«Ну вы меня понимаете». 7 ярких цитат Михаила Горбачева (и почему они были сказаны)
Вспоминаем, при каких обстоятельствах первый президент СССР произнес свои ушедшие в народ фразы
В ночь на 31 августа скончался Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС. Все подробности мы собираем в онлайн-трансляции. Политик запомнился не только своими действиями на посту главы страны, которая впоследствии развалилась, но и яркими высказываниями, которые часто уходили в народ. Вспоминаем 7 главных цитат, благодаря которым мы запомнили Михаила Сергеевича. Заодно расскажем о тех исторических обстоятельствах, в которых они были сказаны.
Пожалуй, самая знаменитая цитата от единственного президента СССР. Всё потому, что Горбачев произносил эту фразу очень часто — настолько, что она в какой-то момент начала прочно с ним ассоциироваться. Она звучала практически на каждом выступлении Михаила Сергеевича еще с середины 80-х годов.
Сухой закон, введенный в мае 1985 года, стал суровой мерой для граждан СССР. В то время пять миллионов советских людей были алкоголиками — это немыслимые цифры. Именно об этом говорил Михаил Горбачев своей знаменитой фразой о том, что «пьянка была везде». Сухой закон позволил спасти миллионы жизней, но уже через два года его отменили — антиалкогольная кампания обрушила экономику страны, приведя к кризису.
Эту фразу Михаил Горбачев произнес в мае 1985 года, во время визита в Ленинград. Спустя год после этого, 8 апреля 1986 года, генсек ЦК КПСС приехал в Тольятти и выступил перед коллективом Волжского автозавода. Именно тогда из его уст впервые прозвучало слово «перестройка». Горбачев сказал:
— Начинать нужно сначала с перестройки в мышлении и психологии, в организации, в стиле и способах работы. Скажу откровенно, если мы сами не перестроимся, я глубоко убежден в этом, то не перестроим и экономику, и нашу общественную жизнь.
После этого новое слово моментально растиражировали СМИ.
Во время августовского путча, в самый острый период 1991 года, власть в СССР перешла к ГКЧП — Госкомитету по чрезвычайному положению. Михаила Горбачева заблокировали в Крыму. Когда путчисты приехали к нему в Форос, встреча была недружелюбной (и это мягко сказано). Именно во время этой встречи президент СССР и произнес эту легендарную фразу — нетрудно догадаться, что прозвучала она в адрес его гостей.
Эту фразу Михаил Горбачев произнес 22 августа 1991 года на пресс-конференции по случаю августовского путча. Несмотря на то что президент СССР знал, «кто есть ху», это не спасло страну от развала. 26 декабря 1991 года СССР распался.
Эту фразу в нулевые Михаил Горбачев произносил с определенной периодичностью и в разных вариациях, но впервые в прессе она появилась 24 марта 2003 года. Тогда экс-президент СССР комментировал вторжение войск США и союзников в Ирак. Впрочем, при этом Горбачев уточнил, что уже говорил фразу о перестройке «неоднократно».
Эта цитата уже более близка к нашему времени — она прозвучала в интервью 2011 года на американском Radio Free Europe / Radio Liberty. Михаил Горбачев высказался о действиях современной российской власти, отвечая на вопрос о том, что в августе 1991 года его предало ближайшее окружение:
— А то, что эти «свои» предают народ, ничего? Растаскивая собственность и потихоньку вывозя деньги за пределы страны? Вместо борьбы с коррупцией — имитация. А в результате? Те же штаны, только мотнёй назад, как говорят в народе.