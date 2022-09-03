Похоронят рядом с Раисой Максимовной. Россия прощается с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым

На Новодевичьем кладбище в Москве уже готова могила для погребения Михаила Горбачева. Его похоронят рядом с супругой Раисой Максимовной. Она умерла в 1999 году, тогда Михаил Сергеевич серьезно сдал, а указывая на место рядом с могилой жены, говорил: «Забронировано».

Сейчас на могиле Раисы Горбачевой установлена скульптура хрупкой девушки в длинном платье, которая печально смотрит на надгробную плиту с надписью: «Раиса Максимовна Горбачева 5.I.1932 — 20.IX.1999». Рядом — свежие цветы. Теперь эта могила станет семейной.

