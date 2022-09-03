Похоронят рядом с Раисой Максимовной. Россия прощается с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым
О том, как проходит церемония прощания и что происходит на Новодевичьем кладбище, — в одной онлайн-хронике
Сегодня, 3 сентября, Россия прощается с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Он умер на
Начало церемонии прощания с Михаилом Горбачевым запланировано на 10 часов (по московскому времени), но люди уже начинают подходить.
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На вход и выход организованы специальные коридоры.
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В районе Колонного зала Дома союзов, где будет проходить церемония прощания с Михаилом Горбачевым, ограничено движение транспорта.
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На Новодевичьем кладбище в Москве уже готова могила для погребения Михаила Горбачева. Его похоронят рядом с супругой Раисой Максимовной. Она умерла в 1999 году, тогда Михаил Сергеевич серьезно сдал, а указывая на место рядом с могилой жены, говорил: «Забронировано».
Сейчас на могиле Раисы Горбачевой установлена скульптура хрупкой девушки в длинном платье, которая печально смотрит на надгробную плиту с надписью: «Раиса Максимовна Горбачева 5.I.1932 — 20.IX.1999». Рядом — свежие цветы. Теперь эта могила станет семейной.
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Церемония прощания с Горбачевым пройдет в Колонном зале Дома союзов. Начало церемонии — 10:00. Изначально предполагалось, что она продлится четыре часа, но позднее пресс-служба «Горбачев-Фонда» сообщила, что торжественное прощание сократят до двух часов. Доступ в зал будет свободный.
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Впрочем, не только страна, но и весь мир, так как личность и действия первого и единственного президента СССР, безусловно, оказали на него немалое влияние. Хорошее или плохое? В спорах об этом до сих пор ломают копья историки и политологи. А что думают об отце перестройки простые россияне?
Их ответы смотрите в коротком видео.
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Политик запомнился не только своими действиями на посту главы страны, которая впоследствии развалилась, но и яркими высказываниями, которые часто уходили в народ. Вспоминаем 7 главных цитат, благодаря которым мы запомнили Михаила Сергеевича.
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Дом, в котором жил Михаил Горбачев, находится на улице Косыгина, рядом с Воробьевыми горами. В интернете есть сведения, что его якобы строили специально для советского политика. На первый взгляд сложно сказать, что здесь жила историческая личность.
Корреспондент MSK1.RU побывал там и показал, что сейчас происходит возле дома в Москве, где жил Горбачев.
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Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР, один из самых противоречивых политиков своего времени. В 1985 году он стал самым молодым генсеком ЦК КПСС, сразу понравился народу своей энергичностью и запустил процесс перестройки. При Горбачеве советские люди впервые услышали слово «гласность» и дождались отмены госцензуры. Запомнился он и выводом войск из Афганистана, и антиалкогольной кампанией. В 1990 году Горбачев получил Нобелевскую премию, а после августовского путча в следующем году сам покинул должность президента. Через некоторое время существование прекратил и СССР. И это только то, что сразу приходит в голову, — на его век выпало значительно больше событий и испытаний.
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