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Спецоперация на Украине

Минюст России признал иноагентом ведущую Татьяну Лазареву

Причиной назвали «осуществление политической деятельности»

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Татьяна находится в Испании

Татьяна находится в Испании

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Министерство юстиции России внесло в список физлиц-иноагентов ведущую Татьяну Лазареву**. Сообщение об этом появилось на сайте министерства вчера, 22 июля.

Причиной внесения в список назвали «осуществление политической деятельности». Татьяну Лазареву** признали иноагентом на следующий день после ее дня рождения.

— Что с этим делать — я не знаю, изменилось ли у меня что-то внутри — нет, — прокомментировала ведущая у себя в соцсети «Инстаграм»***. — Тем, кто думает, что людей можно клеймить как скот. Не выйдет, господа нехорошие! Вы можете меня называть, как хотите, это ваше право.

Вместе с Татьяной Лазаревой** вчера в реестр внесли оппозиционных политиков Илью Яшина** и Максима Каца**, блогера Нику Белоцерковскую**, оппозиционера Руслана Шаведдинова**.

Татьяна Лазарева** — актриса и телеведущая. До нее актеров в списках иноагентов не было. В марте Лазарева** сообщила, что находится в Испании. В интервью «Медузе»* Лазарева** объясняла, что не может вернуться в Россию, поскольку из-за ее антивоенных высказываний ей может грозить уголовное дело.

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Татьяна Лазарева** родилась в 1966 году в Академгородке, ее отец и мать работали преподавателями физматшколы. В середине 90-х уехала из Новосибирска в Москву. Входила в сотню самых влиятельных женщин России по версии рейтинга радиостанции «Эхо Москвы», журнала «Огонек-Ъ», агентств «Интерфакс» и РИА Новости.

* Издание признано в России СМИ-иностранным агентом.

** Признаны иноагентами.

*** Деятельность корпорации Meta и двух ее сервисов — Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена в РФ.

Минюстреестр
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