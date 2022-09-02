Ученые впервые в истории сняли видео затонувшего «Титаника» в разрешении 8К
На видео можно рассмотреть даже надпись на якоре
Исследователи океанов из OceanGate Expeditions сняли первое в истории видео затонувшего «Титаника» в разрешении 8K. Раньше они устраивали экспедиции к лайнеру и готовятся вернуться к месту крушения в 2023 году, а пока поделились новыми съемками парохода, который лежит на дне Атлантического океана больше 110 лет. Посмотрите и вы — это действительно впечатляет.
OceanGate Expeditions не первый год исследуют место крушения «Титаника». Раньше они установили, где он находится, и спускались к нему, чтобы сделать несколько фото и видео. Теперь, готовясь к очередной миссии, сняли новое видео британского трансатлантического пассажирского парохода. Учитывая огромные масштабы крушения и поля обломков, эти миссии, говорят исследователи, будут продолжаться в течение следующих нескольких лет.
На видео, которое сняли подводники, можно в мельчайших деталях рассмотреть «Титаник», оценить, как время, давление, соленая вода и микробы «разъедают плоть» лайнера, и даже разглядеть надписи на якоре.
На видео наложена музыка, но исследователи говорят, что на дне можно услышать, как шелестит «Титаник».
— Стальной корпус издает тысячи шелестов — это явное свидетельство того, что массивные обломки быстро разлагаются, — пишут исследователи у себя на сайте.
«Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. С тех пор морская катастрофа будоражит умы людей по всему миру. В 1997 году режиссер Джеймс Кэмерон представил миру свое видение трагедии — фильм «Титаник». В центре сюжета — невеста богатого промышленника из первого класса Роуз и бедный художник Джек, выигравший в карты билеты в третий класс. История Роуз и Джека — это компиляция нескольких реальных пар пассажиров «Титаника». На корабле присутствовали влюбленные, чья судьба оказалась не менее волнующей, чем закрученный сюжет фильма Джеймса Кэмерона. Мы нашли правдивые истории любви из фильма «Титаник» — читайте, как выглядели реальные пары и что с ними стало.