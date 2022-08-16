Огонь уже перекинулся на дома: на юге России горит 124 гектара
Быстро распространяться пожару помогает очень сильный ветер
В Усть-Донецком районе Ростовской области горит лесничество, огонь охватил уже 124 гектара, сообщает МЧС РФ. Огонь с леса перекинулся на жилые дома, пострадало более 30 строений.
Обновлено в 7:52 мск: площадь пожара выросла до 136 гектаров, повреждены 34 строения.
Областное правительство ввело в районе режим чрезвычайной ситуации, на место выехал министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин. Для ликвидации пожара в Усть-Донецком районе привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.
Из станицы Верхнекундрюченской, где огонь перекинулся на дома, эвакуировано 65 человек. Их направили в пункт временного размещения хутора Евсеевка. Информации о пострадавших нет.
15 августа в Ростовской области также горели леса в Константиновском и Цимлянском районах и городе Шахты. В Константиновском районе потушили сухую траву на площади 2 тысячи квадратных метров: от огня отбили автозаправку, но сгорел один жилой дом. В Шахтах огонь потушили на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Всего для борьбы с природными пожарами в Ростовской области задействованы около 300 человек и 90 единиц техники. Как говорят спасатели, тушение огня осложняют жара и ветер с порывами до 20 метров в секунду.