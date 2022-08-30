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Журналиста Ивана Сафронова потребовали отправить в колонию на 24 года за госизмену

Такой срок запросила прокуратура

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Следствие утверждает, что с 2015 по 2019 год Сафронов выведывал и собирал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России

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Прокуратура запросила отправить журналиста и советника экс-главы Роскосмоса Ивана Сафронова в колонию на 24 года по делу о госизмене — об этом сообщает MSK1.RU.

— Сегодня прокурор Борис Локтионов запросил срок для нашего подзащитного Ивана Сафронова. Он требует отправить журналиста в колонию на 24 года, — говорится в телеграм-канале «Первый отдел». Отмечается, что это всего на год меньше максимального срока, положенного по соответствующей статье УК РФ.

По словам адвокатов, для Сафронова до сих пор запрещены свидания и звонки близким, а члены семьи не могут посещать заседания — они проходят в закрытом режиме.

Бывший журналист «Коммерсантъ» Иван Сафронов обвиняется в двух преступлениях по статье 275 УК РФ (госизмена). Следствие утверждает, что с 2015 по 2019 годы он выведывал и собирал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами ОДКБ, а также Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Сафронов не признаёт вину и заявляет, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью. Во время работы в издании он писал об оборонно-промышленном комплексе и космической отрасли.

ГосизменаЖурналистИван Сафронов
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