«Это случайно получилось»: экс-участник «Дома-2» придумал, как ездить на велосипеде и зарабатывать на этом
Дмитрий Сметкин путешествует налегке по стране и снимает ролики из разных городов
Дмитрий Сметкин — художник и фотограф. Личность эпатажная. Он участвовал в шоу «Дом-2», голодал 14 дней, «хоронил» себя в гробу, а однажды и вовсе отказался на неделю от денег и дома.
Результаты своих экспериментов Дмитрий выкладывает на YouTube-канале «Синдром Сметкина». Но больше всего просмотров набирают видео, как он проезжает на велосипеде сотни километров. Недавно Сметкин таким способом доехал из Москвы до Архангельска — 1250 километров он преодолел за 5 дней.
— Я доезжаю до места и сразу отправляюсь домой. Практически не смотрю города. Воспринимаю это как работу, моя жена, ребенок тоже воспринимают это как командировки. Поэтому моя задача — как можно скорее оказаться дома и смонтировать весь материал, — рассказывает Дмитрий. — Вообще это случайно получилось. Я оказался заложником жанра. Съездил как-то давно в первую поездку из Москвы в Крым, ролик набрал несколько миллионов просмотров, и так дальше всё и полетело. Что бы я ни пробовал выкладывать на другую тему, народ всё игнорировал, критиковал, поэтому пришлось ездить на велосипеде.
Какие вещи Дмитрий Сметкин обычно берет с собой, где закупается едой и какие впечатления у него остались от трассы
В дальнейших планах у блогера — отправиться на машине в Дагестан и на велосипеде в Калининград, Баку, Самару и Териберку.