СЕЙЧАС +23°С
Пробки 2/10
usd 61.31
eur 62.57
Тема дняСгорели 3-летний мальчик и 11-летняя девочка
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Пять человек ранены в результате удара по Севастополю

Рассказываем, что известно о происшествии

1 958
Михаил Развозжаев сейчас находится на месте происшествия

Михаил Развозжаев сейчас находится на месте происшествия

Поделиться

Пять человек пострадали в результате удара по Севастополю, совершенному 31 июля. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

— Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это — беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана, — сообщил Развожаев. — Работает ФСБ, обстоятельства выясняются.

Жителей попросили пока оставаться дома

Жителей попросили пока оставаться дома

Поделиться

Нападение произошло утром в День Военно-Морского Флота, и торжества решено отменить.

— Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома, — попросил жителей Михаил Развожаев.

На месте работают сотрудники ФСБ, пострадавшим оказали помощь

На месте работают сотрудники ФСБ, пострадавшим оказали помощь

Поделиться

Севастопольвоенная спецоперация на Украине
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2