«Страшно, зато дешево». Как россияне проводят бархатный сезон в Крыму, радуясь, что им снизили цены

— За июль-август в республике отдохнули более 4,2 миллиона туристов. Это на 19 процентов ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года, — подвел итоги лета глава Республики Крым Сергей Аксенов.



Свои итоги активно публикуют в социальных сетях и сами отдыхающие.



— Ехали в Крым не без опаски в связи с военными событиями. Но отдохнули отлично! — рассказывает врач из Твери Екатерина. — Хоть брали билеты еще за 2,5 месяца в июне, остались только «боковушки» в плацкарте на поезд Санкт-Петербург — Севастополь. Сошли в Симферополе, а до Ялты взяли такси за 1500 рублей — заказали его заранее в интернете. Понятно, что можно было и бюджетно доехать — за 200 рублей на троллейбусе или за 400 на автобусе, но получалось долго.

