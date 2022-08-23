Уроки российского. Как тысячи украинских педагогов прошли переподготовку в нашей стране
161.RU поговорил с теми, кто учит и учится жить в новой реальности
С 1 июля в ростовской школе
Против у нас нельзя
Ростовская учительница встретила преподавательницу из Мариуполя в коридоре школы
— Говорю: «Ой, вы такая красивая. Где вы загорели?», она говорит: «Сначала у костра, когда еду готовили. Потом на огороде, [где теперь живу вместо] своего полностью разбитого дома», — вспоминает сотрудница школы
Такие встречи — частые этим летом. Учителя из Мариуполя и других городов по ту сторону границы приезжают в Ростов с начала июля. Занятия начались сразу после того, как школьники закончили сдавать ЕГЭ. Организатор лекций — Минпросвещения России. Хотя формально
— Всё лето у нас учатся учителя. Соответственно, администрация и некоторые наши учителя постоянно на работе, поддерживают всё это технически. Так работают по три человека каждую неделю, всегда с утра и до вечера. Есть график, мы составили его в июне, когда узнали, что будет обучение, — рассказал источник в школе.
Школа
Специально для перехода донбасских учителей на российскую систему в Ростове открылся филиал академии Министерства просвещения, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, филиал «занимается повышением квалификации и подготовкой учителей» к новому учебному году.
Сотрудница филиала сообщила, что занятия для каждой группы из примерно 150 учителей длятся неделю — с понедельника по субботу, после чего всех отправляют домой. Вместо них приезжают другие преподаватели.
Списки школьных учителей собирали в начале лета, сообщила корреспонденту 161.RU сотрудник Луганского информационно-методического центра Татьяна Кондрашова. Педагогам сообщили, что директоров и завучей отправят в Москву, а учителей-предметников — в Ростов.
— Каждую неделю мы отправляем определенное количество педагогов на эти курсы. Поэтому у нас всё лето рабочее. С июня до конца августа у нас будут проходить такие курсы. Группы у нас сформированы заранее, все знают, когда им ехать, куда, — говорит Кондрашова.
Она совмещает работу методистом с преподаванием русского языка и литературы в луганской городской школе
Обычно луганские учителя посещали курсы повышения квалификации в местных пединститутах. Лекции проходили в течение учебного года, говорит Кондрашова. Выездные летние курсы на ее памяти проходят впервые.
По словам методиста, сейчас школы получают квоты на количество учителей, которых нужно командировать в Россию. В луганском Министерстве образования им сообщили, что до декабря весь педсостав должен пройти обучение в России — школы перейдут на российские стандарты образования.
По данным Луганского информационно-методического центра, к 9 августа свыше 500 преподавателей из ЛНР прошли переподготовку в России. По тем же курсам дистанционно занимались еще 200 учителей. Сколько донецких учителей прошли курсы, неизвестно: в пресс-службе администрации главы ДНР предпочли не отвечать корреспонденту 161.RU.
Учительница из сельской школы под Луганском сообщила, что предложения поехать на курсы в Россию им присылают в рабочий чат. Запросы формируют в администрации ЛНР, рассылают их по районам, а муниципалитеты пересылают на электронную почту школы. Руководители школы отправляют запросы по курсам учителям в рабочий чат. Скриншот одного из таких предложений есть в редакции 161.RU.
«Нам поступило новое приглашение для курсов повышения квалификации в дистанционном формате. Ознакомьтесь, пожалуйста, и напишите: да/нет», — пишет преподаватель в рабочем чате.
Предлагаемые дистанционные курсы оказываются платными, и желающих нет. Например, курс «Подготовка к государственной аттестации по русскому языку в условиях реализации федерального государственного стандарта» стоит 1800 рублей с учетом льготы для педагогов ЛНР и ДНР, курс по подготовке к истории — столько же.
— Есть письма от руководителей района, где прописывается, какие должности обязательно должны пройти курсы. Это, в первую очередь, директора, завучи и учителя высшей категории. По другим говорят: с вашей школы двух учителей надо послать на такие-то курсы. Мы в образовании и понимаем: если сказали — значит, надо. Никто не против, потому что против у нас нельзя. Отказываться нельзя. <…> Очень активная идет работа России здесь, у нас. Реально каждый день какие-то курсы, — говорит луганская учительница.
Луганские преподаватели до Ростова добираются за свой счет, говорит Татьяна Кондрашова. Предметников сразу заселяют в гостиницы.
— В ЛНР нам проезд не оплачивали. Изначально было сказано, что оплатят, — вспоминает преподавательница из ЛНР. — Но на данный момент такой возможности, сказали, нет. Мы ездили за свой счет. [Если денег не хватало, но учителя хотели продолжать работать], каждый из этой ситуации выходил как мог.
Директоров и завучей из Ростовской области везут в Москву в автобусах. За проезд от Ростова до столицы руководители школ ничего не платят. Их увозят из двух отправных пунктов: главного автовокзала в Ростове и таможенного пункта в Матвеевом Кургане, сообщил Денис Каталов, гендиректор фирмы «Мегабас». Перевозчик заключил контракты с академией Минпросвещения РФ. После переподготовки учителей компания везет их обратно. Академия заплатила за перевозку свыше
— Каждый раз разные запросы: были и на два автобуса, и на три. В зависимости от набора. Есть план-график, который дает заказчик. <…> Мы получаем [на каждый рейс отдельное] техническое задание, в нём указано: 170 человек, 150. Согласно регламенту выделяем количество автобусов. В среднем по 110 человек [перевозим за рейс], — сказал Каталов корреспонденту 161.RU.
Он добавил, что на перевозку директоров школ выделили автобусы Higer, рассчитанные на 55 человек. Обычно от компании требуется два-три автобуса за рейс, они едут почти полные. Каталов уточнил, что за два месяца работы водители совершили около десяти поездок из Ростова в Москву и столько же обратно. Последняя поездка должна состояться 28 августа.
В пресс-службе Минпросвещения РФ корреспонденту 161.RU порекомендовали читать телеграм-каналы «Дружба» и «Большая перемена РФ», в которых секретари публикуют пресс-релизы. В одном из постов «Дружбы» сообщается, что «курсы повышения квалификации» учителей из Харьковской области пройдут в Курске. Из материалов госзакупок следует, что академия Минпросвещения РФ заключила контракты на организацию питания 400 гостей по аналогичным с Ростовом контрактам.
По данным госзакупок, автобусные маршруты должны были доставлять педагогов от приграничных с Украиной города Шебекино и села Логачевки Белгородского района в Курск.
В некоторых закупках на перевозку учителей академия Минпросвещения РФ называет цель. Она объединяет разные технические задания разных закупок. В цели указано, что не менее
Преподавали украинский, теперь — русский
Татьяна Кондрашова ведет русский язык в луганской школе
Два года назад из школьной программы украинский язык и литературу убрали совсем — не оставили даже факультативов и кружков, говорит учитель.
— Желающие его изучать были. Очень интенсивно родители настаивали, чтобы украинский язык остался. Были дети, которые уезжали на обучение в Харьков, Полтаву. Им для поступления в вузы нужен был украинский язык, — рассказывает Кондрашова.
Группа, с которой она приехала в Ростов, состояла только из филологов. Дальше их делили на подгруппы: преподаватели из ДНР занимались в одной аудитории, учителя из ЛНР — в другой.
Вместе с учителями из Луганска отправили педагогов из территорий, которые до 24 февраля преподавали по украинской системе. В группе Кондрашовой были 75 человек, из них только 8 человек — из Луганска. Остальные — из области. Некоторые филологи русский язык не вели вообще. Другие проводили один-два урока в неделю.
Кондрашова говорит, что лекции длились по полтора часа. Для преподавателей, работавших по украинской системе, информация о российских стандартах и экзаменах была новой.
— В день [было] три лекции. До обеда две, после обеда — еще одна. Либо практическое занятие мы выполняли, либо тестирование по прослушанным темам. Нам в основном давали материал по подготовке детей к экзаменам по русскому языку и литературе.
В этом мае выпускники Луганской области впервые сдавали ЕГЭ. Кондрашова участвовала в организации экзаменов. До этого ее ученики, собиравшиеся поступать в российские вузы, приезжали на экзамены в Ростов или приграничный город Донецк Ростовской области.
Кондрашова преподает по российским учебникам. Эти книги в Луганск привезли в 2015 году. Теперь их на всех не хватает, но в школе учат по тем книгам, которые остались.
Учитель истории и обществознания Игорь Бойко работает в Белояровской школе Амвросиевского района под Донецком. Название его курса менялось трижды. Сначала Бойко читал историю Украины и всемирную, после 2014 года — «Историю Отечества». Вместе со сменой названия всех детей перевели на российские учебники.
Сейчас планируется один курс под названием «История России и региональных компонентов». Учитель говорит, что преподавать будут историю России, краеведение и всеобщую историю.
Историю Украины в донецких школах больше не читают, говорит Бойко. Затрагивают отдельные темы — общие с российской историей. Про Западную Украину теперь не рассказывают совсем, потому что значительная ее часть не входила в состав Российской империи.
В группе Игоря занимались 26 человек. Все они приехали из разных районов Донецка, Харцызска, Амвросиевки, Макеевки. Две другие группы состояли из мариупольских историков.
На лекциях, помимо подготовки к экзаменам, учителям рассказывали о переходе на государственные образовательные стандарты России, чтобы обучение шло синхронно.
— Неплохо было бы вернуться к украинской системе —
На лекциях в Ростове обсуждали, как говорить с детьми о конфликте России и Украины, но специальных установок не давали, говорит Бойко.
— У нас об этом везде и так говорится. В программах и классных часах эта тема очень-очень-очень в школах обсуждается. Говорим, что это всё за объединение славян. За объединение, короче. Не за поглощение украинского государства. В таком ракурсе, — рассказывает историк.
В 2014 и 2015 году учителя еще спорили со школьниками о политике. Сейчас дети не возражают — повторяют за родителями то, что слышат дома, считает Бойко.
— Сейчас как-то оно прошло. Люди привыкли. Ну 8 лет мы живем. Кто-то поуезжал — кто хотел жить на Украине, те уехали. Остались те, кто с этим всем согласен. В первые годы значительная часть уезжала [поступать] в Днепр, Киев. А сейчас — в Ростов, Москву. В донецких вузах выдают донецкие дипломы параллельно с дипломами российских вузов, — говорит Бойко.
В последний день занятий учителям выдают сертификат о переподготовке. Этим летом академия Минпросвещения заказала печать 130 тысяч таких бланков удостоверения.
На лекции в Ростове корреспондента 161.RU не пустили. В пресс-службе Минпросвещения РФ сочли, что журналист будет «докучать своим присутствием».
65% дистанта
11 августа в Донецке вышел приказ о том, что учебный год в школах Мариуполя начнется 1 сентября и окончится 24 мая. Но учителя, уехавшие из Мариуполя в украинские города, планируют и дальше преподавать по украинским стандартам и выдавать украинские аттестаты.
— Я работаю директором украинской школы, поэтому, естественно, мне не предлагали [пройти российские лекции], — говорит руководительница одной из мариупольских школ. — Мы работаем дистанционно. Те, кто остались жить в Мариуполе — так как там сейчас Россия, они у вас проходят переквалификацию, чтобы работать.
Директор переехала жить к родственнице в другой украинский город и намерена продолжать преподавать. Она планирует вести занятия удаленно, потому что не сможет обучать по украинским стандартам в Мариуполе. Ученики, чьи родители хотят обучать детей в украинских школах, будут учиться дистанционно, говорит она.
По словам учительницы, разрешение на онлайн-работу школ получат те учреждения, которые подтвердят педагогический состав. Сейчас учителя готовят площадку, где будут проходить онлайн-занятия. Учительница сообщает, что мариупольские дети сами пишут классным руководителям и интересуются, как им теперь продолжать учиться по прежней системе. В классе, в котором Инна была руководителем, состояло 40 детей. Сейчас в Мариуполе остались три ученика. Остальные эвакуировались.
— Меня все спрашивали о возможности и регистрировались. Эти вопросы находятся в стадии организации. Заинтересованы в обучении дети, которые находятся на Украине, в России и Европе — все категории, вне зависимости от направления эвакуации. Примерно
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Она надеется, что между странами вернутся мир и взаимопонимание. Сейчас Инна планирует преподавать иностранный язык в другой украинской школе, а также совмещать с дистанционной работой с прежними учениками. Такие школьники получат украинские аттестаты на базе школ других городов.