«Колол масло со спиртом, теперь вырезали 50% мышц». Как блогер из провинции заработал на три квартиры в Москве и подорвал здоровье
Публикуем интервью Кирилла Терешина, в котором он рассказал о жизни после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, который прославился из-за своих синтоловых бицепсов, стал настоящей звездой в 2017 году. Его приглашали на съемки самые известные каналы в стране, а за его трансформациями следил весь интернет. Но слава прошла, и за нее пришлось расплатиться. Кирилл перенес две операции по удалению мышц из рук, и вскоре его ждет еще несколько хирургических вмешательств. Несмотря на это, Кирилл и не планирует завязывать с бодимодификациями.
Журналист MSK1.RU поговорила с Кириллом и узнала о том, как он заработал на три квартиры в Москве, какой должна быть его жена, что еще он планирует изменить в своем теле, и многом другом, а главное, какие его ошибки точно не стоит повторять.
— Как к тебе пришла идея накачать синтолом руки? Ты же ходишь в зал, неужели этого было недостаточно?
— Когда мне было 16 лет, я был очень худым. Весил всего 60 килограммов. Я жил тогда в Пятигорске и однажды я увидел огромных людей, которые занимаются в качалке. Для меня это было удивительно — здоровые такие, накачанные на химии мужики. И с того дня я решил, что хочу стать таким же, как они. Я записался в тренажерный зал: ел по шесть раз в день, занимался три раза в неделю. За два с половиной года я набрал неплохую массу, но этого мне было недостаточно. К тому же, рост мышц тогда остановился. Я стал понимать, что для прогресса нужно принимать какие-то препараты и нормально питаться. А у меня на это денег не было вообще: мать работала на четырех работах, я учился в колледже. Я мог потратить в месяц максимум десять тысяч — этого даже на еду нормальную не хватало.
Это мне понравилось намного больше: у людей после зала есть объём в мышцах, но не такой. А вот синтольные именно овальные, они смотрятся намного красивее. Ну это на мой вкус.
И тогда я подумал: они это смогли сделать, а я что, не смогу? У меня оставался ровно год учебы, и я решил: ну а что мне терять? Всё равно в армию заберут. Всю массу я солью там, мне не дадут там ни позаниматься нормально, ни нормально поесть. Начну-ка я колоть синтол. А если будут проблемы, то ничего страшного — помогут мне в больнице или еще где-то. И так я начал ставить себе разные вещества. Начинал с масел — с обычного подсолнечного, например, которое в магазине продают.
— То есть ты просто колол себе в чистом виде масло?
— Не, не в чистом виде. Я его варил минут по 40, чтобы там все микробы кипятком убились. И добавлял туда еще бензиловый спирт в качестве консерванта. И всё, так и вкалывал его. С растительным маслом я прибавил в руках 4 сантиметра буквально за месяц. Но была проблема — оно очень быстро рассасывалось. Я начал думать: это всё круто, но каждые десять дней обкалывать мышцу, постоянно подкалывать инъекции — это всё очень нудно. Тогда же я стал догадываться, что у тех качков стоит другое масло в мышцах, которое не рассасывается. Один раз сделали — и забыли. Это было вазелиновое, нефтяное масло. И если вазелин попадает внутримышечно или подкожно, то организм его никогда не рассосет. Начал колоть в трицепс нефтяное масло, прибавилось 5 сантиметров. Я подождал недели две — и ничего не рассосалось. И я понял: да, это то самое масло, которое они использовали. И всё, потом меня забрали в армию. Я не успел еще тогда сильно увеличить руки.
Проблем не было, никаких воспалений на протяжении полутора лет. Я думал: блин, как круто! Быстрым способом, очень дешево увеличил мышцы. И когда я пришел из армии, то стал как можно быстрее увеличивать себе руки, потом плечи и так далее. Моя проблема была в том, что в 20 лет я еще не мыслил так хорошо, как сейчас. Я ставил себе лошадиные дозы, и у меня в руках стали происходить воспалительные процессы. Организм не смог закапсулировать этот раствор, надо было медленнее ставить — тогда бы не было проблем. А я загорелся и начал всё больше, больше вкалывать его. У меня дозировка в день была 100 кубов, ставил в каждую руку по 50. А нормальный объём — 5 кубов один раз в неделю, на протяжении двух лет. Тогда бы никаких проблем и не было.
— Получается, тебе прямо из руки мышцы вырезали с маслом?
— Там масла уже нет, там просто куски затвердевшие. В интернете есть полное видео, как у меня из разрезанной руки вытаскивали всё. Это на вид как свинина, например — чисто куски мяса. Естественно, процентов 50 мышц у меня вырезали. Но они всё равно функционируют — я же хожу в зал, чувствую это всё. Ну и, естественно, там раствор в них остался, весь невозможно вырезать. Но, по крайней мере, теперь у меня не поднимается температура уже полтора года.
— Раньше температура поднималась постоянно?
— Раньше поднималась раз в месяц, рука нагревалась до 38 градусов. Болела голова, и не было аппетита. Недели по две это держалось и проходило. Но теперь, когда вырезали два трицепса, у меня такого нет. Температура не поднимается, хотя от рук всё равно теплом отдает.
— Ты сейчас жалеешь о том, что начал колоть себе масло, синтол в руки?
— Тут вот какая ситуация: я это делал не для какого-то там хайпа, денег. Это мне повезло, что обо мне заговорили и с этого потом заработки пошли. Я даже не знал, что я из своего Пятигорска перееду в Москву. Поэтому те деньги, которые я заработал за пять лет, не дают мне об этом пожалеть.
— До тебя когда-нибудь докапывались на улице из-за внешности? Были драки?
— Этот вопрос тоже интересен. Те, кто следит за мной в интернете, обычно меня все оскорбляют. А вживую ко мне в основном все подходят фотографироваться с улыбкой. Какая-то сильная агрессия была за всю историю раз десять. Но это когда проходила толпа в 3–4 человека, они могли что-то сказать. Были еще моменты, когда докапывались пьяные люди, но от таких нужно сразу же уходить. Потому что пьяного один раз рубануть — он ляжет. Он шатается весь, даже бить его стыдно. Там просто уходить надо, и всё. А конкретно драк каких-то никогда не было за пять лет.
— А ты сам стопроцентный ЗОЖник или у тебя есть вредные привычки?
— Раньше курил кальяны, но я ими отравился. Я в день выкуривал по четыре кальяна на протяжении полутора лет. И теперь чувствую этот табак — у меня сразу рвотный рефлекс. Сейчас я не курю и не пью особо. Могу выпить только в какой-то компании знакомой, ну по стандартной пацанской схеме.
— А как родители к твоим бодимодификациям относятся?
— Конечно же, плохо. Я тоже раскаиваюсь, что тогда сделал руки втихаря от матери. Да, у матери нервяк был жесткий, она не понимала, что со мной происходит, переживала. Короче, она это не поддерживает. Но когда мне вырезали два трицепса, она поняла, что это возможно удалить. И теперь она знает, что мне помогут, я в итоге все операции сделаю и всё будет идеально. А так я сейчас общаюсь с родителями очень хорошо, созваниваюсь каждый день.
— Недавно ты был у косметолога и вколол в лицо себе филлеры. Зачем ты это сделал?
— Это лицо я сделал для себя. Идеальное, с такими пропорциями, как надо мне. И я хотел, чтобы было видно, что оно сделанное. По моему вкусу это очень круто, и мне всё очень нравится.
После этого стали появляться моменты, когда девушки просили у меня: «Кирилл, сможешь помочь сделать мне лицо?» Я не понимал сначала: там же ни в чём помогать не надо, просто сходил к косметологу — и всё. А потом осознал, что они хотели, чтобы я им это всё оплатил. А взамен, естественно, хотели отдать свое тело на месяц, допустим. А мне это неинтересно: мне и так познакомиться с девушкой не проблема.
— А у тебя были отношения, когда ты не осознавал, что девушка встречается с тобой из-за денег и популярности?
— Нет, у меня ни одна девушка денег не просила. За всю жизнь у меня было 2–3 длинных отношений, остальные свободные. Максимально я жил с девушкой полгода, с другой — три месяца. Мы как бы привыкли друг к другу. Максимум я дарил им подарки на 8 Марта или на день рождения. И раз в месяцок водил их куда-то в кафе. Такого, чтобы я ей деньги давал, просто не было. У меня на такую девушку никогда бы не встал, потому что мой мозг будет воспринимать ее как коммерческий проект.
— В будущем ты хочешь завести семью, детей или тебе больше нравится быть свободным холостяком?
— Такой момент: для мужика что главное? Переспать с девушкой, удовлетвориться. А для меня это уже стало настолько привычно, что меня никто из них этим не удивит. И поэтому если я буду заводить себе жену, то она должна быть девушкой люкс, то есть идеальной. А если такую не получится найти, то моя жена должна иметь минимум одну квартиру в Москве и постоянный пассивный заработок. Только так. Не прокатит такого, что жена будет сидеть на моей шее. Мне проще эти деньги на себя потратить и от этого кайфовать, чем на жену. Сейчас такое время, что девушки не хотят работать, а хотят, чтобы мужик за них платил. Мне такая жена не нужна.
— А когда знакомишься с девушками, они тебе что говорят по поводу мышц?
— Мне никогда по поводу мышц девушки не говорили напрямую о том, что это некрасиво и так далее. А так, когда я сам у них спрашивал, они отвечали, что это перебор. Но никогда не было отвращения какого-то — это же сразу по человеку видно.
— Какие у тебя планы на бодимодификации?
— Пока что не знаю. Если я найду какую-то тему, на которой можно реально заработать денег, то, конечно же, я себе это сделаю, даже если мне не будет нравиться. Но только если я потом смогу от этого всего избавиться — это очень важный момент.
— А соцсети приносят большой доход?
— Если по-честному, то за все эти пять лет я купил себе три квартиры. Не прямо в центре Москвы, но возле МКАДа. В одной я живу, а две сдаю. Ну вот и считаем, что если одна такая квартира стоит 8 миллионов, то три таких уже стоят примерно 25. Таких денег на обычной работе обычному человеку никогда не заработать. А я на протяжении шести лет ничего не делаю. Я просыпаюсь, когда мне нравится, хожу в зал. То есть мне не надо думать о проблеме: что меня директор заставит на работу пойти, что кто-то на меня будет кричать, потому что платит мне за это деньги, что надо что-то сделать. Я не думаю об этом и рад тому, что я независим.
— А как ты реагируешь на комментарии хейтеров? Они тебя задевают или тебе всё равно?
— Мне всё равно. Раньше я злился, отвечал. Но я свой мозг так запрограммировал, что я не нервничаю из-за этих комментариев теперь. Для меня все эти оскорбления — пустые слова. Я стал понимать: люди в старости болеют не от возраста, а от нервов. Организм накапливает, накапливает, и в старости у них болячки выскакивают.
— Какие у тебя увлечения, что ты делаешь в свободное время?
— У меня сейчас такой график: раза два в неделю еду в центр Москвы погулять, потом еду обратно домой. А в основном дома — в компьютер играю, фильмы смотрю, снимаю видео и веду эфиры, сплю и ем. И в зал хожу три раза в неделю. Вот такая у меня жизнь.
— Вернемся в 2017 году, когда о тебе резко узнала вся страна. А с чего началась твоя популярность?
— Короче, я очень фанател по бодибилдингу. И когда я видел больших качков на химии, то всегда писал им в личку. Расспрашивал их о том, как они этого добились, сам не понимал. Мне всегда нравились такие формы и было интересно пообщаться с этими людьми вживую, увидеть эти мышцы. А меня все игнорили, потому что я был никем. И когда я начал делать себе руки, я назло всем качкам стал скидывать фотку моей руки. И спрашивать: что скажешь насчет трансформации?
И все эти качки либо игнорили, либо сразу же меня блокировали, то есть злились и завидовали. Они пашут в зале столько, а Кирилл взял и сделал всё красиво за полгода. И то в объемах больше в три раза, чем у них.
И потом они эти фотки стали постить по качковским пабликам. Потом блогеры стали писать обо мне, делали на меня обзоры: вот такой пацан есть, посмотрите. Помню два первых ролика про меня, которые набрали 800 тысяч и 2 миллиона просмотров. И дальше уже пошло: у меня стали брать интервью на телевидении, на НТВ пригласили, потом я поехал к Малахову. В итоге так обо мне все и узнали.
— У тебя много совместных видео с другими блогерами. Они тебя сами звали на съемки?
— Дело в том, что на пике популярности я жил в Пятигорске. Много людей предлагали сделать коллаборацию в Москве, но я не соглашался. Во-первых, до Москвы лететь как-то очень долго, во-вторых, это всё же чужой город. Я просто игнорил их, ни с кем не общался на тот момент вообще. Только делал рекламу в соцсетях либо видеоприветы и поздравления на заказ. Поздравления — это прямо основа, у меня их заказывали постоянно человек 10–20 в день.
— А сколько у тебя стоит реклама и видеопоздравления?
— Видеоприветы и поздравления я раньше делал по 3 тысячи за штуку, в день рубил по 20–30 тысяч. Я с этих денег и накопил на квартиры, то есть я ничего себе не позволял, только копил и копил. Рекламу на тот момент я делал по 15 тысяч рублей. Но сейчас, когда уже прошло пять лет, вся аудитория то, что надо, купила, рекламу в основном по 5 тысяч делаю, а видеоприветы — по тысяче. Ну рекламу не так часто заказывают, потому что соцсети урезали — инстаграм (соцсеть запрещена на территории РФ), ютьюб под санкциями. А видеоприветы у меня одно-два заказывают, стабильно так живу. Конечно, рано или поздно это закончится, но пока есть такая возможность — почему бы и нет.
— А ты хочешь вернуть сейчас себе ту дикую популярность, которая была у тебя пять лет назад?
— Конечно же, это приятно. Но я хотел бы, чтобы на улице меня не так часто узнавали, потому что это некомфортно. Тебя постоянно фоткают исподтишка. Либо один человек подходит, толпа собирается, и фотосессия в итоге на час затягивается. А отказать как-то некрасиво — подумают, что я зажрался. Ну я никогда и не отказывал людям в этом. Даже когда они у меня приветы просят вживую, я бесплатно им делаю. В общем меня это всё напрягает, и я бы хотел, чтобы на улице на меня не обращали внимания.
— Ты сейчас счастлив?
— Своим образом жизни я доволен, но мне многого не хватает. Например, я хочу жить в «Москва Сити», хочу всё делать по щелчку пальцев и чтобы всё выполнялось быстро, как я сказал. Вот этого я хочу, но понимаю, что столько денег у меня нет.
— Назови пять своих любимых фильмов.
— Я могу назвать три сериала, которые я смотрел неотрывно по 8–10 часов подряд: «Физрук», «Побег из тюрьмы» и «Мажоры». Их я постоянно ждал и не мог от них оторваться.
Кто-то из звезд купается в славе долгие годы, а кто-то ярко зажигается, но быстро тухнет. И так происходит не только с певцами и актерам. У блогеров — то же самое. Недавно мы писали, куда пропали популярные в недавнем времени в России блогеры.