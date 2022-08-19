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Как стилист из российской глубинки покорил Нью-Йорк: его история — в одном видео

Дмитрий Пучнин уже 5 лет живет и работает в США

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Известный в модных кругах парикмахер и визажист Дмитрий Пучнин сумел построить успешную карьеру в Нью-Йорке. Модели, с которыми он работает, появляются на страницах журналов Vogue и Harper's Bazaar. Сам Дмитрий родом из российской глубинки, где даже нет парикмахерской: он вырос в поселке Брин-Наволок Архангельской области. А подстригала его там соседка тетя Света. В этом видео мы рассказываем, как Дмитрий добился успеха.

Интервью с Дмитрием Пучниным о его пути к славе, трудностях, с которыми он столкнулся в начале карьеры в США, и личной жизни можно прочитать здесь.

Нью-ЙоркСШАРоссийская глубинкаСтилист
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