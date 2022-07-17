«Такого кошмара давно не было». Кто и почему расстрелял семью из пяти человек? Репортаж с места убийства

Полицейский экипаж дежурил в машине всю ночь. Силовики неохотно общаются, больше задают вопросов.



— А вы что хотите? Вы и так всё знаете же, да? Вы здесь не найдете никого из родственников. Они сейчас после такого резонанса или в следкоме, или спят, — с неохотой говорит полицейский. — Такого кошмара давно не было. Но всё, что могло тут произойти, уже произошло.



В тишине, нависшей над домом, слышны голоса двух женщин. Они перешептываются у дороги.



— Как же так вот это всё могло произойти? Как? Дениска? Этого не может быть, — говорит женщина с грустными глазами, глядя на дом.

