Минюст России признал иноагентом ведущую Татьяну Лазареву
Причиной назвали «осуществление политической деятельности»
Министерство юстиции России внесло в список физлиц-иноагентов ведущую Татьяну Лазареву**. Сообщение об этом появилось на сайте министерства вчера, 22 июля.
Причиной внесения в список назвали «осуществление политической деятельности». Татьяну Лазареву** признали иноагентом на следующий день после ее дня рождения.
— Что с этим делать — я не знаю, изменилось ли у меня что-то внутри — нет, — прокомментировала ведущая у себя в соцсети «Инстаграм»***. — Тем, кто думает, что людей можно клеймить как скот. Не выйдет, господа нехорошие! Вы можете меня называть, как хотите, это ваше право.
Вместе с Татьяной Лазаревой** вчера в реестр внесли оппозиционных политиков Илью Яшина** и Максима Каца**, блогера Нику Белоцерковскую**, оппозиционера Руслана Шаведдинова**.
Татьяна Лазарева** — актриса и телеведущая. До нее актеров в списках иноагентов не было. В марте Лазарева** сообщила, что находится в Испании. В интервью «Медузе»* Лазарева** объясняла, что не может вернуться в Россию, поскольку из-за ее антивоенных высказываний ей может грозить уголовное дело.
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Татьяна Лазарева** родилась в 1966 году в Академгородке, ее отец и мать работали преподавателями физматшколы. В середине
* Издание признано в России СМИ-иностранным агентом.
** Признаны иноагентами.
*** Деятельность корпорации Meta и двух ее сервисов — Facebook и Instagram — признана экстремистской и запрещена в РФ.