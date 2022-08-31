«Созванивались неделю назад, он очень переживал за всё, что сейчас происходит в стране». Политики — о Михаиле Горбачеве

Сергей Станкевич, российский политик, историк и политолог. В начале 90-х работал советником президента России Бориса Ельцина.



— Вслед ушедшему Михаилу Сергеевичу хотел бы сказать всего два слова: прощайте и простите. И оба этих слова будут уместны. «Простите» — потому что соотечественники Михаила Горбачева, (соотечественники в широком смысле этого слова, это люди, живущие в республиках бывшего Советского Союза) в значительной мере были несправедливы к Михаилу Сергеевичу, и пока еще остаются. Но эту ситуацию уже можно начинать исправлять. Причина несправедливости психологически понятна. В течение тех шесть лет, когда Горбачев находился у власти в стране, которая называлась Советский Союз, он проделал сложную работу. Эта работа выдающегося реформатора. У этого реформаторства было две стороны. Одну сторону видит окружающий нас мир, лидеры зарубежных стран. Они видят, что мир преодолел 45-летнюю холодную войну, отошел от грани тотальной войны и ядерной катастрофы. Европейские лидеры видели возможность избавиться от «железного занавеса», воссоединить Восточную и Западную Европу, две Германии. Оценивают это. Наши соотечественники оценивают то, как реформы, начатые Горбачевым, сказались на их личных судьбах, судьбах их семей. И здесь все складывалось по разному: и успешно и неуспешно. Я считаю, что несправедливо переносить ответственность за все потери, неурядицы, проблемы, связанные с ходом перестройки, на того, кто открыл нам дверь в новую жизнь. По-человечески это объяснимо, но не до конца справедливо. Когда будет меньше личных эмоций, всё станет на свои места, баланс восстановится, память о нем будет положительной. Когда произойдет смена поколений, можно будет объективно и взвешенно всё оценить. Смена поколений неизбежна и вместе с этой сменой происходит коррекция оценок.

