Африканец оставил красавицу-жену и уехал на Урал: посмотрите, чем его заманила Россия
Фоде Кейта приехал, чтобы научиться выращивать картошку. В Мали этот овощ могут позволить себе только состоятельные люди
В Екатеринбурге уже целых семь лет живет малиец Фоде Кейта. Он приехал, чтобы научиться выращивать картошку, да так преуспел, что стал первым в истории Урала африканцем-кандидатом сельскохозяйственных наук. Единственное, чего Фоде так и не научился делать, — так это понимать уральскую погоду.
— У вас я даже в жару ношу с собой куртку. У меня есть большая сумка, я выхожу из дома, кидаю в нее ветровку и зонт. Кто знает, что будет к вечеру? Может, наступит холод или пойдет снег, — говорит Фоде. — Погода в Екатеринбурге может поменяться три раза за день.
Наш климат, конечно, далек от африканского, но зато уральское лето напоминает сезон дождей на Мали. Там это самое удачное время выращивать картошку, причем урожай, если правильно поливать и окучивать растения, можно снять за несколько месяцев дважды. Этому агронома и научили уральские ученые.
— Сказать, что человек из Африки стал кандидатом сельскохозяйственных наук здесь, в России… Конечно, это дорогого стоит, — уверен кандидат сельскохозяйственных наук, проректор УрГАУ Михаил Карпухин. — В африканских странах очень остро стоит проблема продовольствия. Мы же с вами называем картофель вторым хлебом — а раз это второй хлеб, то он может помочь населению Мали, допустим, бороться с голодом.
В августе Фоде улетит домой, там его ждет красавица-жена с сыном. Они не виделись уже пять лет: ради науки ученому пришлось отодвинуть семью на второй план. Супруга сначала обижалась, но теперь с нетерпением ждет возвращения мужа-кандидата.
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