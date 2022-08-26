«Утренние объедки на обед» или обеды «как в советских столовках»: наши туристы выбирают между Турцией и Крымом
Закрытый аэропорт, дефицит железнодорожных билетов и беспокойство о собственной безопасности уменьшили число отдыхающих в Крыму на 50%, считают в аналитической службе Ассоциации туроператоров России. Серьезно подорожавший перелет и рост цен на гостиницы уменьшили число россиян и на турецких курортах. По данным, которые обнародовала Турция, Россия упала с первого места на почетное второе (лидер — Германия): наших туристов на 40% меньше, чем в доковидном 2019 году.
В общем, ситуация на двух курортах схожая — отдыхающих меньше, а сам отдых вырос в цене. Так на каком берегу насладиться бархатным сезоном?
«Лучше на дачу — целее будем»
Неуверенность в безопасности отдыха — одна из главных причин низкого туристического сезона в Крыму. Взрыв штаба Черноморского флота в Севастополе, взрывы на военном аэродроме в Новофедоровке и на складе боеприпасов в поселке Майском принесли на полуостров страх и горе: один погибший, почти двадцать раненых, разрушенные дома. И это только удавшиеся нападения — всего же за последние две недели в небе над Крымом сбиты более десятка беспилотников. И страх новых терактов, а также угрозы украинской стороны разбомбить Крымский мост и другие военные объекты, никуда не делись. Ситуация только нагнетается. Поэтому многие отдыхающие предпочитают переждать тревожные времена дома. И отказываются от забронированных отелей на конец августа и сентябрь.
Соображения безопасности в большей степени повлияли на решение родителей с детьми, особенно маленькими. По данным крымских туристических порталов, именно мамочки с малышами, которые в сентябре занимали места на крымских пляжах, в этом году выбрали для отдыха другие места. «Военные корабли на горизонте, самолеты над пляжами, колонны с военными машинами — такие кадры из Крыма везде. Это не то, что я хочу показать своим детям. Да еще читать каждый день, где сбили беспилотники… Лучше к бабушкам на дачу — целее будем», — пишет MamaStar из Москвы, и с ней согласны многие родители.
А по словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, основная масса туристов — более 90 процентов, которые планировали посетить Крым, уже отдохнули или возвращаются с отдыха, так что ждать увеличения туристов, как это было в бархатный сезон, в этом году не стоит.
Хоть в самой Турции боевых действий нет, но напряженная обстановка у ее границ, а также экономическая нестабильность влияют на количество туристов из России. К тому же многие опасаются, что отношение к русским за пределами нашей страны изменилось не в лучшую сторону. Но всё же в сравнении с Крымом берег турецкий выглядит более безопасным для отдыха. И в бархатный сезон российские туристы не намерены отказываться от комфортного отдыха. О чем свидетельствует большое число забронированных номеров на конец августа и сентябрь.
«Берите еду в самолет — на всех не хватает»
— Наших людей пугает не угроза их безопасности, а дискомфорт, — считает Наталья Стамбульникова, глава Ассоциации малых отелей Крыма. — Отмен бронирования из-за отсутствия авиасообщений было на порядок больше, чем из-за обострения отношений с Украиной.
К продлению режима ограничения полетов аэропорта Симферополь привыкли уже и местные, и потенциальные отдыхающие. Вот если бы полеты разрешили, это была бы новость, которая моментально увеличила бы поток туристов в Крым. Но пока им приходится добираться по земле.
Вариантов несколько. Прямой путь — поезд, личный автомобиль, автобус, а также комбинированный — самолет, а затем пересадка на автобус, электричку или арендованный автомобиль. Министерство туризма и курортов Крыма выпустило даже специальные памятки с самыми разнообразными способами добраться до полуострова. Но, по предварительным итогам, в лидерах — собственный автомобиль, на втором месте — поезд, на третьем — полет до Сочи, а оттуда переезд в Крым на арендованной машине. Всё зависит от того, сколько времени и денег туристы готовы потратить на переезд. Автор блога «В путь-дорогу» так описывает свои расходы на поездку в Крым из Москвы в августе: «Итак... бензин:
Автомобиль для поездки в Крым, по данным Ассоциации туроператоров, этим летом выбрали 95 процентов туристов. И только 5 процентов решили прибыть на полуостров поездом. Несмотря на такие, казалось бы, небольшие цифры, билетов на поезда не купить и сейчас, хотя железнодорожный перевозчик в Крым «Гранд Сервис Экспресс» всё время вводил в эксплуатацию новые поезда, а число вагонов на популярных маршрутах в Москву и Санкт-Петербург увеличивал. Всё равно мест оказалось недостаточно для всех желающих, хотя цена билета выше, чем на самолеты в прошлом сезоне, да и время путешествия увеличилось на сутки, а то и двое. Такая же тенденция сохранится и на время бархатного сезона — основной турист прибудет в Крым на автомобилях и лишь пять процентов — на поездах.
Цена на железнодорожный билет (на момент написания заметки)
Поезд Москва — Симферополь:
- плацкарт — от 4798 рублей;
- купе — от
10 942рублей;
- люкс — от
99 629рублей.
Поезд Санкт-Петербург — Симферополь:
- плацкарт — от 4926 рублей;
- купе — от 5973 рублей.
Поезд Екатеринбург — Симферополь:
- плацкарт — от 7177 рублей;
- купе — от
13 804рублей.
Что касается Турции, то российским туристам повезло больше — авиасообщение со всеми курортами этой страны по-прежнему доступно россиянам. Но билеты существенно подорожали, и прямые рейсы выполняют, как правило, только турецкие авиакомпании, что обходится еще дороже. Да и сервис во время перелетов упал. Вот турист из Москвы с ником «Гость34» делится своими впечатлениями: «Недавно вернулись из Турции — брали на 10 ночей отель в Кемере 4*, летели «Ред Вингс», лететь около 6 часов, на борту не кормят, только вода (либо платно, еды на всех в самолете не хватает), берите с собой еду в самолет!».
Цены на авиабилеты из России в Турцию
Перелет российскими авиалиниями с пересадкой (самый дешевый вариант на момент написания заметки):
- Москва — Анталья —
48 535рублей;
- Санкт-Петербург — Анталья —
62 068рублей;
- Екатеринбург — Анталья —
64 744рубля;
- Новосибирск — Анталья —
63 860рублей.
Цены на прямой перелет турецкими авиалиниями (самый дешевый вариант на момент написания заметки):
- Москва — Анталья —
57 020рублей;
- Санкт-Петербург — Анталья —
103 957рублей;
- Екатеринбург — Анталья —
99 636рублей;
- Новосибирск — Анталья — рейсов без пересадок нет.
«Запах как от сырых носков»
Как отель забронируешь, так отпуск и проведешь — утверждение актуальное и для Турции, и для Крыма. Главное, четко понимать, ты «тюлень» или «лягушка»? Тех, кто предпочитает расслабленно лежать возле бассейна или на пляже после сытной трапезы, в интернетных спорах об отдыхе дружно клеймят именем «тюлень» и утверждают, что только такие товарищи выбирают Турцию — ленивые и прожорливые. А в Крым едут настоящие «лягушки-путешественницы» — им бы только по горам лазить и на экскурсии ездить. Такие могут и пренебречь удобствами, ведь деньги и силы они тратят на активный отдых. Например, как москвич по имени Николай: «За природой, походами в горы, катанием на катере, пикниками ни диких пляжах — это в Крым. Но забудьте слово "сервис" — нет его здесь. Или цена как на Гавайях».
Но не все готовы терпеть наше родное «и так сойдет», возмущается Ирина из Москвы: «Отдохнули в Крыму, в Ялте, в частном отеле — такое чувство, что обокрали! Заплатили за четыре звезды, а не получили ни одной. Номер был на первом этаже — запах как от сырых носков и не выветривался. Брали завтраки — выбор мизерный, еда как в советской столовке — только названия в меню модные, а так овсянка на скисшем молоке с двумя кусочками клубники… Теперь только Турция».
Ей вторит жительница Новосибирска с ником marmare: «В Крыму все только и норовят залезть в твой кошелек, в Турции за эти деньги хотя бы в номерах каждый день убирают и улыбаются».
А вот отзыв Ирины из Санкт-Петербурга: «Нигде на пляже среди окурков я не лежала, а в Коктебеле это естественная среда, так сказать. Да, в Анталье вечером помойка под ногами, но утром — чистота. И никаких криков «Тагииил!» по ночам на пляже».
Но и те, кто выбрал Турцию в надежде на сервис, могут просчитаться и получить разочарование, а не комфорт. Так произошло с семьей пользователя Ane4ka sea: «Всё старое, холодильник не морозит, двери на балкон еле двигаются, сам номер очень маленький, шторы частично оборваны, бумага туалетная наполовину использованная, запах в номере был ужасный... Еда как в хостеле, а не в отеле, имеющем четыре звезды...».
Но оценив большинство отзывов, по уровню комфорта номеров и сервису в отелях с большим отрывом побеждает Турция. Хотя и крымские гостиницы с высокой звездностью не хуже, но шанс не получить за свои деньги приличные условия в Крыму гораздо выше.
В Турцию — с туроператором, в Крым — самостоятельно
Что же касается цен на отели, то их разброс достаточно велик, он зависит от числа звезд и услуг, которые входят в стоимость номера. Лучше не только внимательно изучить сайт, отзывы туристов и выставленные оценки, но и уточнить в самом отеле перед бронированием. Самые удобные на сегодня сервисы по самостоятельному бронированию отелей — Ostrovok.ru, «Яндекс.Путешествия», 1001hotels.ru
Самые удобные для покупки туров у туроператоров — Travelata.ru, Level.travel, Onlanetours.ru. Все сервисы принимают карты «Мир», Visa и Mastercard.
Если сравнить стоимость одного и того же номера в одном и том же отеле Турции, то предложение туроператора получается выгодней. За счет больших объемов предварительного бронирования и договоров с чартерами, туроператоры способны предложить цены ниже на 20–30 процентов. Например, двухместный стандарт в Анталье в отеле Citrus Park на 6 ночей на двоих обойдется без перелета при самостоятельном бронировании в
А вот при заказах в Крым услуги туроператора оказались или бесполезны, или предлагали номера выше по стоимости, чем у самих отелей. Например, двухместный стандарт на вилле «Солка» в крымской Николаевке на 7 ночей у туроператора стоил
Цены на отели при самостоятельном бронировании
Анталья, Турция, двухместный стандарт, завтрак включен, есть отмена брони, цена за 1 ночь:
- 5 звезд Oz Hotel Antalya Resort@SPA Adult 16 —
15 966рублей;
- 4 звезды La Boutige Hotel@Suites —
10 871;
- 3 звезды Suite Laguna — 4523 рубля;
- 2 звезды Seven City hotel — 3797 рублей;
- апартаменты без звезд Beta — 3664 рубля.
Крым, Ялта, двухместный стандарт, завтрак включен, есть отмена брони, цена за 1 ночь:
- 5 звезд Премьер отель «Ореанда» —
19 772рубля;
- 4 звезды Отель «Пряности и Страсти» — 7535 рублей;
- 3 звезды Отель «Муссон» — 6200 рублей;
- 2 звезды Отель Life — 5360 рублей;
- апартаменты без звезд «Стрела» — 3500 рублей.
«Гнилые помидоры пытаются подложить» или «еда как в турецком хостеле»
Один из самых привлекательных моментов отдыха в Турции — система «всё включено». А вот в Крыму отели с all inclusive отличаются от турецкого варианта: во-первых, шведский стол не так разнообразен, во-вторых, алкоголь в неограниченных количествах здесь практически не наливают. Хотя ситуация с питанием улучшается, во всяком случае в отелях с пятью и четырьмя звездами. Но турецкий шведский стол пока побеждает «российскую запеканку» — вариант меню как из советских столовых еще преобладает в Крыму. Хотя сами блюда могут быть вкусными, на отдыхе хочется чего-то необычного. Поэтому гурманы и многоежки выбирают Турцию. «Вместо поисков хороших ресторанов, можно вкусно поесть в отеле и сразу отправляться на пляж. Кстати, наливают любые напитки — это для тех, кто пишет, что сейчас только дешевой водкой поят. В Крыму за эти деньги могут такой дрянью накормить, что отравиться несложно», — считает Дэн из Екатеринбурга.
У туриста с ником ST44 другое мнение: «В Крыму можно отдохнуть на любую сумму — выбор вариантов больше, чем в Турции. Мне этот шведский стол с едой, которую утром не доели, даром не нужен. Меня в отеле не бывает — отдыхаю на природе. А в Крыму любой бюджет можно спланировать».
Еще один вариант — питаться самостоятельно: продукты, а особенно овощи и фрукты, что в Турции, что в Крыму очень вкусные. Но и здесь можно нарваться на проблему. Как Виктор из Волгограда: «Цены на продукты в Крыму непонятны — на придорожных лотках овощи и фрукты покупаются дороже, чем в магазинах, еще и гнилые помидоры пытаются подложить».
Но и в Турции встречаются братья крымских продавцов. Елена из Красноярска нарвалась на таких: «Покупали баранину на рынке в Анталье, чтобы устроить вечеринку в барбекю-зоне наших апартаментов. Два продавца скакали вокруг, убеждали, что мясо «первый сорт» — мы с подругой не спецы, а мужей не было. Дома начали жарить — такая вонь, хоть барбекюшницу выбрасывай. Пришлось лезть в душ — волосы провонялись старым бараном».
Низкий курс лиры в этом сезоне делает продукты в супермаркетах и овощи на рынках очень доступными для российских туристов. Но и в Крыму в этом году как никогда дешевы фрукты и овощи. Получается, что добыча пропитания в среднем в Турции и Крыму обойдется в одну и ту же сумму.
Цена пропитания
Турция, Анталья (в среднем):
- обед в ресторане на двоих с алкоголем — 3–4 тысячи рублей;
- продуктовая корзина из супермаркета на неделю — 7–8 тысяч рублей;
- чашка кофе — 50–100 рублей*.
* Курс лиры может меняться, на момент написания заметки он был 3,6 рубля за 1 лиру.
Крым, Ялта (в среднем):
- обед в ресторане на двоих с алкоголем — 4–5 тысяч рублей;
- продуктовая корзина из супермаркета на неделю — 6–7 тысяч рублей;
- чашка кофе — 100–120 рублей.