СЕЙЧАС +18°С
Пробки 3/10
usd 54.85
eur 55.83
Тема дняЛюди задыхаются
Все новости
Все новости
Репортаж

Сами по себе. Как живут люди на острове посреди города — их район со всех сторон окружен водой

Местные жители могут добраться домой только по длинному пешеходному мосту. Здесь нет дорог, магазинов, больниц и школы

282
Район называется Закурье. Его со всех сторон окружает вода

Район называется Закурье. Его со всех сторон окружает вода

Поделиться

Город Чусовой на востоке Пермского края хорошо знаком поклонникам книг Алексея Иванова. Здесь заканчиваются многие водные маршруты, поэтому летом в городе немало туристов. Но далеко не все приезжие знают о необычном микрорайоне Чусового — он называется Закурье и расположен на острове, со всех сторон окруженном водой.

Посмотрите на этот необычный район с высоты птичьего полета:

Сюда не проехать на легковушке — к Закурью ведет только подвесной пешеходный мост, по которому на остров добираются даже фельдшеры скорой. Машины приходится оставлять на другом берегу. Здесь нет магазинов и медпунктов. Но есть люди: Закурье на протяжении многих лет не остается без жителей.

До острова только одна дорога — мост, да и тот пешеходный

До острова только одна дорога — мост, да и тот пешеходный

Поделиться

Единственный путь протянулся на всю ширину реки — около ста метров. Его считают счастливым свадебным мостом: якобы данные здесь клятвы помогают молодоженам сохранить брак

Единственный путь протянулся на всю ширину реки — около ста метров. Его считают счастливым свадебным мостом: якобы данные здесь клятвы помогают молодоженам сохранить брак

Поделиться

Длина острова — примерно 1800 метров, ширина — около 900 метров

Длина острова — примерно 1800 метров, ширина — около 900 метров

Поделиться

Чтобы узнать, чем и как живет микрорайон-остров, корреспонденты 59.RU отправились в Закурье. Их проводниками стали местные старожилы — квартальная острова Тамара Окулова и ее муж Владимир, которые встретили журналистов на грузовом мотороллере Lifan.

— Незаменимая штука! — признался Владимир, пока мы все «утрамбовывались» в кузов. — Три «Муравья» я здесь уже отъездил за 37 лет («Муравьями» называли советские грузовые мотороллеры. — Прим. ред.).

На острове такая техника незаменима для перевозки и грузов, и людей

На острове такая техника незаменима для перевозки и грузов, и людей

Поделиться

Чтобы пассажирам не пришлось ехать стоя, в кузове имеется лавочка

Чтобы пассажирам не пришлось ехать стоя, в кузове имеется лавочка

Поделиться

Тамара и Владимир Окуловы — старожилы острова

Тамара и Владимир Окуловы — старожилы острова

Поделиться

Транспорт на острове площадью примерно 1,8 на 0,9 километра действительно необходим. Как в приписываемой Наполеону фразе, в Закурье, можно сказать, нет дорог, есть только направления. Во всяком случае, асфальта вы здесь не увидите. Жители микрорайона нашли выход: передвигаются на мотоблоках и трициклах. Ну и пешком, конечно. Зимой пригождается снегоход. Технику перевозят на лодках или перетаскивают по мосту: ехать с включенным мотором нельзя, но можно дотолкать руками.

Со стороны Закурье напоминает небольшое село со старыми домами, охраняющими их собаками и без единого уличного фонаря

Со стороны Закурье напоминает небольшое село со старыми домами, охраняющими их собаками и без единого уличного фонаря

Поделиться

Лодки здесь — самый привычный транспорт. В конце лета, при низком уровне воды, еще можно проехать на остров по броду, а зимой — по льду

Лодки здесь — самый привычный транспорт. В конце лета, при низком уровне воды, еще можно проехать на остров по броду, а зимой — по льду

Поделиться

На острове всего две улицы. Одна называется, как микрорайон, — Закурье. Вторая — Заостровка. На карте видно, что дома выстроились на небольшой части острова. Местные объясняют это весенним разливом реки: вода поднимается, затапливая большую часть Закурья. Жилье можно строить только на самых высоких участках, но и там в половодье могут быть проблемы.

— Весной нас иногда топит, — поделилась Галина Прутас, вернувшаяся в Закурье из Перми и живущая тут постоянно. — Тогда соседи из поселка помогают — перевозят на другую сторону реки. К нам весной еще и не всякий врач пойдет — грязно, а им ведь робу не выдают. Иногда встречаешь их у моста с сапогами.

История острова


То, что у Закурья есть только пешеходный мост, удивляет. Но и он появился только в 1974 году. До этого постоянных мостов не имелось, каждое лето строили временный. Он вел к заводу, а не к новой части города, как сейчас: она начала развиваться только в 1960-е.

В Закурье стоят типичные дачные домики

В Закурье стоят типичные дачные домики

Поделиться

На доме-вагончике указатель «Дом моржей» и фигурка животного: это знак, что здесь собираются любители поплавать в холодной воде

На доме-вагончике указатель «Дом моржей» и фигурка животного: это знак, что здесь собираются любители поплавать в холодной воде

Поделиться

Кедру больше пятидесяти лет

Кедру больше пятидесяти лет

Поделиться

Уроженец Закурья Владислав Каюрин исследовал историю острова и выяснил, что его начали заселять еще в XVII веке. Возможно, люди жили тут и раньше. Но первое упоминание в документах относится к 1647 году: во время переписи вместе с селом Камасино указали деревню За Курьею с тремя дворами (то есть тут жили три семьи), которая принадлежала Федору Строганову. «Курьей» тогда называли участок прежнего русла реки и образовавшийся на его месте залив. Позже то же селение стали именовать «деревня Закурья».

На протяжении нескольких веков число жителей острова было небольшим — дворов десять. Их количество выросло в три-четыре раза только в 1930-е, когда здесь стали селить рабочих Чусовского завода. А в последние предвоенные годы сюда же отправляли белорусских и украинских спецпереселенцев — раскулаченных, репрессированных и их семьи. Их размещали в деревянном бараке, построенном вдали от остальных домов.

По легенде, в XIX веке в Закурье жил разбойник, грабивший проплывавшие мимо барки и лодки. Но местные говорят, что это лишь придуманная история

По легенде, в XIX веке в Закурье жил разбойник, грабивший проплывавшие мимо барки и лодки. Но местные говорят, что это лишь придуманная история

Поделиться

Среди обитателей района немало пенсионеров

Среди обитателей района немало пенсионеров

Поделиться

Всё необходимое жители и дачники приносят из других районов города: своих магазинов здесь нет

Всё необходимое жители и дачники приносят из других районов города: своих магазинов здесь нет

Поделиться

Когда людей стало больше, Закурье обзавелось некоторыми «благами цивилизации». Здесь организовали так называемую пожарную: по словам Владислава Каюрина, это было помещение, в котором хранилась смонтированная на телеге пожарная помпа для подачи воды. За ее исправностью следили мужчины, жившие рядом. Несколько комнат в одном из домов выделили под медсанчасть. Даже появилась собственная начальная школа — ее разместили в одном из двух кирпичных двухэтажных домов Закурья, построенных в начале XX века.

— Учились в две смены, — рассказала Галина Прутас. — Очень хорошие учителя у нас были. Первый и третий классы одна учительница вела, второй и четвертый — другая. На втором этаже была пионерская комната, а внизу сначала даже жила учительница.

Галина — из семьи репрессированных. После реабилитации ее родные не вернулись в родную станицу под Киевом, так как той уже не существовало. Осели в Закурье

Галина — из семьи репрессированных. После реабилитации ее родные не вернулись в родную станицу под Киевом, так как той уже не существовало. Осели в Закурье

Поделиться

Детский сад также находился на другом берегу. В любую погоду родители вели малышей в садик за рекой. Зимой тащили по льду на санках, в остальное время перевозили на лодке или шли по временному мосту. Школьники добирались на учебу таким же образом.

«Весной, когда начинался сплав древесины, возникали трудности, — расписал в своих воспоминаниях Владислав Каюрин. — Вдоль реки Чусовой образовывалась «сплавная гавань» длиной более 10 километров, состоящая из десятков ледорезов — мостовых быков, соединенных металлическим тросом. По этой гавани плыл лес. От берега до материка на остров было не добраться. Для переправы у одного из быков (он выглядел как маленький остров в виде утюга, острие которого направлено против течения) сооружали пристань. От острова до пристани перевозили на лодке, от нее до берега делали мостик».

Когда эта переправа не действовала, путь еще удлинялся, в результате на дорогу до школы дети тратили до полутора часов (в одну сторону!).

В 1950–60-е лодками умели управлять даже дети, живущие на острове: гребли не только веслами, но и лопатами

В 1950–60-е лодками умели управлять даже дети, живущие на острове: гребли не только веслами, но и лопатами

Поделиться

В 1960-е Закурье начало потихоньку пустеть. Заводчанам и работникам железной дороги стали давать квартиры в других, не островных районах Чусового. Репрессированные и их семьи добивались реабилитации и уезжали — если было куда.

Жизнь и мечты «островитян»


Сегодня Закурье — это скорее дачный поселок внутри города. Как сто с лишним лет назад, здесь постоянно находятся человек двадцать — 10 семей. У большинства есть квартиры «на материке», но люди предпочитают жить на острове.

— Остальные дома заняты дачниками, — пояснила Тамара Окулова. — Все при встрече здороваются. В основном это родственники тех, кто жил в Закурье раньше. Совсем чужих нет.

Большая часть острова выглядит так: весной эти луга часто заливает водой

Большая часть острова выглядит так: весной эти луга часто заливает водой

Поделиться

С мобильной связью и интернетом на острове всё в порядке. С пожарной безопасностью дела хуже — в случае чего машине по мосту не проехать. Летом выручает брод: когда недавно загорелся трансформатор, пожарные добрались в Закурье именно так. Но во время высокой воды, то есть при подъеме уровня Чусовой, этот вариант отпадает. Весной и осенью — тоже.

Два года назад, в марте 2020-го, сгорела бывшая школа: после ее закрытия в бывших учебных кабинетах поселили жильцов, как говорят, не самых благополучных. «Островитяне» хором жалеют о потере этого дома — он был одним из первых кирпичных зданий во всём Чусовом.

Рассказывают, что хозяев этого дома репрессировали за то, что когда-то здесь квартировались белые офицеры. После этого здание отошло государству

Рассказывают, что хозяев этого дома репрессировали за то, что когда-то здесь квартировались белые офицеры. После этого здание отошло государству

Поделиться

В 1950-е годы здесь размещалась начальная школа

В 1950-е годы здесь размещалась начальная школа

Поделиться

Кастрюля, вероятно, осталась от последних жильцов

Кастрюля, вероятно, осталась от последних жильцов

Поделиться

Сейчас только забор в виде карандашей напоминает, что когда-то здесь учились дети

Сейчас только забор в виде карандашей напоминает, что когда-то здесь учились дети

Поделиться

Второй дом, возведенный в то же время — в начале 1900-х — сохранился. В нем уже второй век подряд живут потомки Каюриных, Тамара Окулова — из их числа.

— Дедушка нам рассказывал, что они делали кирпичи сами, — поделилась квартальная острова. — Обжигали кирпич в ямах (прямо на острове. — Прим. ред.), а замазку делали на яичных желтках.

А это дом Каюриных: таким могло быть и здание школы

А это дом Каюриных: таким могло быть и здание школы

Поделиться

Фото семьи Каюриных возле дома сделано в 1963 году

Фото семьи Каюриных возле дома сделано в 1963 году

Поделиться

Жилые комнаты находятся на втором этаже

Жилые комнаты находятся на втором этаже

Поделиться

Слева от дома Каюриных — деревянное здание, построенное в <nobr class="_">1880-х</nobr>

Слева от дома Каюриных — деревянное здание, построенное в 1880-х

Поделиться

О реконструкции бывшей школы жители Закурья только мечтают. А вот ремонт висячего моста — насущная необходимость. По нему на остров перебираются не только местные, но и остальные горожане.

Мост нужно регулярно ремонтировать, на это требуются деньги

Мост нужно регулярно ремонтировать, на это требуются деньги

Поделиться

При этом и многие дачники, и постоянно живущие в Закурье против строительства широкого автомобильного моста. Люди уверены, что это уничтожит уникальную атмосферу острова, лишит его изюминки.

— У острова свой характер. Есть места, где ты одновременно слышишь, как работает завод, дышит мост, живет Новый город и ходят поезда, — рассказала директор Чусовского музея Татьяна Власова, автор экскурсий по Закурью. — А если повезет — то еще и звон церковных колоколов доносится. Зимой бывает, что кругом идет снег, а над островом — «дырка» света и мороза. Видимо, потоки воздуха влияют. Даже если идешь в Закурье напряженным, возвращаешься оттуда в совершенно другом состоянии.

По теме

остров
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2