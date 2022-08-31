СЕЙЧАС +18°С
Пробки 0/10
usd 60.37
eur 60.58
Тема дняТайна следствия в деле о 12 ударах ножом
Все новости
Все новости
Умер Михаил Горбачев

«Ну вы меня понимаете». 7 ярких цитат Михаила Горбачева (и почему они были сказаны)

Вспоминаем, при каких обстоятельствах первый президент СССР произнес свои ушедшие в народ фразы

116

Михаилу Горбачеву в марте исполнился 91 год

Поделиться

В ночь на 31 августа скончался Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС. Все подробности мы собираем в онлайн-трансляции. Политик запомнился не только своими действиями на посту главы страны, которая впоследствии развалилась, но и яркими высказываниями, которые часто уходили в народ. Вспоминаем 7 главных цитат, благодаря которым мы запомнили Михаила Сергеевича. Заодно расскажем о тех исторических обстоятельствах, в которых они были сказаны.

Поделиться

Пожалуй, самая знаменитая цитата от единственного президента СССР. Всё потому, что Горбачев произносил эту фразу очень часто — настолько, что она в какой-то момент начала прочно с ним ассоциироваться. Она звучала практически на каждом выступлении Михаила Сергеевича еще с середины 80-х годов.

Поделиться

Сухой закон, введенный в мае 1985 года, стал суровой мерой для граждан СССР. В то время пять миллионов советских людей были алкоголиками — это немыслимые цифры. Именно об этом говорил Михаил Горбачев своей знаменитой фразой о том, что «пьянка была везде». Сухой закон позволил спасти миллионы жизней, но уже через два года его отменили — антиалкогольная кампания обрушила экономику страны, приведя к кризису.

Поделиться

Эту фразу Михаил Горбачев произнес в мае 1985 года, во время визита в Ленинград. Спустя год после этого, 8 апреля 1986 года, генсек ЦК КПСС приехал в Тольятти и выступил перед коллективом Волжского автозавода. Именно тогда из его уст впервые прозвучало слово «перестройка». Горбачев сказал:

— Начинать нужно сначала с перестройки в мышлении и психологии, в организации, в стиле и способах работы. Скажу откровенно, если мы сами не перестроимся, я глубоко убежден в этом, то не перестроим и экономику, и нашу общественную жизнь.

После этого новое слово моментально растиражировали СМИ.

Поделиться

Во время августовского путча, в самый острый период 1991 года, власть в СССР перешла к ГКЧП — Госкомитету по чрезвычайному положению. Михаила Горбачева заблокировали в Крыму. Когда путчисты приехали к нему в Форос, встреча была недружелюбной (и это мягко сказано). Именно во время этой встречи президент СССР и произнес эту легендарную фразу — нетрудно догадаться, что прозвучала она в адрес его гостей.

Поделиться

Эту фразу Михаил Горбачев произнес 22 августа 1991 года на пресс-конференции по случаю августовского путча. Несмотря на то что президент СССР знал, «кто есть ху», это не спасло страну от развала. 26 декабря 1991 года СССР распался.

Поделиться

Эту фразу в нулевые Михаил Горбачев произносил с определенной периодичностью и в разных вариациях, но впервые в прессе она появилась 24 марта 2003 года. Тогда экс-президент СССР комментировал вторжение войск США и союзников в Ирак. Впрочем, при этом Горбачев уточнил, что уже говорил фразу о перестройке «неоднократно».

Поделиться

Эта цитата уже более близка к нашему времени — она прозвучала в интервью 2011 года на американском Radio Free Europe / Radio Liberty. Михаил Горбачев высказался о действиях современной российской власти, отвечая на вопрос о том, что в августе 1991 года его предало ближайшее окружение:

— А то, что эти «свои» предают народ, ничего? Растаскивая собственность и потихоньку вывозя деньги за пределы страны? Вместо борьбы с коррупцией — имитация. А в результате? Те же штаны, только мотнёй назад, как говорят в народе.

По теме

СССРПрезидентСмертьЦитатыМихаил Горбачев
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2