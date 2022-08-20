«Женщину всегда брали»: главред MAXIM — о том, как новая этика оставила нас без секса
Александр Маленков рассказал, что скрывается за горячими фото, куда исчез главный мужской журнал и чего боялась Жанна Фриске
20 лет Александр Маленков выпускал главный мужской журнал в стране. Стопки с MAXIM были в доме у каждого второго мальчика или мужчины в России, кто-то влюблялся в полуобнаженных красоток с обложки, кто-то хохотал над фирменными подписями к фото, кто-то каждый месяц ждал нового письма главреда. Этим летом стало известно о том, что выход печатной версии издания в стране приостановлен, но сайт продолжает работать, а красавицы — участвовать в конкурсе на звание самой сексуальной девушки страны.
Правда, по мнению Саши Маленкова, самого секса в стране стало сильно меньше:
— Секс всегда был вот таким веселым, но немного опасным делом — ты мог заразиться, ты мог морально ущемиться. Вы могли выпить, один выпить, какое-то насилие. И, в общем, если ты почитаешь условную Библию или какие-нибудь мифы Древней Греции, или китайские старинные трактаты, «Тихие заводи», — женщину всегда брали. Понятия практически секса по согласию даже как-то не было особо.
Как сегодня пытаются зарегламентировать секс и к чему это приводит? Чем горячая красотка с фото отличается от девушки в реальной жизни? О чём пишут в редакцию мужчины? И почему Москва — это не Россия? Обо всём этом главный редактор MSK1.RU Оксана Маклакова поговорила с Сашей Маленковым в большом видеоинтервью.
Для удобства вы можете ориентироваться на эти таймкоды (нажимайте на указанное время, чтобы посмотреть нужный отрывок):
00:00 — про журнал MAXIM и глобальную смерть глянца;
06:36 — «Все классные тексты всё равно рождаются в муках»;
09:36 — о девушках и их фотографиях и о письме Жанне Фриске из колонии;
12:55 — про новую работу и съемку сериалов;
15:55 — о событиях в России;
18:07 — про жизнь в Москве;
24:09 — про секс и новую этику;
33:10 — блиц.
Новый проект портала MSK1.RU «Москва — Россия?» — это серия видеоинтервью, в которых авторы пытаются разобраться, Москва — это всё-таки Россия или нет? Разговоры о жизни в главном городе страны и о главном в жизни.