В России выберут лучший горнолыжный курорт

Национальная премия «Горы России» проходит при поддержке Ростуризма и АНО «Национальные приоритеты». Параллельно с народным пройдет экспертное, которое назовет лучших в дополнительных номинациях. Одной из них станет номинация Ростуризма — «Лучшее digital-решение». Наградят победителей на торжественной церемонии 24 ноября в Москве.