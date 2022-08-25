Верните деньги! Как получить туристический кешбэк этой осенью (правила изменились)

Туристический кешбэк работает только для банковских карт «Мир». Поэтому, если у вас ее еще нет, нужно оформить карту в одном из банков-участников (обратите внимание на срок изготовления и выдачи карты, чтобы успеть оплатить путешествие и получить кешбэк).

Затем нужно зарегистрировать карту на официальном сайте или заполнить форму. После этого нужно будет оплатить поездку на странице программы на сайте выбранного туроператора (или агентства), отеля или агрегатора, участвующих в программе (список участников находится в разделе «Партнеры» официального сайта программы). Это нужно сделать с 25 августа по 10 сентября — таким образом, у вас есть всего 17 дней (весенний этап длился месяц). Кешбэк придет на карту «Мир» в течение 5 рабочих дней после того, как информация о платеже поступит оператору акции.