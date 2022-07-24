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Страшный потоп в Сочи: улицы затопило, машины унесло потоками воды. Есть погибшие

Публикуем фотографии, видео и рассказы очевидцев — что случилось на юге России в эти выходные

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Утро после разгула стихии. Машины стоят друг на друге

Утро после разгула стихии. Машины стоят друг на друге

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Вечером в субботу, 23 июля, в Сочи начался сильный дождь, из-за которого некоторые улицы превратились в бурные реки. Кадры, как легковые машины вместе с людьми буквально плывут по дороге, облетели все соцсети. На следующее утро после разгула стихии стало известно о первых жертвах — погибла женщина, которую зажало между плывшим автомобилем и забором.

Как это было — показываем кадры, снятые очевидцами.

На этих кадрах видно, как из уплывающего такси пытается выбраться пассажир, а женщина за кадром душераздирающим криком умоляет его выйти из машины.

А эта съемка ведется из салона общественного транспорта. На шокирующих кадрах видно, что внутри автобуса находятся пассажиры. Они заблокированы в салоне ревущим потоком воды высотой более метра.

Бурные потоки воды уносили автомобили, ломали заборы и деревья. В городе подтопило несколько подстанций, что привело к отключению электроэнергии.

Известно уже и о первых жертвах. Погибла женщина. В соцсетях появились кадры, как на заборе в неестественном положении висит тело человека. Позже мэр Сочи Алексей Копайгородский подтвердил гибель женщины.

Так улицы города выглядели утром в воскресенье, 24 июля.

Сильный поток воды разрушил асфальт во многих местах

Сильный поток воды разрушил асфальт во многих местах

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Вот такая картина сейчас в сочинских дворах

Вот такая картина сейчас в сочинских дворах

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Машины не только оказались в воде, но и получили сильные повреждения из-за ударов друг о друга и ограждения

Машины не только оказались в воде, но и получили сильные повреждения из-за ударов друг о друга и ограждения

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Водитель КАМАЗа рассказал, что ночью поток воды по улице составлял 1,5 метра.

Сейчас городские службы Сочи разгребают последствия потопа. Вода с дорог уходит естественным путем. Из подвалов и с нижних этажей ее откачивают. Часть жителей до сих пор сидит без света.

Наши коллеги из 93.RU рассказывают о последствиях потопа в специальном сюжете.

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