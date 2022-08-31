Евросоюз усложнил получение виз для россиян. Что теперь изменится?
Страны ЕС не стали полностью запрещать «шенген» жителям России
Стала известна судьба визового режима Евросоюза с Россией на ближайшее время. Решение о приостановке действия соглашения об упрощении оформления виз обсуждали министры иностранных дел ЕС на встрече, которая состоялась в Праге. По итогам встречи выяснилось, что полного запрета на оформление виз не будет, но соглашение всё же приостановлено. Что теперь изменится для россиян? Сохранится ли возможность оформлять «шенген»? Что будет с процессом получения визы?
Как мы получали визы раньше
Соглашение «Об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза» было опубликовано в 2007 году. Оно основано на договоренностях, достигнутых на встрече в Санкт-Петербурге в 2003 году — тогда ЕС и Россия согласились изучить условия безвизовых поездок в долгосрочной перспективе. Таким образом, это соглашение стало промежуточном этапом на пути к безвизу (как видим, этот промежуточный этап в итоге затянулся надолго).
Соглашение упрощало выдачу виз на 90 дней в течение каждого полугодового периода гражданам РФ и ЕС на взаимной основе. В нем прописаны необходимые документы, подтверждающие цель поездки, для каждой категории заявителей — от официальных делегаций до предпринимателей, водителей и журналистов. Указано, какой категории и на какой срок следует давать визы, и кто может обратиться за многократной. Сроки рассмотрения заявлений также были прописаны — от 10 до 30 дней, в экстренных случаях — до трех. Без этого соглашения все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке, без какого-либо шаблона. Кроме того, консульский сбор на оформление визы составлял 35 евро вместо 80.
Также в соглашении описывается, кто и на каких основаниях может претендовать на получение мультивиз сроком от двух до пяти лет — то самое правило, по которому россияне автоматически получили пятилетние визы, отъездив без нарушений по одно- и двухгодичным.
Что собирались изменить?
28 августа газета Financial Times опубликовала статью с заголовком «ЕС намерен приостановить действие соглашения о визах с Россией», в которой привела сведения от нескольких источников о том, какие решения могут принять министры иностранных дел ЕС на заседании в Праге. Эту статью подробно разобрали журналисты «Фонтанки». Источники Financial Times не сомневались в том, что соглашение 2007 года будет разорвано — соответственно, после этого россиянам будет значительно сложнее получить шенгенскую визу. Нужно будет предоставлять больше документов, само оформление будет стоить дороже, а самое главное — процедура рассмотрения станет значительно дольше. Предполагается, что из-за этого выдача шенгенских виз резко сократится.
В газете отмечают, что части соглашения 2007 года, которые касались свободного перемещения чиновников и бизнесменов, были приостановлены еще в конце февраля. Более широкая приостановка приведет к отмене упрощенного получения на все визы всех стран ЕС для обычных россиян. И, по словам издания, это лишь первый шаг — следующий ожидается уже в конце этого года.
— Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням для яхт. Мы должны послать сигнал населению России, что это недопустимо, неприемлемо. <...> Мы находимся в исключительной ситуации, и это требует исключительных шагов. Мы хотим выйти за рамки приостановки упрощения визового режима, — анонсировал изменения один из источников Financial Times — высокопоставленный чиновник ЕС, — добавив, что к концу года могут быть внесены более глубокие изменения.
По словам издания, единого мнения относительно дополнительных мер к тому моменту не было. Под дополнительными мерами подразумевались полное прекращение выдачи виз, а также введение аналогичного запрета для граждан Белоруссии.
Какое решение приняли в итоге?
31 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов Евросоюз решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. По его словам, главам МИД стран Евросоюза не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны выступили против этой меры. Таким образом, оформлять шенгенские визы россияне всё еще могут, но теперь этот процесс будет дольше и дороже. Без соглашения консульский сбор на оформление визы составляет 80 евро. Что же касается сроков, то их точная продолжительность неизвестна, поскольку каждое заявление будет рассматриваться в индивидуальном порядке, без каких-либо шаблонов (ранее по соглашению сроки рассмотрения заявлений составляли от 10 до 30 дней).
Кто уже прекратил выдачу виз до этого?
Выдачу виз для россиян уже прекратили некоторые страны — это Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Мальта, Литва, Латвия и Эстония. Финляндия же с 1 сентября ограничила процесс получения виз для россиян — это можно сделать только в четырех городах (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск) и только по понедельникам, кроме того, принимается не более 500 заявлений в день.
Именно эти страны требовали аналогичных действий от всех остальных, но в ЕС не было единства по этому вопросу. Некоторые государства продолжали выдавать россиянам визы, открывая свободный доступ к остальным странам шенгена. При этом даже страны, которые выступали за полный запрет виз для российских туристов, говорили, что не хотят полного закрытия границ и оставят исключения по гуманитарным соображениям (например, для тех, кто хочет получить убежища). Некоторые страны, включая Германию и Францию, прямо предостерегали от запрета на въезд гражданам России. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявлял, что выступает против запрета на все визы, отметив, что блоку нужно быть «более избирательным».
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