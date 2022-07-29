«Люди выли и стенали»: стали известны подробности страшного пожара в московском хостеле, где погибли 8 человек

Восемь человек сгорели заживо в хостеле на юге Москвы. Пожар начался в ночь с 28 на 29 июля. Люди буквально оказались в огненной ловушке — одну дверь охватил огонь, другие выходы были заперты, а на решетках стояли окна.



Очевидцы говорят, что запертые в горящем хостеле люди выли и стенали. Но выбраться им не удалось.

