Верховный суд РФ предложил ввести в России «институт уголовного проступка»
Об инициативе рассказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев выступил на XVII Совещании председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Он рассказал о законодательной инициативе ВС РФ о введении в стране института уголовного проступка и распространении его на 112 составов преступлений.
— Реализация этой законодательной инициативы будет способствовать более широкому применению мер, альтернативных уголовному наказанию, − заявил Лебедев.
Он также рассказал о том, что число людей, уголовное преследование которых было прекращено судом, увеличилось с 2% в 1999 году до 22% в 2021 году. Также по словам Лебедева, в прошлом году судами удовлетворено 46% ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием, 53% ходатайств об условно-досрочном освобождении и 63% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного.
Отдельно он отметил, что Верховный Суд России мониторит практику рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. По данным председателя ВС РФ, в прошлом году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, а наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных.