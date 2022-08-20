«Я забыла, как пользоваться телефоном». Участница эксперимента Sirius-21 — о том, что происходило с ней во время 8-месячной изоляции

— Что ощущали, когда вышли из изоляции?



— Первым делом я обнялась со своими родными — это был очень трогательный момент.



Ожидала, что еда будет с более насыщенным вкусом. Но я была разочарована. Поменялось восприятие. Ожидала какого-то вкусового взрыва, как тогда, от дошика. Знаете, когда просто наслаждаешься едой. Но, увы, этого не произошло.



А еще поняла, что я забыла, как пользоваться телефоном. Я помнила пароль, но писать СМС было очень сложно. Плюс ко всему у меня была переполнена почта, сообщения в Telegram, и мне даже не хотелось туда окунаться.



— А как выход из ограниченной изоляции в открытый мир ощущается?



— Изменилось время, мир, всё. Очень тяжело. Я стараюсь держаться, фильтровать информацию, которая ко мне поступает. Отключаю звук новостных пабликов, чтобы я могла проверять новости только тогда, когда у меня есть время и ничего не отвлекало от общения с друзьями, с которым давно не виделась.