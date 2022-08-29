SWIFT — всё. Как перевести деньги на заграничный счет в новых реалиях
Собрали все возможные способы перечислить рубли в Турцию
После введения санкций и отключения от международных систем платежей у россиян, живущих в Турции, возникли трудности с получением денег из России. Привычных Western Union и Paysend больше нет, PayPal был запрещен в Турции тоже еще до начала спецоперации, а какие есть альтернативы? MSK1.RU узнал и проверил все способы перевода денег и рассказывает о них вам.
Снять с карты российского банка
Тут есть два варианта: платежные системы Union Pay и «Мир», однако только тех банков, которых не коснулись санкции. Китайская платежная система не получила особого развития в Турции. Соглашение о выпуске карт Union Pay есть только у İş Bankası. Однако карты принимают к оплате во многих терминалах. Ищите на банкоматах логотип Union Pay для получения наличных, турецкие банки могут устанавливать суточные лимиты на снятие.
Помимо китайской платежной системы, в Турции принимают карты «Мир». Например, «Тинькоф» и несанкционных банков. Наличные можно снять через банкоматы Halkbank, Ziraat Bank, İş Bankası, Vakifbank и Denizbank. Есть суточные лимиты на получение: İş Bankası — 3000 лир за операцию, Ziraat Bank — 2500 лир в сутки, Halkbank — 3000 лир за раз, Vakifbank — в день можно снять 10 тысяч лир, правда, частями, по 2500 лир за одну транзакцию, Denizbank — максимум 8000 лир.
Однако на практике İş Bankası часто даже на маленькую сумму пишет, что лимит превышен. Есть проблемы с получением наличных и у Denizbank, снять можно с карт не попавших под санкции российских банков. Ziraat Bank берет комиссию за снятие 40 лир, в день можно снять дважды 2500 лир, столько же, только раз в сутки, выдает Halkbank. У «Тиньков» есть лимит на снятие без процентов в месяц, согласно условию вашего обслуживания.
В Турции можно оплатить российской картой покупки через терминалы Denizbank, в Ziraat Вank, İş bankasi, Vakifbank принимают только Сбер, а в POS-терминалах Vakifbank часто не проходит оплата товаров или услуг.
Банковские переводы
По реквизитам из несанкционного банка можно перевести деньги в Турцию. Для этого нужно через мобильное приложение Denizbank открыть рублевый счет и записать его номер (IBAN). После этого в приложении российского банка выбираем перевод по реквизитам.
Банк: АО «ДЕНИЗБАНК МОСКВА»
Получатель: DENIZBANK A.S. ISTANBUL, DENIZ TOWER, DENIZBANK A.S., BUYUKDERE CD. 141, ESENTEPE Turkey
Счет получателя: 30111810300000000005
БИК: 044525102
ИНН: либо 7705205000, либо 9909161192
КПП получателя: 770301001
НДС: не облагается
Назначение: Recipient — имя и фамилия как на турецкой карте, IBAN — номер турецкого рублевого счета, money transfer between own personal accounts.
После этого вам остается еще раз зайти в приложение Denizbank, выбрать пополнившийся рублевый счет и перекинуть рубли на свой же счет в лирах, конвертация происходит автоматически по текущему курсу.
«МТС-банк» позволяет перевести рубли на номер турецкой карты (IBAN). Теоретически перевод в Турцию не более 15 тысяч рублей можно сделать даже без карты, с «кошелька» или мобильное приложение, однако в системе возникает техническая проблема. О времени ее устранения в службе поддержки банка не смогли предоставить нам информацию. В отделении нам объяснили, что деньги отправляют через «Золотую Корону».
Можно перевести деньги в долларах через «Райффайзенбанк» — они поступят на счет получателя в Турции буквально в течение суток. Правда, сумма изначальная и конечная в мобильном приложении вас может не обрадовать — за операцию банк берет комиссию в размере 60 долларов.
Системы денежных переводов
«Золотая корона» по-прежнему работает, хоть и с ограничениями. Для перевода в Турцию нужно установить мобильное приложение «Короны» на телефон, привязать к нему карту, с которой будет осуществляться перевод, и следовать несложным инструкциям. Также можно пойти в отделение банка, где есть «Золотая корона», и попросить оператора сделать всё за вас. Нужно назвать фамилию и имя получателя, телефон и город, куда отправляют деньги, конвертация происходит автоматически по курсу.
За деньгами придется прогуляться на почту — PTT, причем переводы выдают только крупные или центральные отделения. Придется отстоять общую очередь, хотя на турецкой почте длинный «хвост» — это скорее исключение, чем правило. Нужно показать оператору паспорт, карточку ВНЖ (если есть), назвать свой номер телефона и расписаться за получение. Обычно на почте стараются выдать вам лиры (конвертация по внутреннему курсу), но можно настоять на получении именно в долларах. Если валюты в наличии нет, то придется прийти за деньгами на следующий день.
Contact — это российская система денежных переводов, которая не особо на слуху. А зря — деньги из России поступают на турецкий счет за считаные минуты. Возможно, всё из-за того, что система довольно сложна и не интуитивно-понятна и есть не во всех городах Турции, а только в крупных. Нужно установить приложение, верифицироваться, указать, где будете получать деньги, — перевод на турецкую карту через Contact невозможен. Имя получателя важно написать на латинице, а российский номер телефона как
Крипта
Еще один вариант — купить электронные монеты на бирже Binance. Перевод осуществляется на электронный кошелек, а деньги в долларах или евро поступают получателю в течение получаса. За обналичивание криптовалюты в Турции берется комиссия от 2 до 3%. Конвертируют крипту по текущему курсу, широко распространены виртуальные деньги Bitcoin, USDT/USDC и Ethereum. Любопытно, что с криптовалютными переводами активно работают некоторые агентства недвижимости, продающие жилье в Турции россиянам.
Из рук в руки
Принцип «ты мне — я тебе» работает и с денежными переводами. В чатах многих городов и в соцсетях встречаются объявления: «поменяю рубли на лиры», «вы мне лиры, я вам рубли». Дело в том, что многие живущие в Турции россияне получают зарплату в рублях. Удаленщики ищут тех, кому нужно совершить покупку в российских интернет-магазинах, или оплатить обучение детей в вузах, или прислать деньги родителям, и договариваются между собой. Так, человек, который имеет рубли, совершает платеж в России, а ему на карту переводится эквивалент в турецкой валюте — и наоборот.