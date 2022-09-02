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В России выберут лучший горнолыжный курорт

Голосование продлится до 15 октября

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Победителей премии «Горы России» наградят в Москве 24 ноября

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С 1 сентября в России началось голосование за лучший горнолыжный курорт. Выбирать его будут в рамках национальной премии «Горы России», на которую претендуют более 150 курортов. По словам организаторов, премия предусматривает 29 номинаций, среди которых «Лучший горнолыжный курорт России», «Лучший горнолыжный отель», «Самый событийный горнолыжный курорт». Народное голосование будет проходить на сайте и продлится до 15 октября включительно.

Национальная премия «Горы России» проходит при поддержке Ростуризма и АНО «Национальные приоритеты». Параллельно с народным пройдет экспертное, которое назовет лучших в дополнительных номинациях. Одной из них станет номинация Ростуризма — «Лучшее digital-решение». Наградят победителей на торжественной церемонии 24 ноября в Москве.

РостуризмГорнолыжные курортыГорные лыжиГоры России
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