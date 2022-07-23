Минюст России признал иноагентом ведущую Татьяну Лазареву

Министерство юстиции России внесло в список физлиц-иноагентов ведущую Татьяну Лазареву**. Сообщение об этом появилось на сайте министерства вчера, 22 июля.

Причиной внесения в список назвали «осуществление политической деятельности». Татьяну Лазареву** признали иноагентом на следующий день после ее дня рождения.

— Что с этим делать — я не знаю, изменилось ли у меня что-то внутри — нет, — прокомментировала ведущая у себя в соцсети «Инстаграм»***. — Тем, кто думает, что людей можно клеймить как скот. Не выйдет, господа нехорошие! Вы можете меня называть, как хотите, это ваше право.