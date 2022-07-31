«Это случайно получилось»: экс-участник «Дома-2» придумал, как ездить на велосипеде и зарабатывать на этом

Какие вещи Дмитрий Сметкин обычно берет с собой, где закупается едой и какие впечатления у него остались от трассы М-8 — смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.

В дальнейших планах у блогера — отправиться на машине в Дагестан и на велосипеде в Калининград, Баку, Самару и Териберку.

