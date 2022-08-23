Уроки российского. Как тысячи украинских педагогов прошли переподготовку в нашей стране

Против у нас нельзя

Ростовская учительница встретила преподавательницу из Мариуполя в коридоре школы № 80 . Гостья шла навстречу. Ее бронзовый загар восхитил ростовчанку, и она решила сделать комплимент.



— Говорю: «Ой, вы такая красивая. Где вы загорели?», она говорит: «Сначала у костра, когда еду готовили. Потом на огороде, [где теперь живу вместо] своего полностью разбитого дома», — вспоминает сотрудница школы № 80 .

