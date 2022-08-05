«Помогал стране не за деньги»: отец, потерявший сына на Украине, не может получить «гробовые»

«Грузы 200 идут и идут, а всем плевать»

Юрий Черняк живет в поселке Бреды Челябинской области, где 8 мая 2022 года простились с его сыном Александром Черняком. Он обратился в редакцию 74.RU после того, как понял, что начислять посмертные выплаты никто не торопится.

— Нет слов совсем! Это же издевательство! Наша семья осталась один на один с горем, у нас погиб сын. Мать очень переживает, каждый день ходит на могилку. А начальникам лишь бы карманы набить: ну погиб — и ладно, у нас много еще. Полковники или чиновники из правительства почему-то не посылают на Украину своих сыновей. Александр пошел помогать стране, за своих парней постоять, не за деньги. Грузы 200 идут и идут, а всем плевать, — сокрушается Юрий Павлович.