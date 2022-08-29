SWIFT — всё. Как перевести деньги на заграничный счет в новых реалиях

Однако на практике İş Bankası часто даже на маленькую сумму пишет, что лимит превышен. Есть проблемы с получением наличных и у Denizbank, снять можно с карт не попавших под санкции российских банков. Ziraat Bank берет комиссию за снятие 40 лир, в день можно снять дважды 2500 лир, столько же, только раз в сутки, выдает Halkbank. У «Тиньков» есть лимит на снятие без процентов в месяц, согласно условию вашего обслуживания.



В Турции можно оплатить российской картой покупки через терминалы Denizbank, в Ziraat Вank, İş bankasi, Vakifbank принимают только Сбер, а в POS-терминалах Vakifbank часто не проходит оплата товаров или услуг.

