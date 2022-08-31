Евросоюз усложнил получение виз для россиян. Что теперь изменится?

Также в соглашении описывается, кто и на каких основаниях может претендовать на получение мультивиз сроком от двух до пяти лет — то самое правило, по которому россияне автоматически получили пятилетние визы, отъездив без нарушений по одно- и двухгодичным.

Что собирались изменить?

28 августа газета Financial Times опубликовала статью с заголовком «ЕС намерен приостановить действие соглашения о визах с Россией», в которой привела сведения от нескольких источников о том, какие решения могут принять министры иностранных дел ЕС на заседании в Праге. Эту статью подробно разобрали журналисты «Фонтанки». Источники Financial Times не сомневались в том, что соглашение 2007 года будет разорвано — соответственно, после этого россиянам будет значительно сложнее получить шенгенскую визу. Нужно будет предоставлять больше документов, само оформление будет стоить дороже, а самое главное — процедура рассмотрения станет значительно дольше. Предполагается, что из-за этого выдача шенгенских виз резко сократится.