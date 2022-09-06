Плати вдвое больше, жди дольше: как ЕС изменил правила получения «шенгена» для россиян
Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке соглашения по упрощенным визам с 12 сентября
Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября. Для россиян это будет означать следующее:
- визовый сбор вырастет с 35 до 80 евро;
- время обработки заявлений увеличится до 15 дней (этот период могут продлить максимум до 45 дней в отдельных случаях);
- потребуется более длинный список подтверждающих документов;
- сроки выдачи виз могут увеличиться до 6 месяцев;
- долгосрочных и многократных виз для россиян станет сильно меньше, либо вообще не будет, обычным станет выдача однократного шенгена строго под даты поездки.
По заявлению еврокомиссара, визы, которые сейчас уже есть у россиян, могут быть пересмотрены. Отдельные страны союза имеют на это право, как и на то, чтобы отказать в выдаче визы россиянам, которые «могут угрожать безопасности этих стран и ЕС». Еврокомиссия надеется, что не входящие в шенгенскую зону Болгария, Румыния и другие страны Евросоюза также сократят выдачу виз россиянам.
Кроме того, Еврокомиссия создаст более удобные условия для выдачи виз «студентам, журналистам, диссидентам и представителям гражданского общества» России. Также в Совет ЕС внесли предложение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на освобожденных территориях Украины.
Ранее Еврокомиссия сообщила о том, что на 1 сентября зарегистрировано около миллиона шенгенских виз на граждан России. 31 августа Евросоюз решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Главам МИД стран Евросоюза не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны выступили против этой меры. Судьба визового режима с россиянами обсуждалась министрами иностранных дел ЕС на встрече в Праге.
Выдачу виз для россиян уже прекратили некоторые страны — это Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Мальта, Литва, Латвия и Эстония. Финляндия же с 1 сентября ограничила процесс получения виз для россиян — это можно сделать только в четырех городах (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск) и только по понедельникам, кроме того, принимается не более 500 заявлений в день.
Некоторые страны, включая Германию и Францию, прямо предостерегали от запрета на въезд гражданам России. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявлял, что выступает против запрета на все визы, отметив, что блоку нужно быть «более избирательным».