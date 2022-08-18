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Верховный суд РФ предложил ввести в России «институт уголовного проступка»

Об инициативе рассказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев

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«Уголовными проступками» планируют признавать 112 преступлений

«Уголовными проступками» планируют признавать 112 преступлений

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Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев выступил на XVII Совещании председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Он рассказал о законодательной инициативе ВС РФ о введении в стране института уголовного проступка и распространении его на 112 составов преступлений.

— Реализация этой законодательной инициативы будет способствовать более широкому применению мер, альтернативных уголовному наказанию, − заявил Лебедев.

Он также рассказал о том, что число людей, уголовное преследование которых было прекращено судом, увеличилось с 2% в 1999 году до 22% в 2021 году. Также по словам Лебедева, в прошлом году судами удовлетворено 46% ходатайств о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким наказанием, 53% ходатайств об условно-досрочном освобождении и 63% ходатайств об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного.

Отдельно он отметил, что Верховный Суд России мониторит практику рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. По данным председателя ВС РФ, в прошлом году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых в экономической сфере, а наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных.

ВС РФВерховный судШОСЭкономические преступленияБизнесУголовный проступокВячеслав Лебедев
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