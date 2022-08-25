Верните деньги! Как получить туристический кешбэк этой осенью (правила изменились)
Воспользоваться программой теперь будет сложнее
С 25 августа в России запустили новый этап туристического кешбэка — он уже седьмой по счету за историю существования программы. По информации Ростуризма, на осенний этап программы выделено три миллиарда рублей. На официальном сайте уже появились условия возврата денег. Мы разобрались, как можно получить туристический кешбэк и что изменилось в правилах по сравнению с весенним этапом.
1
Как участвовать в программе туристического кешбэка?
Туристический кешбэк работает только для банковских карт «Мир». Поэтому, если у вас ее еще нет, нужно оформить карту в одном из банков-участников (обратите внимание на срок изготовления и выдачи карты, чтобы успеть оплатить путешествие и получить кешбэк).
Затем нужно зарегистрировать карту на официальном сайте или заполнить форму. После этого нужно будет оплатить поездку на странице программы на сайте выбранного туроператора (или агентства), отеля или агрегатора, участвующих в программе (список участников находится в разделе «Партнеры» официального сайта программы). Это нужно сделать с
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2
Когда должна состояться сама поездка?
Путешествие должно начаться в период с
Максимальное же количество дней (или ночей) неограниченно, но сама поездка должна завершиться не позднее 23:59 (мск)
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3
За какие туры можно получить кешбэк?
Туристический кешбэк можно получить в следующих случаях:
- за туристические пакеты туроператоров: транспорт (перелет, ж/д или автобусный проезд) и проживание в отелях;
- железнодорожные туры с ночевками в городе;
- круизные туры;
- проживание в классифицированных объектах размещения: гостиницы, санатории, пансионаты, парк-отели, базы отдыха, гостиничные комплексы, оздоровительные комплексы и другие.
При этом получить кешбэк можно неограниченное количество раз, если выполняются все условия программы.
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4
Какую сумму кешбэка можно получить?
Максимальная сумма кешбэка составляет 20% от стоимости каждого путешествия (но не более 20 тысяч рублей). Если вы отправляетесь в поездку на территорию Дальневосточного федерального округа, то максимальная сумма кешбэка составит
К Дальневосточному федеральному округу относятся следующие субъекты Российской Федерации:
- Республика Бурятия;
- Республика Саха (Якутия);
- Забайкальский край;
- Камчатский край;
- Приморский край;
- Хабаровский край;
- Амурская область;
- Магаданская область;
- Сахалинская область;
- Еврейская автономная область;
- Чукотский автономный округ.
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5
Есть ли какие-то ограничения по стоимости и количеству человек?
Ограничений по количеству туристов в одной поездке нет. Кроме того, сама стоимость поездки тоже может быть любой.
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6
Что будет с кешбэком, если я отменю поездку?
Если вы по какой-то причине отказались от поездки, оформляется отмена покупки. Возврат стоимости поездки происходит только безналичным платежом на карту «Мир» (которой вы оплачивали покупку). При этом туроператор или отель могут вычесть определенную сумму за понесенные расходы из-за отмены поездки. Кешбэк за эту поездку в таком случае придется вернуть — его сумма будет списана с карты, это произойдет автоматически. Если вам полностью вернули сумму, потраченную на поездку, то и кешбэк спишется полностью. Если же деньги вернули частично (за вычетом понесенных расходов), то кешбэк списывается пропорционально сумме возврата.
Если же вы хотите внести изменения в приобретенную поездку (без ее отмены) — например, изменить направление или отель, — кешбэк за путешествие всё равно сохраняется.
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7
Что делать, если кешбэк не придет в указанный срок?
Информацию о начислении кешбэка можно проверить в личном кабинете на сайте платежной системы «Мир» (раздел «Вознаграждения»), в мобильном приложении «Привет, Мир!» или в истории покупок (на
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