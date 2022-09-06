Плати вдвое больше, жди дольше: как ЕС изменил правила получения «шенгена» для россиян

Некоторые страны, включая Германию и Францию, прямо предостерегали от запрета на въезд гражданам России. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявлял, что выступает против запрета на все визы, отметив, что блоку нужно быть «более избирательным».