Страшный потоп в Сочи: улицы затопило, машины унесло потоками воды. Есть погибшие
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Вечером в субботу, 23 июля, в Сочи начался сильный дождь, из-за которого некоторые улицы превратились в бурные реки. Кадры, как легковые машины вместе с людьми буквально плывут по дороге, облетели все соцсети. На следующее утро после разгула стихии стало известно о первых жертвах — погибла женщина, которую зажало между плывшим автомобилем и забором.
Как это было — показываем кадры, снятые очевидцами.
На этих кадрах видно, как из уплывающего такси пытается выбраться пассажир, а женщина за кадром душераздирающим криком умоляет его выйти из машины.
А эта съемка ведется из салона общественного транспорта. На шокирующих кадрах видно, что внутри автобуса находятся пассажиры. Они заблокированы в салоне ревущим потоком воды высотой более метра.
Бурные потоки воды уносили автомобили, ломали заборы и деревья. В городе подтопило несколько подстанций, что привело к отключению электроэнергии.
Известно уже и о первых жертвах. Погибла женщина. В соцсетях появились кадры, как на заборе в неестественном положении висит тело человека. Позже мэр Сочи Алексей Копайгородский подтвердил гибель женщины.
Так улицы города выглядели утром в воскресенье,
Водитель КАМАЗа рассказал, что ночью поток воды по улице составлял
Сейчас городские службы Сочи разгребают последствия потопа. Вода с дорог уходит естественным путем. Из подвалов и с нижних этажей ее откачивают. Часть жителей до сих пор сидит без света.
Наши коллеги из 93.RU рассказывают о последствиях потопа в специальном сюжете.