«Все бабушки в поезде пришли меня кормить»: история африканца, который приехал в Россию за сытой жизнью
Стивен успел пожить в разных городах и доказал маме, что он счастлив только здесь
Нсимба Стивен Нгуби с первых минут ведет себя так, будто мы знакомы всю жизнь. Он много шутит про сибирские зимы, селедку под шубой и русских бабушек, заразительно рассказывает про рыбалку и поездки в плацкарте по стране. Родившийся в далекой республике Конго, 31-летний африканец уверяет: где-то в небесной канцелярии ошиблись, а его настоящая родина — Россия.
Как попал в Россию
Шесть лет назад Стивен жил и работал в Тунисе. Как многие современные молодые люди, он пользовался любой возможностью расширить горизонты и бывал за границей так часто, как мог.
Там он и познакомился с Марией из Томска. Девушка приехала на конференцию российских университетов и поселилась с ним в одном отеле. Общий язык нашли сразу: в Конго говорят на французском, Мария его тоже знала.
Ребята подружились. Отзывчивость и искренность девушки покорили Стивена. И он захотел узнать, где еще на Земле есть такие люди. Мария придумала, как организовать приезд конголезца: вернувшись на родину, отправила ему приглашение на обучение русскому языку. Стивен получил визу — и всё закрутилось.
— Про Россию я вообще ничего не знал, в школе нам мало что рассказывали про вашу страну. Я не был в курсе истории, не осознавал, насколько богатая культура. Знал только благодаря Марии, что люди у вас чудесные. Когда она со мной заговорила, я понял, что мне хочется приехать.
О бабушках и гостеприимстве
За полгода жизни в Томске Стивен остался в восторге от красоты старинного городка. Вот только жутко замерз. Слишком суровой показалась иностранцу Сибирь.
— Если хочешь отдохнуть, то идешь в бар или клуб. На улице людей нет, зато есть снег. Я не хотел умереть от мороза, — смеется африканец.
Была даже мысль вернуться, например, в Италию, там Стивен раньше учился. Мария отговорила — нашла человека, который был готов помочь ему устроиться в Воронеже. Обещала, что там будет теплее. В этом городе живет много африканцев.
— Я посмотрел в интернете, где этот Воронеж. На вокзале Мария сказала, что ехать шесть дней. Думал, ошиблась или пошутила.
Путешествие на поезде стало сильным впечатлением для парня. По большей части — гастрономическим. Вспоминая, громогласно хохочет:
— Эти ваши бабушки — что-то невероятное! Сначала ходили смотреть на меня, потом окружили с кучей тарелок, пакетиков — кушай, говорят. Я и кушал всю дорогу.
Стивен признается, что обожает русскую еду. Среди лучших блюд назвал пельмени, еще ему нравится, как готовят свинину. Неожиданно в топе оказалась морковь — она действительно часто встречается, хоть в супе, хоть в гречневой каше, даже морковные торты делают. Селедка под шубой, на его взгляд, — тоже нормально.
В Воронеже Стивен прожил год, работал на КФС. Занимался тем, что умел, — Стивен специалист по ИТ-технологиям.
«Решил идти на Абхазию. Там как в Африке»
Виза заканчивалась. Чтобы не нарваться на депортацию, которая могла означать конец его русской истории, Стивен принял решение временно выехать из страны.
— Были и другие варианты. Теоретически иностранец может продолжать учиться, например, в магистратуре. Но я уже оканчивал вузы в Италии и в Тунисе, у меня два полноценных образования — по добыче нефти и газа и по безопасности компьютерных сетей. Ну а вид на жительство никто бы не дал, ведь ни жены, ни детей у меня не было.
Выбор пал на Абхазию. Признается, что Сухум напоминал ему Африку по климату и порядкам. И в сравнении с Россией явно проигрывал.
— Восемь месяцев я там пробыл. Работы — мало, зарплаты — мало. Каждый день задавался вопросом: я столько учился, трудился — почему я должен так жить? Я заслужил комфорт и нормальный доход. Всё это было у меня в России.
Сейчас Стивен обосновался в Екатеринбурге, продолжает работать в ИТ.
О дружбе и любви
Иностранцы традиционно пользуются повышенным вниманием, это характерно для любой страны, Россия не исключение. Стивен явно выделяется — блестящая темная кожа, широкая белоснежная улыбка и море обаяния.
— Русский такой: если видит незнакомца, то опасается его. А если поговорит с тобой, то ты сразу его друг. Русские к иностранцам очень добры, особенно к африканцам.
Стивен утверждает, что с ним часто знакомятся в реале, а еще у него есть профиль в «Тиндере». Успел даже пережить большую любовную историю. Рассказывает сухо: влюбился, женился, развелся. Брак продлился четыре года.
Потом всё-таки поясняет — всё потому, что с детьми не получалось. Для человека, воспитанного в традициях, где семья на первом плане и немыслима без кучи ребятишек, это важно.
Отель в Конго, а в России — булочная
Сейчас Стивену удалось получить заветный вид на жительство. Считает, знакомство с Россией — его самая большая удача.
— Я научился ответственности. Набрался смелости открыть бизнес. У меня турагентство в Африке, среди клиентов — испанцы, эстонцы, канадцы, которые хотят посмотреть материк. Управляю удаленно. Хочу купить большой кусок земли и строить отель в Конго.
Есть у Стивена и русская бизнес-мечта: открыть пекарню. Но это потом, чтобы было чем заняться на старости лет. Ведь он хочет остаться здесь навсегда.
— Если сравнить Конго и Россию, то здесь я обрел стабильность. У меня комфортная жизнь. Если бы мне не нравилось, я бы уже давно уехал. Но я не хочу в другую страну, ведь всё, что у меня есть сейчас, это благодаря России, я всем обязан вашей стране. Хочу ее называть нашей — ощущаю, что словно усыновлен, это моя приемная страна.
В гости к Стивену уже приезжали мама и сестра. Заметили, как он тут счастлив. Бывала и подруга из Франции — влюбилась в страну, которую увидела его глазами.
— Она знает Канаду и Америку, много путешествовала по Европе. Но сказала: Париж — это некрасиво, а Россия — красавица! Я вообще много людей приглашаю, хочется им показать, как здесь хорошо. Ездим по стране на поездах — Воронеж, Челябинск, Екатеринбург, Томск, Новосибирск, Москва, Питер, Белгород. Отдыхаем на море в Сочи. Много ходим по музеям. А еще я обожаю кататься на велосипеде и рыбалку — говорю же, я почти русский!
Восхищает Стивена и литературное богатство новой родины. Среди любимых писателей отмечает Александра Солженицына и Андрея Макина — франкоязычного прозаика родом из Красноярска, лауреата Гонкуровской премии.
Сам Стивен еще в студенчестве написал книгу про историю Конго. А сейчас сочиняет стихи. Переводит для нас:
— Жизнь действительно странная. Ты не делаешь больно тому, кто сделал тебе добро. Я родился с волосами в животе, мама меня не любит. Что хорошего в зубах, которые я взял у мира, если он не любит меня?
И объясняет смысл своих метафор: если ты родился где-то, но не нашел там свое место, какой смысл оставаться? Нужно менять свою жизнь, чтобы быть счастливым.