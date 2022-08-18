Россиянам предлагают туры в Иран: что там делать путешественнику
Улететь в Тегеран можно из Москвы и Питера
Россияне открывают для себя новое туристическое направление — Иран. Пока самолеты в Тегеран летают только из Москвы и Санкт-Петербурга. Рассказываем, сколько стоит отдых в исламской республике и чем она может быть интересна туристам.
Страна для любителей экзотики
Прямые рейсы в Тегеран сейчас доступны из Москвы и Санкт-Петербурга. Рейсы осуществляют «Аэрофлот» и иранская авиакомпания Mahan Airlines. Билеты в обе стороны на сентябрь стоят от 25 тысяч рублей. Планируется, что самолеты в столицу Ирана начнут летать еще и из Екатеринбурга.
Опрошенные нами эксперты по туризму отмечают, что даже после расширения авиасообщения с Россией Иран вряд ли станет самым популярным направлением у россиян. Все-таки это исламская республика, где строго соблюдают религиозные правила в отношении одежды, поведения и общения между мужчинами и женщинами. Это отпугивает некоторых отдыхающих.
И всё же после закрытия авиасообщения с Европой люди стали активнее проявлять интерес к Ирану. Чаще всего туда отправляются путешественники, которые уже объездили кучу стран, многое видели и теперь стремятся к экзотике.
С новыми рейсами туров станет больше
Готовых туров в Иран пока не так много. У большинства крупных туроператоров их не найти. В компаниях Coral Travel, Tez Tour, Pegas Touristik E1.RU рассказали, что не продают путевки в Иран и в ближайшее время не планируют. Среди крупных туристических компаний своих клиентов в Иран отправляет только «Интурист». Региональный туроператор «Море Трэвел» не исключает, что тоже начнет работать на этом направлении, но значительно позже.
По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, пока туристов, желающих отправиться на Ближний Восток, обслуживают в основном только специализированные компании. Один из немногих таких туроператоров — IranDiscovery, который уже 10 лет организует туры в Иран для россиян.
— Иран — крайне перспективное направление. Интерес к нему очень высокий. Важно обустроить его логистикой. Когда туда начнут летать самолеты из регионов, а не только из столиц, направление будет, безусловно, востребовано. Будет транспортная составляющая — и крупные игроки зайдут на этот рынок, — рассказал E1.RU Юрий Барзыкин.
Что касается уже существующих турпакетов, то их стоимость варьируется от 105 до 270 тысяч рублей за человека на семь дней отдыха. В стоимость путевки не всегда включены авиабилеты, информацию об этом нужно уточнять у конкретного туроператора. Иногда людям из регионов приходится самостоятельно добираться сначала до Москвы или Санкт-Петербурга, а потом до Тегерана.
Дополнительно придется заплатить за оформление туристической визы. Она выдается для однократного въезда не более чем на 30 дней. Оформить ее можно в том числе через посольство Ирана (находится в Москве). Консульский сбор составляет 40 евро — около 2,5 тысячи рублей. Подробнее об условиях получения визы можно прочитать здесь.
А еще в Иране всё еще продолжают действовать антикоронавирусные ограничения. По данным Ростуризма, при въезде в эту страну просят показать сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в течение 72 часов.
От древних мечетей до бизнес-туров
Тех, кто, несмотря на ограничения, всё же решится на поездку, ждет очень разнообразный отдых.
— Советую проследовать по классическому маршруту по городам Тегеран, Шираз, Исфаган (культурная столица Ирана, город-побратим Санкт-Петербурга. — Прим. ред.), Йезд, Кашан и, конечно, посетить острова Персидского залива, — порекомендовала менеджер-консультант компании IranDiscovery Гульназ Зайнукова.
— Иран — это древние государства, такие как Элам, это Персидская империя, это наследие Парфянского царства. После уничтожения Иракского государственного музея и нанесенного ущерба американскими войсками в Ираке и Сирии, Иран остался практически единственной страной Древнего Востока, которая сохранила историко-археологическое наследие. Это ее главный плюс, поэтому я думаю, основной упор здесь будет на экскурсионные туры, — рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Во время таких путешествий туристы могут увидеть древние мечети, крепости и мавзолеи, провести ночь в пустыне, посетить производство розовой воды.
Юрий Барзыкин добавил, что Иран может быть интересен туристам не только благодаря своему историко-культурному богатству и пляжному отдыху, но и возможностями для шопинга. Как же вернуться из Ирана без персидских ковров, золота и шелка?
Кроме того, один из туроператоров организует специальные туры для бизнесменов. Всего за один день они могут познакомиться с производством интересующей иранской продукции и узнать, как правильно вести переговоры на Востоке. В общем, Иран может быть интересен самым разным путешественникам. Там есть чем заняться в любое время года.
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