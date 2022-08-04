Кривые рулежные дорожки, здание-будка. Авиаэксперт назвал главные проблемы аэропортов страны
Илья Березовский оценил состояние российских аэровокзалов
Накануне по СМИ и столичным пабликам в соцсетях разлетелось сообщение с высказыванием стюардессы из Москвы. Девушка раскритиковала региональные аэропорты, сравнив их с маленькими домиками, где можно пешком до самолета дойти. Второй пилот ближнемагистрального пассажирского самолета L-410 Оксана Ильичева рассказала MSK1.RU, что в российской глубинке нет смыслов в большой авиации (прочитайте ее ответ на претензии московской стюардессы).
MSK1.RU поговорил с авиационным экспертом Ильей Березовским о состоянии региональных аэропортов и о том, чем они отличаются от московских.
Илья Березовский отметил, что масштабность аэропорта зависит от его предполагаемой пропускной способности, поэтому сравнивать, например, Шереметьево с региональными аэропортами не имеет смысла.
— Там нет стольких пассажиров, посадок, самолетов и перронных служб, сколько нужно в аэропорту Шереметьево, — рассказал MSK1.RU Илья Березовский. — Шереметьево имеет смысл сравнивать с аэропортами Внуково, Домодедово, Шарль-де-Голль, с Ла-Гуардия.
Авиационный эксперт также рассказал о проблемах в некоторых аэропортах России. Так, по словам Ильи Березовского, авиагавань в Иркутске, рядом с озером Байкал, одним из главных туристических направлений, находится в плохом состоянии.
— В Иркутске просто кошмарный аэропорт, — отметил Илья Березовский. — Его ругают все, кто бы туда ни летал: и пилоты, и пассажиры. Ужасная раздолбанная полоса, кривые рулежные дорожки, невзрачное здание аэровокзала, далекие стоянки, никаких телетрапов и всех благостей большого аэропорта, как в Москве. Это, наверное, вопрос к региональным властям.
А вот в Красноярске, отмечает авиационный эксперт, ситуация с аэропортом намного лучше.
— В Красноярске огромный красивый аэропорт, который стал хабом, — рассказал MSK1.RU Илья Березовский. — В нём могут любые суда садиться, там есть телетрапы. Это связано с тем, что туда есть поток пассажиров, который необходимо обслуживать. Авиакомпании также сделали хабы, откуда благополучно летают и за границу.
По достоинству авиаэксперт Илья Березовский оценил относительно недавно построенные в Челябинске и Ростове-на-Дону аэровокзалы.
— Аэропорт Платов [в Ростове-на-Дону — Прим.ред.] — великолепный, новый и современный, — заявил Илья Березовский.
— Новый аэропорт в Челябинске небольшой, но аккуратный, красивый, — рассказал MSK1.RU авиаэксперт Илья Березовский. — Сравнивая его со многими аэропортами регионов, для Челябинска, для его пропускной способности, по-моему, все хорошо. Там есть хорошая парковочная зона, телетрапы, внутри свободно.
— Аэропорт Камчатки — просто будка, — лаконично оценил аэропорт Елизово на полуострове Камчатка Илья Березовский.
А вот как авиаэксперт отозвался об аэропорте Кольцово в Екатеринбурге:
— Кольцово в Екатеринбурге — большой по региональным меркам, — отметил Илья Березовский. — Тоже хаб, в нём есть базовые перевозчики, такие, как «Уральские авиалинии» и Red Wings. Из него летает очень много рейсов в Турцию, турецкие авиакомпании в него летают. В нём тоже есть телетрапы и всё такое — нет такого, что вышел с аэровокзала и сразу пошел в самолет.
Авиаэксперт Илья Березовский заявил, что региональным властям стоит уделять внимание своему аэропорту.
— Когда в регионе строится большой хороший аэропорт, город становится центром притяжения, — отметил Илья Березовский. — Взять тот же самый Красноярск — когда там построили аэропорт, город просто расцвел, там начали проводиться всякие форумы, олимпиады. Масса событий, на которые будет приезжать масса людей, и аэропорт будет с этим справляться.
Напомним, ранее у крупных столичных аэропортов возникла проблема с кадрами. В Шереметьево работников уже набирают по акции «Приведи друга и получи бонус». В ряде российских городов и вовсе сейчас аэропорты закрыты.
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