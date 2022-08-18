Россиянам предлагают туры в Иран: что там делать путешественнику

Россияне открывают для себя новое туристическое направление — Иран. Пока самолеты в Тегеран летают только из Москвы и Санкт-Петербурга. Рассказываем, сколько стоит отдых в исламской республике и чем она может быть интересна туристам.

Страна для любителей экзотики

Прямые рейсы в Тегеран сейчас доступны из Москвы и Санкт-Петербурга. Рейсы осуществляют «Аэрофлот» и иранская авиакомпания Mahan Airlines. Билеты в обе стороны на сентябрь стоят от 25 тысяч рублей. Планируется, что самолеты в столицу Ирана начнут летать еще и из Екатеринбурга.