Африканец оставил красавицу-жену и уехал на Урал: посмотрите, чем его заманила Россия

— У вас я даже в жару ношу с собой куртку. У меня есть большая сумка, я выхожу из дома, кидаю в нее ветровку и зонт. Кто знает, что будет к вечеру? Может, наступит холод или пойдет снег, — говорит Фоде. — Погода в Екатеринбурге может поменяться три раза за день.