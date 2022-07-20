«Тетя сняла все деньги с карточки»: семья военного, погибшего на Украине, не может поделить «гробовые»
10 млн рублей
27-летний Валерий Коваленко погиб в первую неделю после начала спецоперации
Родственники 27-летнего волгоградского десантника Валерия Коваленко, который погиб еще в первые дни спецоперации на Украине, устроили тяжбу за посмертные выплаты. Тетя погибшего военного сняла все 10 миллионов с банковской карты, хотя выплаты, как настаивают другие члены семьи, предназначались дедушке — именно он растил Валерия. Мы поговорили со всеми сторонами конфликта и узнали мнение юриста. С точки зрения закона оказалось, что придраться не к чему.
«О военной службе не думал»
Валерий Коваленко был одним из первых военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Его похоронили еще в начале марта.
— У Валеры был очень красивый, каллиграфический почерк, — так вспоминали парня на похоронах в родном селе. — А вот учился средненько. Дружелюбный, общительный, очень уважительный, трудолюбивый. Работы не боялся. Занимался спортом, со всеми находил общий язык, а вот в семье были проблемы. Думал, заработает, выплатит кредит и будет жить. А вообще, о военной службе он не думал, хотел быть поваром. Нравилось ему это. Но потом сходил в армию, решил остаться. Может быть, понравилось там, а может, с работой проблемы были. А на родину, в село, приезжал редко. Служил, некогда было.
Отношения с родственниками у Валерия Коваленко действительно были непростыми. Отца и мать много лет назад лишили родительских прав, его воспитывали бабушка и дедушка.
— Они всю жизнь проработали в селе, бабушка даже была награждена правительственной наградой. После школы Валера поступил в ПТУ на повара — всегда интересовался кулинарией. Когда призвали в армию, по распределению он попал в десант. Вот тогда и пришло желание связать свою жизнь с армией, — рассказала одна из родственниц Валерия Коваленко журналисту V1.RU.
«Тетя вообще никогда не общалась с нами»
И так непростые семейные отношения обострились после перечисления выплаты в 10 миллионов рублей за гибель Валерия в ходе спецоперации. Первое время родственникам было не до денег, поэтому никто не вникал в эти финансовые вопросы. Но потом внезапно выяснилось, что миллионы исчезли. Оказалось, их по доверенности сняла тетя Валерия Коваленко.
— Тетя со дня похорон внимательно слушала всё, что говорили в военкомате, — рассказывает Любовь Коваленко, сестра погибшего Валерия. — Она забрала все документы, все его погоны, удостоверения — всё. И она же и занималась всеми выплатами. Так как именно дедушка — официальный опекун (он воспитывал меня и Валеру), то ему должны были прийти деньги. Но он уже старенький, поэтому тетя уговорила его оформить на нее генеральную доверенность. Я учусь в Волгограде, с дедушкой и бабушкой только созванивалась. И вот дедушка меня пригласил накануне, попросил сходить с ним в банк. Мы пришли, а денег уже не было.
По словам Любови Коваленко, дедушка попросил тетю вернуть деньги, чтобы он мог разделить их на всех родственников.
— В ответ на это она лишь показала нам доверенность, выписанную на ее имя, и всё. Она постоянно вместе с бабушкой кружилась возле банкоматов — и вот дождалась, когда пришли деньги, — возмущается сестра погибшего военного. При этом, утверждает девушка, при жизни Валерий не общался со своей тетей. — У нас в селе люди говорили тете, мол, мальчик погиб, у него семья, дедушка, братья и сестра, а ты всё забрала. Валера рос с дедушкой до 18 лет. После этого он сказал, что свою жизнь будет строить сам, и перестал общаться и с тетей, и с дедушкой.
Сразу же после известия об исчезновении средств со счета Любовь Коваленко обратилась в правоохранительные органы.
— Я написала заявления в прокуратуру, в полицию. В полиции мне сразу сказали, что нарушений никаких нет, — говорит девушка.
«Я не хочу про них ничего слышать»
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Корреспонденты V1.RU обратились за комментарием к тете Валерия Коваленко, но она извинилась и отказалась разговаривать на тему денег:
— С ними разбирайтесь, я не хочу про них ничего слышать. Это очень неадекватные люди, не хочу даже об этом говорить.
В прокуратуре тем временем проводят проверку после обращения Любови Коваленко, но результат пока трудно спрогнозировать.
— Обращение в адрес прокуратуры поступило, — сообщила официальный представитель прокуратуры региона Оксана Черединина. — По ее доводам организована надзорная проверка. Кроме того, прокуратура держит на контроле ход процессуальной проверки по заявлению Любови Коваленко, проводимой органами полиции.
А вот по мнению адвоката Эдгара Кармазиновского, тетя девушки всё сделала по закону.
— Нужно дождаться решения полиции, — считает эксперт. — Необходимо выявить, какие полномочия были переданы лицу, получившему генеральную доверенность. Потенциально она может быть признана недействительной, нужно разбираться, как и при каких обстоятельствах была получена доверенность. Девушка правильно сделала, что направилась в правоохранительные органы, именно они должны разобраться в обстоятельствах данной истории. Однако если по доверенности тетя девушки вправе распоряжаться полученными выплатами, то, скорее всего, никакого нарушения здесь нет.