Что нас ждет в августе: ОСАГО снова подорожает, а пенсионерам (но не всем) пересчитают пенсии

Надбавка формируется за счет взносов, которые работодатель перечислил с зарплаты пенсионера в 2021 году. Чтобы получить надбавку, никуда обращаться не нужно, повышение произойдет автоматически.



Если же пенсионер не работал последние полтора года и трудоустроился только после 1 июня 2022 года, прибавка ему будет рассчитана в размере 118,1 рубля — стоимости одного пенсионного коэффициента.

