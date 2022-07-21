Сами по себе. Как живут люди на острове посреди города — их район со всех сторон окружен водой

На острове всего две улицы. Одна называется, как микрорайон, — Закурье. Вторая — Заостровка. На карте видно, что дома выстроились на небольшой части острова. Местные объясняют это весенним разливом реки: вода поднимается, затапливая большую часть Закурья. Жилье можно строить только на самых высоких участках, но и там в половодье могут быть проблемы.



— Весной нас иногда топит, — поделилась Галина Прутас, вернувшаяся в Закурье из Перми и живущая тут постоянно. — Тогда соседи из поселка помогают — перевозят на другую сторону реки. К нам весной еще и не всякий врач пойдет — грязно, а им ведь робу не выдают. Иногда встречаешь их у моста с сапогами.

