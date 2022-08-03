В Нагорном Карабахе объявили частичную военную мобилизацию
Это произошло после обстрела Степанакерта, в результате которого погибли два человека
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В Нагорном Карабахе с 3 августа объявлена частичная военная мобилизация, указ об этом подписал президент Араик Арутюнян. Как сообщает РБК, частичная военная мобилизация в Нагорном Карабахе началась из-за обострения ситуации на линии разграничения, в Степенакерте утверждают, что в результате обстрелов погибли два человека, 14 ранены.
В Минобороны Нагорного Карабаха сообщили, что по состоянию на 18:00 (по местному времени) обстановка относительно спокойная, Нагорно-Карабахская республика вместе с российскими миротворцами работает над стабилизацией ситуации.