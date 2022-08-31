«Выходит, не оправдал доверия»: когда последний глава СССР был в Новосибирске, что делал и говорил

Михаил Горбачев был в Новосибирске несколько раз. Первый раз это случилось ещё в 1979 году, когда он уже был членом ЦК КПСС, но широким массам эта фамилия ничего не говорила, да и сам он вряд ли представлял, какую роль ему суждено сыграть в жизни страны. Уже став генсеком, Горбачёв «Столицу Сибири» посетить как-то не успел. Слишком много было работы в Москве и зарубежных визитов.

Вернулся в Новосибирск уже бывший последний руководитель СССР только в 1995 году, когда на горизонте забрезжили выборы президента. Горбачев к тому времени давно уже не занимал никаких постов, кроме руководства собственного фонда и воспринимался местными властями фактически как какой-то оппозиционер. Организовал этот визит тогда руководитель местной организации движения «Демократическая Россия», депутат Совета Федерации Алексей Мананников.