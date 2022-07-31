Пять человек ранены в результате удара по Севастополю
Рассказываем, что известно о происшествии
Пять человек пострадали в результате удара по Севастополю, совершенному 31 июля. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
— Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это — беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана, — сообщил Развожаев. — Работает ФСБ, обстоятельства выясняются.
Нападение произошло утром в День Военно-Морского Флота, и торжества решено отменить.
— Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома, — попросил жителей Михаил Развожаев.