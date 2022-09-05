«Страшно, зато дешево». Как россияне проводят бархатный сезон в Крыму, радуясь, что им снизили цены
Никакой эвакуации — полуостров принимает новую волну туристов, приехавших на бархатный сезон и бюджетные цены
В конце августа полуостров массово покидали родители с детьми, студенты и преподаватели — до 1 сентября нужно было успеть и вернуться, и к учебе подготовиться. Обычная история, повторяющаяся каждый год. Этим плотным потоком машин по Крымскому мосту в сторону материка украинская сторона решила проиллюстрировать свои странные заявления о том, что крымчане и туристы должны быть готовы к эвакуации, а те, кто остается в Крыму, — проверить готовность бомбоубежищ.
«Сезон здоровья»
— Не обращайте внимания на эти заявления — они не имеют никакого отношения к действительности, — говорит Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма. — В Крыму сейчас всё спокойно. А такая «эвакуация» у нас каждую последнюю неделю лета: отели пустеют где-то наполовину, а все отдыхающие, которые связаны со школой, институтами или другими учебными процессами, возвращаются домой к 1 сентября. Но на смену им едут новые туристы — ценители бархатного сезона и более спокойного отдыха. В этом году на сентябрь забронировано от 50 до 70 процентов отелей, а билетов на поезда уже почти не купить, плацкартные так точно в дефиците.
Главе Ассоциации малых отелей Крыма вторит министр туризма и курортов Крыма Вадим Волченко. По его словам, на полуострове только начинается «сезон здоровья» — именно в сентябре-октябре показано оздоровление в санаторно-курортном комплексе. Ну а пока в Крыму сохраняется прекрасная пляжная погода, температура воздуха — +25...+30 °C, температура воды в море — + 25 °C. Лето продолжается.
«На "Тавриде" 6 из 10 машин с не крымскими номерами»
Нынешний курортный сезон, который начинался очень осторожно, к середине лета раскачался. Наши туристы приехали, несмотря на отсутствие воздушного сообщения с Крымом и напряженную обстановку на полуострове.
— За июль-август в республике отдохнули более 4,2 миллиона туристов. Это на 19 процентов ниже, чем за аналогичный период рекордного 2021 года, — подвел итоги лета глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Свои итоги активно публикуют в социальных сетях и сами отдыхающие.
— Ехали в Крым не без опаски в связи с военными событиями. Но отдохнули отлично! — рассказывает врач из Твери Екатерина. — Хоть брали билеты еще за 2,5 месяца в июне, остались только «боковушки» в плацкарте на поезд Санкт-Петербург — Севастополь. Сошли в Симферополе, а до Ялты взяли такси за 1500 рублей — заказали его заранее в интернете. Понятно, что можно было и бюджетно доехать — за 200 рублей на троллейбусе или за 400 на автобусе, но получалось долго.
По словам туристки, в день они тратили на питание, развлечения и экскурсии около 4 тысяч рублей на двоих.
— В нашем отеле «Бристоль» в центре Ялты два пирожка и две чашки кофе стоили 500 рублей, пообедать в кафе с шашлыками или чебуреками — от 1000 рублей за одного, ну а в ресторанах — от 5000 тысяч на двоих. Ялта — город недешевый, но виды — не насмотришься, воздух — не надышишься.
В Севастополе цены в нынешнем сезоне примерно такие же, как в Ялте. А остальные курортные города и поселки — дешевле.
— Цены на питание и проживание в этом году в Крыму ниже, чем Краснодарском крае, — рассказывает Владимир Филатов из Москвы. В последний раз в Крыму он был в 2014 году: и тогда не побоялся, и сейчас. — Я как раз воодушевился «дефицитом» туристов — и пляжи не забиты, и отели подешевели. Оно и понятно: транспорт и безопасность — это важно, а когда самолеты не летают, на поезде долго, да еще и взрывы, многие передумают ехать, хоть и планировали. Но зато автомобилистов ничем не испугать — по трассе Таврида едешь, ощущение, что едешь по Московской области: 6 из 10 машин с московскими или областными номерами. Мы тоже на машине приехали и не пожалели — Крым очень изменился: дороги, набережные, инфраструктура — с тем, что было, не сравнить. Сервис всё еще хромает и до турецкого или европейского не дотягивает, но и деньги тут другие за отдых платишь.
В сравнении с сентябрем прошлого года цены на отдых в апартаментах, мини-отелях, отелях с двумя-тремя звездами нынешней осенью ниже на 15–20 процентов. Прежними остались цены в четырех-пятизвездочных отелях и санаториях. Но именно возможность бюджетного отдыха стала главной движущей силой нынешнего крымского сезона.
— В этом году подавляющее число отдыхающих приехали в Крым именно за бюджетным отдыхом, — говорит Наталья Стамбульникова, председатель Ассоциации малых отелей Крыма. — И осенью эта тенденция сохранится. Туристы рассчитывают в среднем тратить на проживание и питание не более 3 тысяч на одного человека, а то и меньше. Вдоль линий пляжа сейчас стоят целые вереницы платок, домов на колесах, микроавтобусов — многие автотуристы вообще не тратят деньги на жилье.
В Крым с кешбэком
«Дёшево и сердито», — так многие описывают отдых в Крыму. «Сердито» — это про военных. Пролеты вертолетов и самолетов над пляжами вызывают у отдыхающих смешанные чувства: демонстрация современной техники, с одной стороны, говорит о защищенности полуострова, с другой — напоминает, что военная операция идет не так уж далеко от крымских границ.
— Гарантий безопасности никто не даст, это каждый должен решать для себя, — объясняет Юрий Колесов. Он с супругой отдыхает в мини-отеле поселке Заозерный в пяти километрах от Евпатории. — Мы с женой считаем, что Крым надежно защищен, и то, что больше двадцати беспилотников удачно сбили наши ПВО, это подтверждает. Поэтому приняли решение приехать, как всегда, на бархатный сезон. С соседями по отелю об этом говорили, все понимают, что ситуация непредсказуемая, но раз приехали, значит уверены, что в Крыму с нами ничего не случится.
Для многих возможность бюджетного отдыха у Черного моря является настолько привлекательной, что опасения уходят на второй план. Стоило начаться новой акции туристического кешбэка, как Крым, по данным Ростуризма, уже в первые дни вошел в топ-10 самых популярных маршрутов бронирования путевок. Напомним, продажи путевок по акции продлятся до 10 сентября. А выбирать время отдыха можно с 1 октября до 25 декабря. В это время в туристах заинтересованы практически все средства размещения полуострова, поэтому в осенней акции участвует уже 292 отеля, пансионата и санатория. Весь список можно найти на сайте Ростуризма. Напомним, чтобы получить кешбэк 20% от путевки, нужно успеть забронировать отель в указанные сроки и оплатить банковской картой «Мир».
— В этом году Крым прямо удивил: ожидали «конский» ценник, а всё дешево, — удивляется Тамара Кацюра. — Местные продукты — как у нас в магазинах, овощи, фрукты очень дешевые: персики — по 100 рублей, помидоры спелейшие — по 30–40. Фермеры из Херсонской области опустили цены — везут фрукты-овощи фурами за копейки. А нам было приятно поддержать этих людей: купил арбуз — помог херсонской или мелитопольской семье.
Справка
Средняя стоимость проживания на южном берегу Крыма в сентябре 2022 года (без питания):
- апартаменты — 1000 рублей за ночь;
- отель без звезд — от 700 рублей за ночь;
- отель 1 звезда — от 900 рублей за ночь;
- отель 2 звезды — от 1000 рублей за ночь;
- отель 3 звезды — от 2500 рублей за ночь;
- отель 4 звезды — 7500 рублей за ночь;
- отель 5 звезд — от 12 060 рублей за ночь.