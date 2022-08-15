«Чудо на кукурузном поле» три года спустя. Как изменилась жизнь экипажа «Уральских авиалиний»
Невероятная история произошла 15 августа 2019 года
15 августа 2019 года в Подмосковье произошло настоящее чудо: пассажирский самолет «Уральских авиалиний» сел на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Все они остались целы и невредимы. Лайнер А321 летел из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Произошедшее сразу же прозвали «чудом на кукурузном поле», про которое теперь снимают фильм. В «Уральских авиалиниях» рассказали, как сейчас живут члены экипажа. Все они до сих пор работают в этой компании.
Сильнее всего жизнь изменилась у Дамира Юсупова. Он получил звание Героя России, ведет активную общественную деятельность и участвует в съемках фильма «На солнце вдоль рядов кукурузы». Играть пилота будет Егор Бероев, с которым они внешне очень похожи.
А недавно в семье Дамира и Натальи произошло пополнение: у них родился сын.
Второй пилот самолета Георгий Мурзин за эти три года переехал в Подмосковье, познакомился с девушкой, купил автомобиль и закрыл ипотеку.
Старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, который и произнес знаменитую фразу «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», женился и воспитывает маленького сына Платона. Сейчас семья мечтает построить свой дом.
Стюардесса Яна Ягодина успела получить повышение и стать старшим бортпроводником. А еще она завела очень милого пса.
Самым главным событием за эти три года сама Яна называет встречу с президентом.
Бортпроводник Дмитрий Гончаренко после той истории продолжает жить полной жизнью и много путешествует.
Стюардесса Алия Слякаева через полгода после посадки самолета в поле перевелась в московский отряд, вышла замуж и родила дочь. Ребенку уже восемь месяцев.
Еще одна бортпроводница Надежда Яценко тоже вышла замуж и стала мамой.
Прочитайте также первое большое интервью с Дамиром Юсуповым и истории о том, как изменилась жизнь пассажиров того самолета, здесь же вы сможете увидеть незабываемое видео.
Расследование по этому делу всё еще не окончено, а страховая хочет взыскать за самолет 3 миллиарда рублей. Все новости о чуде на кукурузном поле мы собираем в специальном разделе.