Как стилист из российской глубинки покорил Нью-Йорк: его
история — в одном видео
Дмитрий Пучнин уже
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Известный в модных кругах парикмахер и визажист Дмитрий Пучнин сумел построить успешную карьеру в Нью-Йорке. Модели, с которыми он работает, появляются на страницах журналов Vogue и Harper's Bazaar. Сам Дмитрий родом из российской глубинки, где даже нет парикмахерской: он вырос в поселке Брин-Наволок Архангельской области. А подстригала его там соседка тетя Света. В этом видео мы рассказываем, как Дмитрий добился успеха.
Интервью с Дмитрием Пучниным о его пути к славе, трудностях, с которыми он столкнулся в начале карьеры в США, и личной жизни можно прочитать здесь.