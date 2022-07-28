Даже Валя Карнавал и Бузова остались без лайков. Как и почему провалились российские аналоги TikTok и Instagram*

С началом специальной военной операции многие социальные сети стали недоступны для россиян. TikTok не дает блогерам выкладывать новые видео и вести прямые трансляции, а Instagram* и Facebook* заблокировали.



Казалось бы, настал звездный час для соцсетей собственного производства. Но что-то не задалось: многие россияне продолжают сидеть в привычных приложениях с помощью VPN и отечественные аналоги не замечают. А может, о них просто никто не знает?