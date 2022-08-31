С чем ассоциируется имя Михаила Горбачева? Рассказываем о политике в одном видео

На 92-м году жизни скончался Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР, один из самых противоречивых политиков своего времени. В 1985 году он стал самым молодым генсеком ЦК КПСС, сразу понравился народу своей энергичностью и запустил процесс перестройки. При Горбачеве советские люди впервые услышали слово «гласность» и дождались отмены госцензуры. Запомнился он и выводом войск из Афганистана, и антиалкогольной кампанией. В 1990 году Горбачев получил Нобелевскую премию, а после августовского путча в следующем году сам покинул должность президента. Через некоторое время существование прекратил и СССР. И это только то, что сразу приходит в голову — на его век выпало значительно больше событий и испытаний.