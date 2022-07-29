«Люди выли и стенали»: стали известны подробности страшного пожара в московском хостеле, где погибли
8 человек
Гендиректором компании, которой принадлежит общежитие, числится
Восемь человек сгорели заживо в хостеле на юге Москвы. Пожар начался в ночь с 28 на 29 июля. Люди буквально оказались в огненной ловушке — одну дверь охватил огонь, другие выходы были заперты, а на решетках стояли окна.
Очевидцы говорят, что запертые в горящем хостеле люди выли и стенали. Но выбраться им не удалось.
Все погибшие оказались приезжими из Узбекистана. Постояльцы хостела, по словам местных жителей, часто шумели и занимали много парковочных мест во дворе — по всей вероятности, многие из них работали в такси.
Журналисты MSK1.RU выяснили, что хостел работал нелегально: общежитие зарегистрировано на ООО «Мосмед», основной вид деятельности которого — стоматологическая практика. Гендиректором компании указана
По данным Росреестра, договор аренды на площадь хостела был заключен в 2019 году и сразу на 10 лет — до 2029 года. На одном из сайтов объявлений журналисты нашли предложение об аренде этого помещения — за 470 квадратных метров площади просили примерно 570 тысяч рублей в месяц. На самом деле общая площадь помещения — 650 квадратов, так что либо им сделали скидку, либо они платили еще больше.
Спальные места в подпольном хостеле-общежитии сдавались по 335 рублей в сутки. Согласно документам, помещение было оборудовано пожарной сигнализацией, но она не сработала.
У семьи Мироновых есть еще несколько хостелов в Москве: например, хостелы «Соната» и «Черника». Оба этих общежития, по данным ЕГРЮН, официально занимаются «торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями».
После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело (пока бесфигурантно) за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — по
— Максимальное наказание, которое грозит владельцам хостела по этой статье, — до 10 лет лишения свободы, — комментирует юрист Юлия Федорова.
Несколько лет назад подобная трагедия произошла в Перми — там несколько постояльцев хостела сварились заживо в кипятке. После этого в законодательство внесли изменения. Теперь в соответствии с Жилищным кодексом запрещено размещение хостелов в жилых помещениях.
— Это не означает, что их вообще не может быть, — говорит Юлия Федорова. — Это лишь значит, что они должны располагаться в нежилых помещениях — на первых этажах многоквартирников либо в отдельно стоящих зданиях. Для перевода квартиры на первом этаже в нежилое помещение нужны отдельный вход, вентиляция и согласие соседей на то, чтобы помещение у них за стенкой стало нежилым. Неизвестно, были ли соблюдены все эти требования применительно к хостелу в Москве.
По мнению юриста, понести наказание могут и должностные лица. Подробный разбор на эту тему читайте тут.