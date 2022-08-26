«Утренние объедки на обед» или обеды «как в советских столовках»: наши туристы выбирают между Турцией и Крымом

Ей вторит жительница Новосибирска с ником marmare: «В Крыму все только и норовят залезть в твой кошелек, в Турции за эти деньги хотя бы в номерах каждый день убирают и улыбаются».



А вот отзыв Ирины из Санкт-Петербурга: «Нигде на пляже среди окурков я не лежала, а в Коктебеле это естественная среда, так сказать. Да, в Анталье вечером помойка под ногами, но утром — чистота. И никаких криков «Тагииил!» по ночам на пляже».



Но и те, кто выбрал Турцию в надежде на сервис, могут просчитаться и получить разочарование, а не комфорт. Так произошло с семьей пользователя Ane4ka sea: «Всё старое, холодильник не морозит, двери на балкон еле двигаются, сам номер очень маленький, шторы частично оборваны, бумага туалетная наполовину использованная, запах в номере был ужасный... Еда как в хостеле, а не в отеле, имеющем четыре звезды...».

