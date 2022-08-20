«Женщину всегда брали»: главред MAXIM — о том, как новая этика оставила нас без секса

— Секс всегда был вот таким веселым, но немного опасным делом — ты мог заразиться, ты мог морально ущемиться. Вы могли выпить, один выпить, какое-то насилие. И, в общем, если ты почитаешь условную Библию или какие-нибудь мифы Древней Греции, или китайские старинные трактаты, «Тихие заводи», — женщину всегда брали. Понятия практически секса по согласию даже как-то не было особо.



Как сегодня пытаются зарегламентировать секс и к чему это приводит? Чем горячая красотка с фото отличается от девушки в реальной жизни? О чём пишут в редакцию мужчины? И почему Москва — это не Россия? Обо всём этом главный редактор MSK1.RU Оксана Маклакова поговорила с Сашей Маленковым в большом видеоинтервью.