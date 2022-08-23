«Колол масло со спиртом, теперь вырезали 50% мышц». Как блогер из провинции заработал на три квартиры в Москве и подорвал здоровье

— Ты сейчас жалеешь о том, что начал колоть себе масло, синтол в руки?



— Тут вот какая ситуация: я это делал не для какого-то там хайпа, денег. Это мне повезло, что обо мне заговорили и с этого потом заработки пошли. Я даже не знал, что я из своего Пятигорска перееду в Москву. Поэтому те деньги, которые я заработал за пять лет, не дают мне об этом пожалеть.



— До тебя когда-нибудь докапывались на улице из-за внешности? Были драки?



— Этот вопрос тоже интересен. Те, кто следит за мной в интернете, обычно меня все оскорбляют. А вживую ко мне в основном все подходят фотографироваться с улыбкой. Какая-то сильная агрессия была за всю историю раз десять. Но это когда проходила толпа в 3–4 человека, они могли что-то сказать. Были еще моменты, когда докапывались пьяные люди, но от таких нужно сразу же уходить. Потому что пьяного один раз рубануть — он ляжет. Он шатается весь, даже бить его стыдно. Там просто уходить надо, и всё. А конкретно драк каких-то никогда не было за пять лет.

