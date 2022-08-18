«Все бабушки в поезде пришли меня кормить»: история африканца, который приехал в Россию за сытой жизнью

Там он и познакомился с Марией из Томска. Девушка приехала на конференцию российских университетов и поселилась с ним в одном отеле. Общий язык нашли сразу: в Конго говорят на французском, Мария его тоже знала.



Ребята подружились. Отзывчивость и искренность девушки покорили Стивена. И он захотел узнать, где еще на Земле есть такие люди. Мария придумала, как организовать приезд конголезца: вернувшись на родину, отправила ему приглашение на обучение русскому языку. Стивен получил визу — и всё закрутилось.

