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Репортаж

«Такого кошмара давно не было». Кто и почему расстрелял семью из пяти человек? Репортаж с места убийства

Погибли трое взрослых и трехлетний мальчик. Подозреваемого задержали спустя пару часов. Что о нем известно?

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Когда-то здесь жили зажиточные шахтеры. Теперь тут неблагополучный район

Когда-то здесь жили зажиточные шахтеры. Теперь тут неблагополучный район

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Выбитые окна, заколоченные ставни, детские шортики на веревочке во дворе — полузаброшенный дом на окраине Новошахтинска в Ростовской области. Еще вчера здесь дышала жизнь. Но утром в выходной день здесь тихо — никого, кроме полицейских в оцеплении. Ответить на вопросы некому. Почему местный житель убил четырех человек, не пожалев даже ребенка? Можно ли было избежать трагедии? Кто он — человек, которого знала вся округа и, как выяснилось, не знал никто? Рассказывает Сабина Бондарь.

По версии следствия, 15 июля 36-летний Денис Машонский расстрелял семью из пяти человек. Погибли трое взрослых — 37-летний Владимир Беляев, 26-летняя Светлана Беляева, ее 24-летняя сестра Ольга Котлярова, а также ее трехлетний сын. Второй ребенок Котляровой — 4-летняя девочка — попал в больницу с ранением в шею. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство малолетнего».

«Я всегда буду его защищать»


Дом, где произошло убийство, выглядит как барак. Снизу кирпич покрашен белой краской, сверху виднеются остатки советского красного кирпича, газовые трубы отрезаны и валяются по периметру. Единственная лампочка — у входа в квартиру погибших — горит и утром, словно сигнал смерти. Трагедия произошла в квартире на первом этаже, и красная дверь в подъезд скрипит от ветра ужасным звуком.

Дом, в котором жили Беляевы, напоминает барак

Дом, в котором жили Беляевы, напоминает барак

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Полицейский экипаж дежурил в машине всю ночь. Силовики неохотно общаются, больше задают вопросов.

— А вы что хотите? Вы и так всё знаете же, да? Вы здесь не найдете никого из родственников. Они сейчас после такого резонанса или в следкоме, или спят, — с неохотой говорит полицейский. — Такого кошмара давно не было. Но всё, что могло тут произойти, уже произошло.

В тишине, нависшей над домом, слышны голоса двух женщин. Они перешептываются у дороги.

— Как же так вот это всё могло произойти? Как? Дениска? Этого не может быть, — говорит женщина с грустными глазами, глядя на дом.

Короткие темные волосы едва закрывают проседь, а глаза судорожно что-то пытаются рассмотреть в заброшенном доме. Пожилая женщина начинает задыхаться от волнения, когда подходит ближе к нам. Мы стоим возле детской кроватки, которую вынесли за ненадобностью на улицу.

Имя подозреваемого стало известно почти сразу. Дениса Машонского объявили в розыск и уже спустя пару часов задержали. По данным источника 161.RU, мужчина находился под действием наркотиков

Имя подозреваемого стало известно почти сразу. Дениса Машонского объявили в розыск и уже спустя пару часов задержали. По данным источника 161.RU, мужчина находился под действием наркотиков

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— А вы знали подозреваемого в убийстве Дениса Машонского?

— Конечно, знали. Это мой Дэн, которого я учила. Я его классный руководитель. И [погибший] Вовка мой. Это мои ребятки все, — сокрушается пожилая учительница.

Ее спутница, которая представляется Ириной, пытается успокоить пенсионерку.

— Людмила Сергеевна, ну не расстраивайтесь. Что тут уже сделаешь, если случилось?

Женщины живут рядом, но в пятницу, как говорят, выстрелов не слышали.

Детские игрушки убитого малыша остались без хозяина

Детские игрушки убитого малыша остались без хозяина

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— Это мои ученики, понимаете? Ко мне вчера ребята приходили из полиции, и я им сказала, что была классным руководителем Дениса Машонского, — начинает свой рассказ педагог.

— Они же с Вовкой в одном классе учились, — добавляет Ирина.

— Не знаю, но мать частенько после уроков возила его в поликлинику. Я спрашивала у матери: «Люба, а чего ты его туда таскаешь?» Она говорила: «Да у Дениса проблемы. Что-то голова болит». Ну не прилично было расспрашивать, но мы с ней общались, — вспоминает учительница.

Людмила Сергеевна вспоминает, как учила ребят в маленькой школе. Потом учреждение закрыли, и мальчики перевелись.

— Дэн мы его звали. Такой пацан красивый. Очень ласковый. Никогда такого не было, чтобы он нагрубил. Не было у него такого. Ничего плохого у него не было, — плачет учительница. — Я всегда объясняла, если речь об анатомии шла: «Есть гадость, которая называется наркотик. Поймите. Ты сегодня выпил, напился, а завтра захмелел, и ты нормальный, но вы растете, вы зреете, и если вы это [попробуете], то всё». Я их учила этому. Говорила: «Мальчики, я вас очень люблю. Я хочу, чтобы вы стали настоящими».

Ирина поддерживает соседку и говорит, что всю семью, к сожалению, сгубили именно наркотики. Людмила Сергеевна, как будто окунувшись в школьное прошлое, смотрит на небо. Так обычно люди делают, когда не хотят, чтобы слезы текли из глаз.

В доме отрезан газ — осталось только электричество

В доме отрезан газ — осталось только электричество

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Ирина добавляет, мол, знаете, сколько они к учительнице ходили после школы... Это вот в последнее время уже чуть реже.

— На лошадях приезжали из совхоза, то картошки мешок приволокли, то огурцов притащили: мол, Людмила Сергеевна, это вам. А я им говорю: «Да мне неудобно», — говорит Людмила Сергеевна. — Однажды я узнала, как лечить панкреатит отцу, — нужны были корешки ириса. А Денис говорит: «Я вам привезу». Притащил мне кучу корней. Это вам, говорит, лечите папу. Ласковый такой был, спокойный парнишка и воспитанный. Сумку яблок как-то притащил, раечки, и говорит: «У вас же педсовет сегодня. Долго будете сидеть тут».

— А вы могли представить, что Денис на такое способен?

— Нет, нет.

Плавно возвращаемся к трагедии. Ирина вспоминает, что вся семья Беляевых с детства дружила с Денисом. Вова — со школы, а девчонки — потом.

— Вова женился на Свете Котляровой-Беляевой. У него был ребенок, мальчик от первого брака. А общих у них было еще трое. Старшая — тоже подросток. Потом Света ушла к Денису и жила с ним. Потом, когда Света решила вернуться к Вове, то Вова уже жил с ее сестрой Олей Котляровой, но вроде принял ее обратно. Денис вчера приревновал Свету и приехал сюда. Не знаю, что на него нашло, но он их расстрелял в порыве гнева и ревности. Он Светку любил, — рассказывает женщина.

В разбитых квартирах осколки стекол и мусор

В разбитых квартирах осколки стекол и мусор

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— Откуда у него ружье?

Ирина — с удивлением, мол, в охране же работал, значит лицензия была. Но Людмила Сергеевна поправляет: «Ружье было у его отца. Охотой занимался, иногда рыбачить любил».

Что говорят о подозреваемом соседи?


В совхозе, где росли Денис и Владимир, глухо. Это поселок без дорог и привычной для горожан инфраструктуры. Только природа и щебечущие птицы напоминают о том, что тут жизнь течет по-своему размеренно, по-русски.

Совхоз находится в 20 минутах от Новошахтинска

Совхоз находится в 20 минутах от Новошахтинска

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Небольшой магазинчик на развилке. Продавщица, увидев нас, сразу спрашивает: «Про Дениса приехали узнать? Так я его знала, но не близко. Забегал в магазин. Всегда опрятный, чистый. Мать его жалко, она сердечница».

Улицу, где жил Денис Машонский, найти непросто. Останавливаемся узнать у прохожей молодежи.

— Что я могу сказать? В принципе, он человек неплохой, но… — смущаясь, начинает девушка лет двадцати. — Каждый человек со своим изъяном, но такого от него никто не ожидал. Мы тут все в шоке, конечно. Что в голову стрельнуло? Говорят, из-за ревности. Он с девочкой сошелся, потом разошелся. Она была замужем за Вовой, но там такая «Санта-Барбара». Жаль детей. Трое детей у Беляевых.

— А говорили, что кто-то у вас тут синтетическими наркотиками баловался...

— Да тут каждый третий, — сетует девушка. — Но на него никто бы не подумал. Всегда бритый, опрятный, красиво одетый.

Односельчане уверены, что Дениса сгубила наркозависимость

Односельчане уверены, что Дениса сгубила наркозависимость

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У дороги кто-то красит двери гаража. Соседи рядом поддерживают и подбадривают, мол, крась аккуратно. Видя нас, с ходу говорят: «Про Дэна пришли узнавать, наверное?»

— Нормальный он пацан был, вырос здесь, — начинает свою речь выпивший мужчина, требуя не снимать его на камеру.

Его пожилой сосед добавляет, что никогда бы не подумал, что Денис на такое способен.

— Я больше его отца знаю. Он рыбак — постоянно на плотине был. Спрашиваю: «Саня, наловил сазанов?» А он дулю показывает и смеется. Хороший Сашка мужик, — говорит пожилой мужчина. — Мама у него гипертоник. Вот только скорая вчера приезжала, и сегодня тоже. Тяжело им, конечно. Вовка Беляев тоже тут жил.

Женщина подсказывает, что у Беляевых и дом тут горел когда-то, как и у Машонских: «Одно как-то на другое наложилось в семье».

Пытаемся найти дом, где жил Денис. Очередной местный говорит: «Идите прямо, не ошибетесь. Там сосна большая и шишки падают». Но в совхозе сосна практически у каждого дома. И шишек набили живущие здесь, видимо, еще с детства.

Есть в поселке и много ухоженных домов, где люди живут испокон веков

Есть в поселке и много ухоженных домов, где люди живут испокон веков

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И вдруг мужчина бросает вслед:

— А я утром с Денисом разминулся.

— Как, — спрашиваю, — разминулся? Его же поймали полицейские.

— А вот так, — говорит худощавый мужчина, загорелый от работы на палящем солнце. — Я поехал рано утром траву косить и слышу в кущерях, как лось лезет какой-то. Смотрю, с белым мешком кто-то прошел. Ну, видно, дома шмотки набрал. Он, видно, хотел вернуться и через дачи уйти. А я встретил его лицом, метрах в тридцати. Я сначала думал, кто-то с мельницы шел, а это Денис был. Его на силосной яме поймали. Там бетонные плиты — наверное, спрятаться хотел.

Силовики оказались несговорчивыми

Силовики оказались несговорчивыми

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Две молодые женщины из соседнего дома говорят, что не знают, кто он, но одна из них оказалась одноклассницей Дениса.

— У него обычная семья. Ничего не предвещало таких событий. Был всегда улыбчивый, черненький, симпатичный парень, — говорит женщина. — Когда-то работал в полиции, в погонах ходил. Он не был вспыльчивым. Я с ним училась в одном классе. Учился средне, как и все, ничем не выделялся, не хулиганил никогда. Он был совершенно обычный, понимаете? Мы все тут до сих пор в это поверить не можем.

Уезжаем из совхоза мимо полуразрушенных домиков, в которых когда-то красовались яркие буквы продуктового магазина. Свежескошенное сено золотится в лучах солнца. Нас провожают взгляды местных жителей. За спиной остается тишина.

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убийство семьи
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