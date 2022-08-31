«Ну вы меня понимаете». 7 ярких цитат Михаила Горбачева (и почему они были сказаны)

Эту фразу Михаил Горбачев произнес в мае 1985 года, во время визита в Ленинград. Спустя год после этого, 8 апреля 1986 года, генсек ЦК КПСС приехал в Тольятти и выступил перед коллективом Волжского автозавода. Именно тогда из его уст впервые прозвучало слово «перестройка». Горбачев сказал:



— Начинать нужно сначала с перестройки в мышлении и психологии, в организации, в стиле и способах работы. Скажу откровенно, если мы сами не перестроимся, я глубоко убежден в этом, то не перестроим и экономику, и нашу общественную жизнь.

