить к морю каждые выходные. Весной и осенью — на Мертвое море (летом там очень жарко), в любое время года — на Средиземное.
Третий плюс — круглый год свежие нетепличные овощи и фрукты. Они всегда вкусные и сочные.
Еще один плюс — медицина. Конечно, как везде, придется ждать очередь, чтобы попасть к узкому специалисту. Но в целом в больницах, поликлиниках, роддомах уровень медицины максимально идеальный. К пациенту относятся как к человеку. Никто не гнобит, ни один врач не позволяет себе высказать что-то в твой адрес. Никто не впихивает тебе никакой «фуфломицин», не лечит от болезней, которых не существует. Все семейные врачи, педиатры, гинекологи работают по стандартам ВОЗ. И это чувствуется: во время беременности меня никто не залечивал, сейчас моего ребенка — тоже. Семейный врач раз в три года отправляет на анализы: для проверки, всё ли хорошо. За пять лет я ни разу не обращалась к частному врачу. Все вопросы решала по своей страховке — за которую плачу я и платит государство.
Если говорить про минусы, то один из них — это ритм жизни израильтян. Они, как правило, никуда не спешат. Они всегда опаздывают. Это раздражает.
Глобальный минус — то, что Израиль находится в конфликте почти со всеми соседями: Сирией, Ливаном, Иорданией… Регулярные обстрелы из Сектора Газа и летящие на города бомбы — в этом мало приятного. Просыпаться ночью от звука сирены — это недетский стресс. Кто-то не выдерживает и уезжает, кто-то привыкает.
Но скажу, что, несмотря на это, в Израиле высокий уровень безопасности. Если выходишь из дома в любое время (хоть в полночь), вероятность того, что на тебя кто-то нападет, ну очень низкая. То же самое с воровством: как-то на море я забыла телефон на лежаке, вернулась — он оставался там же, никто его не тронул.
Ранее мы публиковали колонки об особенностях жизни в Китае и Южной Корее: опытом делились переехавшие в эти страны пермяки.