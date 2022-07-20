«Тетя сняла все деньги с карточки»: семья военного, погибшего на Украине, не может поделить «гробовые» 10 млн рублей

«Тетя вообще никогда не общалась с нами»





И так непростые семейные отношения обострились после перечисления выплаты в 10 миллионов рублей за гибель Валерия в ходе спецоперации. Первое время родственникам было не до денег, поэтому никто не вникал в эти финансовые вопросы. Но потом внезапно выяснилось, что миллионы исчезли. Оказалось, их по доверенности сняла тетя Валерия Коваленко.

— Тетя со дня похорон внимательно слушала всё, что говорили в военкомате, — рассказывает Любовь Коваленко, сестра погибшего Валерия. — Она забрала все документы, все его погоны, удостоверения — всё. И она же и занималась всеми выплатами. Так как именно дедушка — официальный опекун (он воспитывал меня и Валеру), то ему должны были прийти деньги. Но он уже старенький, поэтому тетя уговорила его оформить на нее генеральную доверенность. Я учусь в Волгограде, с дедушкой и бабушкой только созванивалась. И вот дедушка меня пригласил накануне, попросил сходить с ним в банк. Мы пришли, а денег уже не было.