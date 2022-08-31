«Выходит, не оправдал доверия»: когда последний глава СССР был в Новосибирске, что делал и говорил
Михаил Горбачёв и «Столица Сибири» — воспоминания очевидца
Умер Михаил Горбачев — последний руководитель СССР, переживший эту страну на 31 год. После утраты власти в 1991 году он пытался вернуться в политику, но без особого успеха. В Новосибирске Горбачёв был четыре раза, в том числе в год выборов президента 1996 году. Обозреватель НГС Стас Соколов в то время работал в региональном бюро газеты «КоммерсантЪ» и освещал этот визит. Порывшись в памяти (а по большей части в публикациях того времени) он восстановил историю недолгих отношений последнего Генсека со «Столицей Сибири».
Михаил Горбачев был в Новосибирске несколько раз. Первый раз это случилось ещё в 1979 году, когда он уже был членом ЦК КПСС, но широким массам эта фамилия ничего не говорила, да и сам он вряд ли представлял, какую роль ему суждено сыграть в жизни страны. Уже став генсеком, Горбачёв «Столицу Сибири» посетить как-то не успел. Слишком много было работы в Москве и зарубежных визитов.
Вернулся в Новосибирск уже бывший последний руководитель СССР только в 1995 году, когда на горизонте забрезжили выборы президента. Горбачев к тому времени давно уже не занимал никаких постов, кроме руководства собственного фонда и воспринимался местными властями фактически как какой-то оппозиционер. Организовал этот визит тогда руководитель местной организации движения «Демократическая Россия», депутат Совета Федерации Алексей Мананников.
Вместо положенных по статусу (всё-таки речь шла о бывшем главе государства) Обкомовских дач Горбачёву пришлось поселиться в обычной гостинице — отеле «Центр России» (здание напротив киноконцертного комплекса Маяковского). Автомобили для встречи и поездок по городу предоставили местные предприниматели. Медийную поддержку визиту оказал владелец телекомпании НТН-4 Яков Лондон. Каждый шаг Горбачёва по Новосибирску попал тогда в новости его телеканала.
Слушая сейчас выступления Горбачева перед публикой, трудно отделаться от мысли, что за эти 27 лет в стране не так много изменилось по существу. Вот только несколько реплик:
— Ждали, что после Сталина будет легче — не получилось. С Косыгиным — не получилось. С Горбачёвым… я чувствовал эту вашу поддержку. И снова, выходит, не оправдал доверия. Но думаю, что еще не вечер, не будем впадать в отчаянье. В том, что Россия поднимется, сомнений у меня нет. Но надо, чтобы опять не попала на 70 лет в какой-нибудь зигзаг.
— Терпение русского человека безгранично, и играть на этом безнравственно.
— Единственная отрасль, которая живет, это финансы. Гоняют на коротких кредитах деньги, а ничего не меняется.
— После того как протащили конституцию, как ее протащили никто не знает, но теперь на президента и его правительство ни парламент, никто не влияет.
— Не думаю, что Жириновский — это спаситель России. Он нас готов и на Польшу вести, и на Финляндию… И что же, нам опять всем надевать шинели?
Публика принимала Горбачёва, кстати, на ура, особенно студенты. На встрече с ним в большой поточной аудитории НГУ люди в буквальном смысле сидели друг у друга на головах. И именно там, кстати, политику задали вопрос, о том, намерен ли он участвовать в выборах президента России, которые должны были состояться летом 1996 года. На этот простой, в сущности, вопрос Горбачёв дал замысловатый ответ, суть которого сводилась к тому, что, дескать, если народ захочет, то я подумаю, а пока ничего конкретного сказать не могу, потому что «я же 40 лет в политике».
Через год с небольшим (в апреле) Горбачёв приехал в Новосибирск снова, теперь уже в качестве кандидата в президенты. Сейчас это уже как-то трудно себе представить, но исход выборов 1996 года отнюдь не казался предрешенным. У переизбиравшегося на эту должность Бориса Ельцина были сильные соперники. Хотя сам Горбачёв таковым уже вряд ли кем-то считался.
Тем не менее, принимали Горбачёва на этот раз на высшем уровне. К тому времени в Новосибирской области сменился губернатор. Иван Индинок, вступивший в борьбу с лозунгом «Хочу, могу и буду», проиграл свои первые и единственные в жизни выборы Виталию Мухе. И тот, получив, так сказать, кредит доверия населения, мог позволить себе не оглядываться на Москву.
В Новосибирск Горбачёв прилетел на арендованном самолёте Ту-134 («иномарок» в российском небе тогда ещё не было). Журналистов тогда неприятно удивило, что попасть на пресс-конференцию в аэропорту смогли только те, кто заранее аккредитовался и получил приглашение с печатью Горбачев-фонда. Встречать первого (и единственного) президента СССР приехали активисты националистической организации Конгресс Русских Общин с нарисованными от руки плакатами «Мишку — на Север». В здание аэропорта, впрочем, их не пустили.
На встречу с публикой в Доме политпросвещения (сейчас на его месте находится новое здание консерватории) Горбачёв пришел окольными путями (точнее коридорами, соединяющими здание Дома политпросвещения с обладминистрацией). Что, конечно, несколько расстроило многочисленных журналистов, пытавшихся поймать политическую «звезду» на входе. Однако претендент на пост президента РФ решил сначала поговорить с Виталием Мухой и уже в ходе общения с публикой отметил, что оценил Виталия Петровича якобы еще в то время, когда тот руководил заводом Сибсельмаш. Повторить триумфальное возвращение Мухи в политику, однако, Горбачёву не удалось. Он занял лишь седьмое место, набрав всего 0,51% голосов, что было в три раза меньше, чем у строчки «против всех».
Третий визит Горбачева состоялся в мае 2002 года, когда он в очередной раз пытался вернуться в политику с помощью создаваемой им социал-демократической партии. Визит прошёл ровно — без сложностей, но и без особенного ажиотажа. Михала Сергеевича приняли мэр Владимир Городецкий и вице-губернатор Алексей Беспаликов, свозили на Новосибирский оловокомбинат (который тогда уже дышал на ладан) и в Педуниверситет.
Общаясь с публикой, Горбачёв уже старался продемонстрировать близость к Владимиру Путину и даже дал последнему совет «решительнее бороться с олигархами». А вот лидера КПРФ Геннадия Зюганова осудил за «диктаторский» стиль управления. Однако уже тогда Михаил Сергеевич воспринимался как политический пенсионер. Которому стоит, конечно, продемонстрировать уважение. Но кого уже мало кто рассматривает в качестве серьезного игрока общественной жизни.
И только сейчас мы можем по-настоящему оценить уникальность этой фигуры в отечественной истории. Это ведь, пожалуй, единственный в истории России руководитель страны, который будучи отрешенным от власти вопреки его воли, смог прожить потом так долго. Да ещё заниматься общественной деятельностью и совершать поездки по стране.