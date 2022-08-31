Евросоюз расторг соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией
Теперь россияне будут получать визы дольше и дороже
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинством голосов Евросоюз решил расторгнуть соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Этот режим, в частности, позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле (по 35 евро вместо 80) и предполагал широкую выдачу многократных виз.
Ранее Петер Сийярто сообщил, что главам МИД стран Евросоюза не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны выступили против этой меры. Судьба визового режима с россиянами обсуждалась министрами иностранных дел ЕС на встрече в Праге.
Выдачу виз для россиян уже прекратили некоторые страны — это Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Мальта, Литва, Латвия и Эстония. Финляндия же с 1 сентября ограничила процесс получения виз для россиян — это можно сделать только в четырех городах (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск) и только по понедельникам, кроме того, принимается не более 500 заявлений в день.
Некоторые страны, включая Германию и Францию, прямо предостерегали от запрета на въезд гражданам России. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявлял, что выступает против запрета на все визы, отметив, что блоку нужно быть «более избирательным».