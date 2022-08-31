В Москве умер экс-президент СССР Михаил Горбачев
Он находился в спецотделении Центральной клинической больницы
Сегодня, 30 августа, вечером в Москве на 92-м году жизни умер бывший президент СССР Михаил Горбачев. Известно, что перед этим он попал в спецотделение Центральной клинической больницы.
Всё, что известно к этому часу, — сообщаем в этой трансляции.
Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с его супругой. Об этом сообщил ТАСС знакомый с пожеланиями близких умершего.
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Врачи Центральной клинической больницы уточнили, что смерть Михаила Горбачева наступила в результате продолжительной болезни.
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По данным telegram-канала Mash, накануне смерти Михаил Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками.
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