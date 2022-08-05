«Помогал стране не за деньги»: отец, потерявший сына на Украине, не может получить «гробовые»
В выплатах не отказывают, но и не начисляют их
66-летний Юрий Черняк, потерявший сына на Украине, не может получить «гробовые». С момента похорон
«Грузы 200 идут и идут, а всем плевать»
Юрий Черняк живет в поселке Бреды Челябинской области, где
— Нет слов совсем! Это же издевательство! Наша семья осталась один на один с горем, у нас погиб сын. Мать очень переживает, каждый день ходит на могилку. А начальникам лишь бы карманы набить: ну погиб — и ладно, у нас много еще. Полковники или чиновники из правительства почему-то не посылают на Украину своих сыновей. Александр пошел помогать стране, за своих парней постоять, не за деньги. Грузы 200 идут и идут, а всем плевать, — сокрушается Юрий Павлович.
Александр Черняк отправился добровольцем на Украину
— Только брединская администрация выплатила 100 тысяч рублей, и то, наверное, только потому, что я людей там знаю и меня знают. Но вообще нам полагаются один миллион от региона и пять миллионов федеральных денег, плюс еще за погребение и за памятник должны были заплатить, — рассуждает отец погибшего. — А получилось так: родственники собрались, скинулись кто сколько может и хоронили за свой счет. Даже зарплату его никто не выплатил за то время, пока он был на Украине. Никаких миллионов никто не видел.
«Деньги не хотят платить»
Александр недавно вышел на пенсию, был разведен, у него остались трое детей — два мальчика и девочка: пяти, десяти и семнадцати лет. По закону компенсацию должны разделить равными пятью долями на всех родственников — отца, мать и детей. Не увидев денег после смерти сына, Юрий Черняк обратился в региональное правительство, Министерство социальных отношений Челябинской области, военную прокуратуру, в ростовскую часть и военкомат, дошел до приемной президента. Но никто не может гарантировать выплаты и не называет сроков. Вместо внятных ответов — одни отписки. В штабе объединенного стратегического командования Центрального военного округа, как полагается, выразили соболезнования, указали, что погибший Александр Черняк — «настоящий русский патриот», но про выплаты ничего конкретного не сказали.
— Военным комиссариатом Брединского района Челябинской области направлен пакет документов в войсковую часть для производственных начислений членам семьи вашего сына единовременной выплаты в равных долях по указу президента России. Также сообщаю, что оформляются документы по назначению пенсии по случаю потери кормильца несовершеннолетним детям вашего сына, — говорится в официальном ответе ЦВО отцу погибшего.
Получается, с одной стороны, в выплатах не отказывают, но ничего не гарантируют, к тому же затягивают сроки, разводит руками Юрий Черняк.
— Есть такое ощущение, что деньги вообще не хотят платить, — полагает Юрий Павлович. — Расчет на то, что люди не знают своих прав, а кто-то убит горем и ему не до разбирательств. У нас внучка учится в колледже, за нее надо платить, мальчиков нужно обувать-одевать: цены на всё растут, а зарплаты — нет. Как быть?!
«Предоставление выплат не предусмотрено»
Чтобы прояснить информацию о выплатах семье погибшего, мы направили запросы в Центральный военный округ, военную прокуратуру и Министерство социальных отношений Челябинской области. На момент публикации этого материала пришел ответ только от Минсоца.
— Семье погибшего Александра Черняка будет выплачена материальная помощь из областного бюджета. В настоящее время Министерство социальных отношений осуществляет подготовку необходимых документов, — сообщили в ведомстве на запрос 74.RU.
Сумма не называется. Впрочем, вероятно, материальная помощь, о которой идет речь в ответе властей, не то же самое, что региональная выплата участникам спецоперации на Украине (членам семьи погибших военнослужащих полагается
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— Предоставление единовременных выплат добровольцам и членам их семей, к сожалению, не предусмотрено, — сообщила в ответе отцу погибшего министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — В настоящее время рассматривается возможность предоставления за счет средств резервного фонда правительства Челябинской области материальной помощи членам семьи добровольца Черняка
Но с таким заявлением чиновников отец погибшего не согласен.
— Семьям обычных военнослужащих деньги перечисляют в течение