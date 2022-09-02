Ученые впервые в истории сняли видео затонувшего «Титаника» в разрешении 8К

Исследователи океанов из OceanGate Expeditions сняли первое в истории видео затонувшего «Титаника» в разрешении 8K. Раньше они устраивали экспедиции к лайнеру и готовятся вернуться к месту крушения в 2023 году, а пока поделились новыми съемками парохода, который лежит на дне Атлантического океана больше 110 лет. Посмотрите и вы — это действительно впечатляет.



OceanGate Expeditions не первый год исследуют место крушения «Титаника». Раньше они установили, где он находится, и спускались к нему, чтобы сделать несколько фото и видео. Теперь, готовясь к очередной миссии, сняли новое видео британского трансатлантического пассажирского парохода. Учитывая огромные масштабы крушения и поля обломков, эти миссии, говорят исследователи, будут продолжаться в течение следующих нескольких лет.

