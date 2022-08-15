«Чудо на кукурузном поле» три года спустя. Как изменилась жизнь экипажа «Уральских авиалиний»

15 августа 2019 года в Подмосковье произошло настоящее чудо: пассажирский самолет «Уральских авиалиний» сел на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они остались целы и невредимы. Лайнер А321 летел из аэропорта Жуковский в Симферополь.



Произошедшее сразу же прозвали «чудом на кукурузном поле», про которое теперь снимают фильм. В «Уральских авиалиниях» рассказали, как сейчас живут члены экипажа. Все они до сих пор работают в этой компании.