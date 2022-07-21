Сами по себе. Как живут люди на острове посреди города — их район со всех сторон окружен водой
Местные жители могут добраться домой только по длинному пешеходному мосту. Здесь нет дорог, магазинов, больниц и школы
Город Чусовой на востоке Пермского края хорошо знаком поклонникам книг Алексея Иванова. Здесь заканчиваются многие водные маршруты, поэтому летом в городе немало туристов. Но далеко не все приезжие знают о необычном микрорайоне Чусового — он называется Закурье и расположен на острове, со всех сторон окруженном водой.
Посмотрите на этот необычный район с высоты птичьего полета:
Сюда не проехать на легковушке — к Закурью ведет только подвесной пешеходный мост, по которому на остров добираются даже фельдшеры скорой. Машины приходится оставлять на другом берегу. Здесь нет магазинов и медпунктов. Но есть люди: Закурье на протяжении многих лет не остается без жителей.
Чтобы узнать, чем и как живет микрорайон-остров, корреспонденты 59.RU отправились в Закурье. Их проводниками стали местные старожилы — квартальная острова Тамара Окулова и ее муж Владимир, которые встретили журналистов на грузовом мотороллере Lifan.
— Незаменимая штука! — признался Владимир, пока мы все «утрамбовывались» в кузов. — Три «Муравья» я здесь уже отъездил за
Транспорт на острове площадью примерно 1,8 на 0,9 километра действительно необходим. Как в приписываемой Наполеону фразе, в Закурье, можно сказать, нет дорог, есть только направления. Во всяком случае, асфальта вы здесь не увидите. Жители микрорайона нашли выход: передвигаются на мотоблоках и трициклах. Ну и пешком, конечно. Зимой пригождается снегоход. Технику перевозят на лодках или перетаскивают по мосту: ехать с включенным мотором нельзя, но можно дотолкать руками.
На острове всего две улицы. Одна называется, как микрорайон, — Закурье. Вторая — Заостровка. На карте видно, что дома выстроились на небольшой части острова. Местные объясняют это весенним разливом реки: вода поднимается, затапливая большую часть Закурья. Жилье можно строить только на самых высоких участках, но и там в половодье могут быть проблемы.
— Весной нас иногда топит, — поделилась Галина Прутас, вернувшаяся в Закурье из Перми и живущая тут постоянно. — Тогда соседи из поселка помогают — перевозят на другую сторону реки. К нам весной еще и не всякий врач пойдет — грязно, а им ведь робу не выдают. Иногда встречаешь их у моста с сапогами.
История острова
То, что у Закурья есть только пешеходный мост, удивляет. Но и он появился только в 1974 году. До этого постоянных мостов не имелось, каждое лето строили временный. Он вел к заводу, а не к новой части города, как сейчас: она начала развиваться только в
Уроженец Закурья Владислав Каюрин исследовал историю острова и выяснил, что его начали заселять еще в
На протяжении нескольких веков число жителей острова было небольшим — дворов десять. Их количество выросло в три-четыре раза только в
Когда людей стало больше, Закурье обзавелось некоторыми «благами цивилизации». Здесь организовали так называемую пожарную: по словам Владислава Каюрина, это было помещение, в котором хранилась смонтированная на телеге пожарная помпа для подачи воды. За ее исправностью следили мужчины, жившие рядом. Несколько комнат в одном из домов выделили под медсанчасть. Даже появилась собственная начальная школа — ее разместили в одном из двух кирпичных двухэтажных домов Закурья, построенных в начале
— Учились в две смены, — рассказала Галина Прутас. — Очень хорошие учителя у нас были. Первый и третий классы одна учительница вела, второй и четвертый — другая. На втором этаже была пионерская комната, а внизу сначала даже жила учительница.
Детский сад также находился на другом берегу. В любую погоду родители вели малышей в садик за рекой. Зимой тащили по льду на санках, в остальное время перевозили на лодке или шли по временному мосту. Школьники добирались на учебу таким же образом.
«Весной, когда начинался сплав древесины, возникали трудности, — расписал в своих воспоминаниях Владислав Каюрин. — Вдоль реки Чусовой образовывалась «сплавная гавань» длиной более 10 километров, состоящая из десятков ледорезов — мостовых быков, соединенных металлическим тросом. По этой гавани плыл лес. От берега до материка на остров было не добраться. Для переправы у одного из быков (он выглядел как маленький остров в виде утюга, острие которого направлено против течения) сооружали пристань. От острова до пристани перевозили на лодке, от нее до берега делали мостик».
Когда эта переправа не действовала, путь еще удлинялся, в результате на дорогу до школы дети тратили до полутора часов (в одну сторону!).
В 1960-е Закурье начало потихоньку пустеть. Заводчанам и работникам железной дороги стали давать квартиры в других, не островных районах Чусового. Репрессированные и их семьи добивались реабилитации и уезжали — если было куда.
Жизнь и мечты «островитян»
Сегодня Закурье — это скорее дачный поселок внутри города. Как сто с лишним лет назад, здесь постоянно находятся человек двадцать — 10 семей. У большинства есть квартиры «на материке», но люди предпочитают жить на острове.
— Остальные дома заняты дачниками, — пояснила Тамара Окулова. — Все при встрече здороваются. В основном это родственники тех, кто жил в Закурье раньше. Совсем чужих нет.
С мобильной связью и интернетом на острове всё в порядке. С пожарной безопасностью дела хуже — в случае чего машине по мосту не проехать. Летом выручает брод: когда недавно загорелся трансформатор, пожарные добрались в Закурье именно так. Но во время высокой воды, то есть при подъеме уровня Чусовой, этот вариант отпадает. Весной и осенью — тоже.
Два года назад, в марте
Второй дом, возведенный в то же время — в начале
— Дедушка нам рассказывал, что они делали кирпичи сами, — поделилась квартальная острова. — Обжигали кирпич в ямах (прямо на острове. — Прим. ред.), а замазку делали на яичных желтках.
О реконструкции бывшей школы жители Закурья только мечтают. А вот ремонт висячего моста — насущная необходимость. По нему на остров перебираются не только местные, но и остальные горожане.
При этом и многие дачники, и постоянно живущие в Закурье против строительства широкого автомобильного моста. Люди уверены, что это уничтожит уникальную атмосферу острова, лишит его изюминки.
— У острова свой характер. Есть места, где ты одновременно слышишь, как работает завод, дышит мост, живет Новый город и ходят поезда, — рассказала директор Чусовского музея Татьяна Власова, автор экскурсий по Закурью. — А если повезет — то еще и звон церковных колоколов доносится. Зимой бывает, что кругом идет снег, а над островом — «дырка» света и мороза. Видимо, потоки воздуха влияют. Даже если идешь в Закурье напряженным, возвращаешься оттуда в совершенно другом состоянии.