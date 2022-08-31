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В Москве умер экс-президент СССР Михаил Горбачев

Он находился в спецотделении Центральной клинической больницы

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Сегодня, 30 августа, вечером в Москве на 92-м году жизни умер бывший президент СССР Михаил Горбачев. Известно, что перед этим он попал в спецотделение Центральной клинической больницы.

Всё, что известно к этому часу, — сообщаем в этой трансляции.

Михаил Контуев

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Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, в родовом захоронении рядом с его супругой. Об этом сообщил ТАСС знакомый с пожеланиями близких умершего.

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Михаил Контуев

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Врачи Центральной клинической больницы уточнили, что смерть Михаила Горбачева наступила в результате продолжительной болезни.

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Михаил Контуев

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По данным telegram-канала Mash, накануне смерти Михаил Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У бывшего генсека были проблемы с почками.

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Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

СССРНекрологМихаил ГорбачевУтраты
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