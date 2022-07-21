Мужчина умер на работе. Его мать четыре года судилась с компанией и заставила ее заплатить за гибель сына

Трагедия произошла, когда сын Натальи Виктор был уже взрослым: молодой мужчина устроился на работу — валил лес в сейсморазведочной партии № 21. Дорос до бригадира. А потом в ноябре 2017 года происходит «несчастный случай на производстве»: вальщик леса тонет. Отправили на объект, до которого добираться надо было через брод реки, на гусеничном транспортёре. Водитель самонадеянно поехал, а брод оказался не бродом. И все смогли выбраться из тонущей машины, кроме бригадира Виктора.

После его смерти приказом директора ООО «ТНГ-Ленское», где работал погибший, была создана «комиссия по расследованию несчастного случая не производстве». Материалы, собранные комиссией, оценивал профсоюзный комитет компании — он установил, что 90% вины лежит на работодателе, и 10% — на самом погибшем. Будучи бригадиром, он в нарушение должностных инструкций не проконтролировал водителя транспортера, который, в свою очередь, не удостоверился в правильном выборе маршрута.