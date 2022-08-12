«Наш турист мало чего боится»: из крымской Новофедоровки уехало только 15 процентов туристов

В крымской Новофедоровке штиль на море и покой на пляжах — прошло три дня после серии взрывов на военном аэродроме рядом с въездом в курортный поселок, но жутко испугавшие всех грохот и дым почти забылись. Во всяком случае, в прибрежной части поселка, где обитают курортники.



Напомним, что 9 августа на территории аэродрома «Саки», расположенного возле поселка Новофедоровка, произошло несколько мощных взрывов. По информации Министерства обороны РФ, причиной стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на площадке их хранения. Осколки, разлетевшиеся вокруг эпицентра взрыва, повредили 62 многоэтажных дома в окрестности и 20 коммерческих объектов. Из этих домов было эвакуировано 252 человека. Не обошлось, к сожалению, без жертв — один житель Новофедоровки погиб. Еще 14 человек обратились за медицинской помощью — их жизням ничего не угрожает.

