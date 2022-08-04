Кривые рулежные дорожки, здание-будка. Авиаэксперт назвал главные проблемы аэропортов страны

Авиационный эксперт также рассказал о проблемах в некоторых аэропортах России. Так, по словам Ильи Березовского, авиагавань в Иркутске, рядом с озером Байкал, одним из главных туристических направлений, находится в плохом состоянии.

— В Иркутске просто кошмарный аэропорт, — отметил Илья Березовский. — Его ругают все, кто бы туда ни летал: и пилоты, и пассажиры. Ужасная раздолбанная полоса, кривые рулежные дорожки, невзрачное здание аэровокзала, далекие стоянки, никаких телетрапов и всех благостей большого аэропорта, как в Москве. Это, наверное, вопрос к региональным властям.